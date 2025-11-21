Κέλλας: Ρητοί οι περιορισμοί από την ΕΕ στην αγορά γαλακτοκομικών, μετά από εμβολιασμό

Οι περιορισμοί αυτοί προβλέπονται από τον Κανονισμό 361/2023 και παραμένουν έως ότου η χώρα ανακτήσει το καθεστώς «ελεύθερης από τη νόσο», υπογράμμισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.