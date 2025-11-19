Δεν εξαπάτησα κανέναν, μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα, είπε στην απολογία του ο αρχηγός του κυκλώματος με τις απάτες στο καζίνο