Νέο παράνομο δίκτυο υδροδότησης στη Μάνδρα: Οικισμός έπαιρνε νερό με λάστιχο 1,5 χλμ. από δημοτική παροχή - Δείτε βίντεο

Ο Δήμος προχωρά πλέον σε επανυπολογισμό των οφειλών και επιβολή των νόμιμων προσαυξήσεων, ώστε να αποκατασταθεί κάθε ευρώ που ανήκει στους δημότες. Παράλληλα, έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες για τηνμε στόχο να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ισότιμη μεταχείριση όλων των επιχειρήσεων.«Η διαφάνεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Δεν γίνεται επιχειρήσεις, και μάλιστα πολυεθνικές με τεράστιους τζίρους, να λειτουργούν εις βάρος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας. Με σχέδιο, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, αποκαθιστούμε τη νομιμότητα και προστατεύουμε το δημόσιο συμφέρον» δήλωσε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας, υπογραμμίζοντας πως η υπόθεση αυτή «είναι μόνο η αρχή».Οι έλεγχοι στη Βιομηχανική Ζώνη συνεχίζονται με αυστηρότητα και συνέπεια, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν νέες παρατυπίες. «Κανένα ρολόι δεν θα μείνει θαμμένο, κανένας βιομηχανικός χώρος δεν θα αποκρύπτει δημοτικά τέλη και καμία αδικία δεν θα μείνει αδιόρθωτη» αναφέρει χαρακτηριστικά η δημοτική αρχή, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής.Πέρα από την οικονομική διάσταση, η υπόθεση αγγίζει και το πεδίο της περιβαλλοντικής ευθύνης. Το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό, και η σπατάλη του σε βάρος της κοινωνίας συνιστά ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Δήμος δεσμεύεται να συνεχίσει «με διαφάνεια, δικαιοσύνη και ευθύνη» την προσπάθεια να προστατεύσει τα δημοτικά έσοδα και το πολύτιμο φυσικό πόρο του νερού.