Προφυλακίστηκαν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος για τις απάτες σε σουίτες καζίνο
Προφυλακίστηκαν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος για τις απάτες σε σουίτες καζίνο
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τρεις ακόμα κατηγορούμενοι - Ο πελάτης μου είναι 40 χρόνια εθισμένος στον τζόγο, είπε ο δικηγόρος του αρχηγού
Προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες και θύμα τους κατήγγειλε πως έπεσε ο Σπύρος Μαρτίκας.
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τρεις ακόμα κατηγορούμενοι. Ο δικηγόρος κατηγορούμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, Δημήτρης Αυλωνίτης, είπε πως ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα «θέσαμε σοβαρά νομικά, ποινικά ζητήματα ως προς το θέμα του μελλοντικού γεγονότος και της απάτης και κρίνανε σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας ότι πρέπει να κρατηθούν προσωρινά». «Προτείναμε “βραχιολάκι” το οποίο δυστυχώς η Κόρινθος δεν έχει και δεν έγινε δεκτό», συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με τον κ. Αυλωνίτη, ο κατηγορούμενος ως αρχηγός εξήγησε ενώπιον των Αρχών «πως λειτουργεί το καζίνο, γιατί οι μεγάλοι παίκτες παίρνουν σουίτες». Απαντώντας για το αν πήρε χρήματα από τον Σπύρο Μαρτίκα, είπε: «πήρε 25.000, γύρισε 35.000 ευρώ. Σε τρεις μέρες του έδωσε 10.000 κέρδος. Του ξαναέδωσε τις 35.000 και πήρε 50.000 ευρώ. Ο κ. Μαρτίκας ωφελήθηκε από τον εντολέα μου με 25.000 ευρώ. Δηλαδή 100% των χρημάτων σε ένα μήνα».
«Ο πελάτης μου είναι 40 χρόνια εθισμένος στον τζόγο. Το ξέρουν και οι πέτρες στο Λουτράκι», σημείωσε ο δικηγόρος.
Όπως είχε γράψει το protothema.gr, το κύκλωμα έκανε «χρυσές» δουλειές καθώς τα μέλη του κατάφεραν να υφαρπάξουν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Ως αρχηγός της ομάδας εμφανίζεται ο 53χρονος άνδρας ενώ ως υπαρχηγός ο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ.
Ως προς τη μεθοδολογία δράσης, οι κατηγορούμενοι αναζητούσαν εύρωστους οικονομικά επαγγελματίες και τους προσέγγιζαν με το πρόσχημα επένδυσης στο καζίνο Λουτρακίου, η οποία θα τους επέφερε μηνιαίως κέρδος 10% έως 20% επί του καταβληθέντος κεφαλαίου.
Προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού τους, ο αρχηγός της οργάνωσης παρουσιαζόταν ως ανώτερο στέλεχος του Καζίνο Λουτρακίου και ορίζοντας συναντήσεις με τα θύματα σε σουίτες του ξενοδοχείου του καζίνο επιδείκνυαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά και σημαντική ποσότητα σε χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολυτίμους λίθους (αμφιβόλου γνησιότητας), επικαλούμενοι ότι αυτά προέρχονται από τις επενδύσεις.
Αποτέλεσμα ήταν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Προς απόδειξη της αξιοπιστίας της επένδυσης των θυμάτων σε πολλές περιπτώσεις παρέδιδαν - επιδείκνυαν στα θύματα πλάστες επιταγές.
Επιπρόσθετα, όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση πρόβαλε διάφορες προφάσεις, επιτείνοντας την καθυστέρηση και διατηρώντας την πλάνη των θυμάτων.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση και είναι, ενδεικτικό, του θράσους των εμπλεκομένων είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να κάμψουν τις αξιώσεις ενός θύματος που ζητούσε πίσω τα χρήματά του, σκηνοθέτησαν «εικονική» ληστεία προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
Παράλληλα, σε άλλη περίπτωση, η οργάνωση σκηνοθέτησε εικονική σύλληψη του υπαρχηγού αυτής από άτομα που εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί και προέβησαν στην αφαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού με το πρόσχημα της νόμιμης κατάσχεσης.
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τρεις ακόμα κατηγορούμενοι. Ο δικηγόρος κατηγορούμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, Δημήτρης Αυλωνίτης, είπε πως ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα «θέσαμε σοβαρά νομικά, ποινικά ζητήματα ως προς το θέμα του μελλοντικού γεγονότος και της απάτης και κρίνανε σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας ότι πρέπει να κρατηθούν προσωρινά». «Προτείναμε “βραχιολάκι” το οποίο δυστυχώς η Κόρινθος δεν έχει και δεν έγινε δεκτό», συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με τον κ. Αυλωνίτη, ο κατηγορούμενος ως αρχηγός εξήγησε ενώπιον των Αρχών «πως λειτουργεί το καζίνο, γιατί οι μεγάλοι παίκτες παίρνουν σουίτες». Απαντώντας για το αν πήρε χρήματα από τον Σπύρο Μαρτίκα, είπε: «πήρε 25.000, γύρισε 35.000 ευρώ. Σε τρεις μέρες του έδωσε 10.000 κέρδος. Του ξαναέδωσε τις 35.000 και πήρε 50.000 ευρώ. Ο κ. Μαρτίκας ωφελήθηκε από τον εντολέα μου με 25.000 ευρώ. Δηλαδή 100% των χρημάτων σε ένα μήνα».
«Ο πελάτης μου είναι 40 χρόνια εθισμένος στον τζόγο. Το ξέρουν και οι πέτρες στο Λουτράκι», σημείωσε ο δικηγόρος.
Όπως είχε γράψει το protothema.gr, το κύκλωμα έκανε «χρυσές» δουλειές καθώς τα μέλη του κατάφεραν να υφαρπάξουν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Ως αρχηγός της ομάδας εμφανίζεται ο 53χρονος άνδρας ενώ ως υπαρχηγός ο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Ως προς τη μεθοδολογία δράσης, οι κατηγορούμενοι αναζητούσαν εύρωστους οικονομικά επαγγελματίες και τους προσέγγιζαν με το πρόσχημα επένδυσης στο καζίνο Λουτρακίου, η οποία θα τους επέφερε μηνιαίως κέρδος 10% έως 20% επί του καταβληθέντος κεφαλαίου.
Προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού τους, ο αρχηγός της οργάνωσης παρουσιαζόταν ως ανώτερο στέλεχος του Καζίνο Λουτρακίου και ορίζοντας συναντήσεις με τα θύματα σε σουίτες του ξενοδοχείου του καζίνο επιδείκνυαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά και σημαντική ποσότητα σε χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολυτίμους λίθους (αμφιβόλου γνησιότητας), επικαλούμενοι ότι αυτά προέρχονται από τις επενδύσεις.
Αποτέλεσμα ήταν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Προς απόδειξη της αξιοπιστίας της επένδυσης των θυμάτων σε πολλές περιπτώσεις παρέδιδαν - επιδείκνυαν στα θύματα πλάστες επιταγές.
Επιπρόσθετα, όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση πρόβαλε διάφορες προφάσεις, επιτείνοντας την καθυστέρηση και διατηρώντας την πλάνη των θυμάτων.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση και είναι, ενδεικτικό, του θράσους των εμπλεκομένων είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να κάμψουν τις αξιώσεις ενός θύματος που ζητούσε πίσω τα χρήματά του, σκηνοθέτησαν «εικονική» ληστεία προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
Παράλληλα, σε άλλη περίπτωση, η οργάνωση σκηνοθέτησε εικονική σύλληψη του υπαρχηγού αυτής από άτομα που εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί και προέβησαν στην αφαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού με το πρόσχημα της νόμιμης κατάσχεσης.
Ειδήσεις σήμερα
Τον σκότωσε στο ξύλο επειδή του έκλεισε τον δρόμο στον Νέο Κόσμο - Ομολόγησε ο 29χρονος τη δολοφονία του 58χρονου
Οι κρίσιμες στιγμές μετά τη φονική δηλητηρίαση της οικογένειας τουριστών στην Τουρκία - Βίντεο από τη μεταφορά τους με ταξί στο νοσοκομείο
Παρά Πέντε: Οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο - Ποιοι «έφυγαν» τα τελευταία χρόνια
Τον σκότωσε στο ξύλο επειδή του έκλεισε τον δρόμο στον Νέο Κόσμο - Ομολόγησε ο 29χρονος τη δολοφονία του 58χρονου
Οι κρίσιμες στιγμές μετά τη φονική δηλητηρίαση της οικογένειας τουριστών στην Τουρκία - Βίντεο από τη μεταφορά τους με ταξί στο νοσοκομείο
Παρά Πέντε: Οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο - Ποιοι «έφυγαν» τα τελευταία χρόνια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα