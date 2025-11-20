Μαρινάκης σε Κωνσταντοπούλου: Νόμιζα ότι θα μου προτείνατε κάποια σαπουνόπερα για τα δάκρυα του Διαμαντή - Δείτε βίντεο

«Ακούσαμε τα άπαντα του Διαμαντή σήμερα, χωρίς να τον έχουμε θίξει - Δεν θα μας κάνετε μαθήματα περί ηθικής - Είστε η πολιτικός που ανέβηκε δημοσκοπικά στις πλάτες νεκρών» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας