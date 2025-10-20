Η αστυνομικός περιγράφει τον εφιάλτη της στα χέρια του πρώην συντρόφου της: Εγινε βίαιος όταν του είπα να χωρίσουμε

Η κοπέλα περιέγραψε στο protothema.gr ότι ό άνδρας, που είναι συνάδελφός της, από την αρχή έδειχνε να έχει κακοποιητική συμπεριφορά, ωστόσο, όταν του είπε να κόψουν οριστικά τις σχέσεις τους, τότε έγινε πιο βίαιος