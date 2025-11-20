Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Η στιγμή που αστικό λεωφορείο εκκενώνεται γιατί έβγαζε καπνό - Δείτε βίντεο
Η στιγμή που αστικό λεωφορείο εκκενώνεται γιατί έβγαζε καπνό - Δείτε βίντεο
Το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε με αποτέλεσμα να προκληθεί μποτιλιάρισμα στο σημείο
Πανικός επικράτησε το πρωί σε αστικό λεωφορείο φυσικού αερίου, το οποίο άρχισε να βγάζει καπνούς την ώρα που κινούνταν στη λεωφόρο Καποδιστρίου. Οι επιβάτες πετάχτηκαν έντρομοι έξω και το όχημα αποσύρθηκε με γερανό.
Βγάζει πυκνό καπνό
Σε βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το STAR καταγράφηκε η στιγμή που το λεωφορείο 421 της γραμμής Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή άρχισε να βγάζει πυκνό καπνό την ώρα που κινείτο στη λεωφόρο Καποδιστρίου.
Δείτε το βίντεο
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός ακινητοποιεί το λεωφορείο, ανοίγουν οι πόρτες και οι επιβάτες άρχισαν να το εκκενώνουν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το αστικό ήταν γεμάτο, καθώς ήταν ώρα αιχμής.
Οι καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από το πίσω μέρος του λεωφορείου όπου βρίσκεται η μηχανή, ενώ φέρεται να υπήρχε πρόβλημα με ένα ανταλλακτικό. Βέβαια, οι επιβάτες όταν είδαν τον καπνό τρόμαξαν και φώναξαν στον οδηγό, με αποτέλεσμα να κατέβουν όλοι κάτω.
Λίγο αργότερα έφτασε και το πυροσβεστικό όχημα. Το λεωφορείο έμεινε 2 ώρες στο σημείο μέχρι να το τραβήξει γερανός, με αποτέλεσμα να προκληθεί μποτιλιάρισμα στο σημείο.
Πηγές του ΟΣΥ αναφέρουν στο STAR: «Οι πολίτες κάλεσαν την Πυροσβεστική, όμως αποδείχτηκε ότι δεν υπήρξε κίνδυνος πυρκαγιάς».
Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, Φώτης Νικολακόπουλος δήλωσε: «Το λεωφορείο ήταν δεκαετίας, φυσικού αερίου. Η βλάβη έγινε στον κινητήρα· η δεξαμενή φυσικού αερίου βρίσκεται στην οροφή του οχήματος, επομένως δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα ώστε να προκληθεί πυρκαγιά».
5 περιστατικά σε έναν μήνα
Σύμφωνα με το STAR, μέσα σε μόλις 20 μέρες έχουν καταγραφεί πάνω από πέντε περιστατικά με βλάβες σε τρόλεϊ, μετρό και λεωφορεία που έχουν προκαλέσει ταλαιπωρία και ανησυχία στο επιβατικό κοινό.
Μάλιστα, στις αρχές του Νοεμβρίου, δύο από τα καινούρια λεωφορεία φυσικού αερίου της γραμμής 608 Γαλάτσι–Ζωγράφου φέρεται να εμφάνισαν βλάβη στην μπαταρία, με αποτέλεσμα η έντονη οσμή να κατεβάσει κάτω τον κόσμο.
Βγάζει πυκνό καπνό
Σε βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το STAR καταγράφηκε η στιγμή που το λεωφορείο 421 της γραμμής Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή άρχισε να βγάζει πυκνό καπνό την ώρα που κινείτο στη λεωφόρο Καποδιστρίου.
Δείτε το βίντεο
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός ακινητοποιεί το λεωφορείο, ανοίγουν οι πόρτες και οι επιβάτες άρχισαν να το εκκενώνουν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το αστικό ήταν γεμάτο, καθώς ήταν ώρα αιχμής.
Οι καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από το πίσω μέρος του λεωφορείου όπου βρίσκεται η μηχανή, ενώ φέρεται να υπήρχε πρόβλημα με ένα ανταλλακτικό. Βέβαια, οι επιβάτες όταν είδαν τον καπνό τρόμαξαν και φώναξαν στον οδηγό, με αποτέλεσμα να κατέβουν όλοι κάτω.
Λίγο αργότερα έφτασε και το πυροσβεστικό όχημα. Το λεωφορείο έμεινε 2 ώρες στο σημείο μέχρι να το τραβήξει γερανός, με αποτέλεσμα να προκληθεί μποτιλιάρισμα στο σημείο.
Πηγές του ΟΣΥ αναφέρουν στο STAR: «Οι πολίτες κάλεσαν την Πυροσβεστική, όμως αποδείχτηκε ότι δεν υπήρξε κίνδυνος πυρκαγιάς».
Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, Φώτης Νικολακόπουλος δήλωσε: «Το λεωφορείο ήταν δεκαετίας, φυσικού αερίου. Η βλάβη έγινε στον κινητήρα· η δεξαμενή φυσικού αερίου βρίσκεται στην οροφή του οχήματος, επομένως δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα ώστε να προκληθεί πυρκαγιά».
5 περιστατικά σε έναν μήνα
Σύμφωνα με το STAR, μέσα σε μόλις 20 μέρες έχουν καταγραφεί πάνω από πέντε περιστατικά με βλάβες σε τρόλεϊ, μετρό και λεωφορεία που έχουν προκαλέσει ταλαιπωρία και ανησυχία στο επιβατικό κοινό.
Μάλιστα, στις αρχές του Νοεμβρίου, δύο από τα καινούρια λεωφορεία φυσικού αερίου της γραμμής 608 Γαλάτσι–Ζωγράφου φέρεται να εμφάνισαν βλάβη στην μπαταρία, με αποτέλεσμα η έντονη οσμή να κατεβάσει κάτω τον κόσμο.
Ειδήσεις σήμερα
Πρωτοφανής πρόκληση από Ζαχάροβα: H Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία
Μαρινάκης σε Κωνσταντοπούλου: Νόμιζα ότι θα μου προτείνατε κάποια σαπουνόπερα για τα δάκρυα του Διαμαντή - Δείτε βίντεο
Δημήτρης Γιαννέτος, ο hair stylist των σταρ: Από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και τον Μπραντ Πιτ μέχρι τον Λευκό Οίκο με Ρονάλντο και Τζορτζίνα
Πρωτοφανής πρόκληση από Ζαχάροβα: H Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία
Μαρινάκης σε Κωνσταντοπούλου: Νόμιζα ότι θα μου προτείνατε κάποια σαπουνόπερα για τα δάκρυα του Διαμαντή - Δείτε βίντεο
Δημήτρης Γιαννέτος, ο hair stylist των σταρ: Από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και τον Μπραντ Πιτ μέχρι τον Λευκό Οίκο με Ρονάλντο και Τζορτζίνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα