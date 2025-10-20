Η αστυνομικός περιγράφει τον εφιάλτη της στα χέρια του πρώην συντρόφου της: Εγινε βίαιος όταν του είπα να χωρίσουμε
Η κοπέλα περιέγραψε στο protothema.gr ότι ό άνδρας, που είναι συνάδελφός της, από την αρχή έδειχνε να έχει κακοποιητική συμπεριφορά, ωστόσο, όταν του είπε να κόψουν οριστικά τις σχέσεις τους, τότε έγινε πιο βίαιος
Η Ελένη Μπόμπου μίλησε στο protothema.gr για τις καταγγελίες που έχει κάνει στον πρώην σύντροφό της χωρίς αποτέλεσμα, για τον ξυλοδαρμό και πώς έφτασε στο σημείο να βγει δημόσια να μιλήσει μέσα από ένα βίντεο στο Τικ Τοκ νιώθοντας ότι απειλείται για πολλοστή φορά η ζωή της από τον συγκεκριμένο άνδρα.
«Η κατάσταση με τον συγκεκριμένο άνδρα είχε φτάσει στο απροχώρητο, ένιωθα ότι απειλείται η ζωή μου, ότι κινδυνεύω και για τη δική μου προστασία έφτασα στο σημείο να ανεβάσω βίντεο, να πω δημόσια όλα αυτά τα άσχημα πράγματα που έχω περάσει μαζί του» είπε.
Και πρόσθεσε: «Με τον πρώην σύντροφό μου ήμασταν μαζί σχεδόν 4 χρόνια, από την αρχή έδειχνε να έχει κακοποιητική συμπεριφορά αλλά ήταν και στιγμές που περνούσαμε καλά μαζί. Τα τελευταία χρόνια, όταν του ζήτησα να κόψουμε τις μεταξύ μας σχέσεις οριστικά, τότε έγινε πιο βίαιος. Όπου πήγαινα εμφανιζόταν μπροστά μου και γινόταν απειλητικός. Τον Ιούνιο, τον είχα καταγγείλει διότι ανέβαζε βίντεο από προσωπικές μας στιγμές, σε διάφορες ομαδικές συζητήσεις στο κινητό τηλέφωνο, έβρισκε συνεχώς τρόπους να με ξεφτιλίζει. Το Σάββατο το βράδυ (18/10) βρεθήκαμε τυχαία σε ένα νυχτερινό κέντρο και μόλις με είδε, ήρθε στο τραπέζι μου για να μου μιλήσει .Δεν του απαντούσα, αδιαφορούσα δεν του έδινα σημασία κι εκείνος τρελάθηκε, άρχισε να μου επιτίθεται, να με βρίζει, με έριξε κάτω στο πάτωμα και με κλωτσούσε. Προσπάθησα να βγάλω το κινητό μου και να τον βιντεοσκόπησω για να αποδείξω τον Γολγοθά που περνάω και μια κοπέλα από την παρέα του, με τράβηξε από τα μαλλιά για να σταματήσω να τον βιντεοσκοπώ με το κινητό μου. Έχω περάσει πάρα πολύ άσχημα ψυχολογικά και σωματικά όλο αυτό τον καιρό και κανείς δεν έκανε τίποτα για να τον σταματήσει να με ενοχλεί. Η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο, ένιωθα ότι βρίσκομαι σε κίνδυνο. Του έχω κάνει μηνύσεις, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω για να σωθώ από αυτόν τον άνθρωπο».
