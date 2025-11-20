Νέο παράνομο δίκτυο υδροδότησης στη Μάνδρα: Οικισμός έπαιρνε νερό με λάστιχο 1,5 χλμ. από δημοτική παροχή - Δείτε βίντεο
Νέο παράνομο δίκτυο υδροδότησης στη Μάνδρα: Οικισμός έπαιρνε νερό με λάστιχο 1,5 χλμ. από δημοτική παροχή - Δείτε βίντεο
Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης της ΕΛΑΣ, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ ξήλωσε καλώδιο 100 μέτρων το οποίο ήταν συνδεδεμένο με πυλώνα φωτισμού αυτοκινητόδρομου και με το οποίο ηλεκτροδοτούνταν παράνομα σπίτια
Νέα περίπτωση παράνομης υδροδότησης στην περιοχή της Μάνδρας έφερε στο φως ειδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ την Τετάρτη που αποκάλυψε ότι οικισμός έπαιρνε παράνομα νερό με λάστιχο 1,5 χλμ. από δημοτική παροχή υδροδότησης.
Στο βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και αστυνομικού σκύλου, φαίνεται πώς είχαν προσπαθήσει να κρύψουν το παράνομο λάστιχο.
Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ ξήλωσε καλώδιο 100 μέτρων το οποίο ήταν συνδεδεμένο με πυλώνα φωτισμού αυτοκινητόδρομου και με το οποίο ηλεκτροδοτούνταν παράνομα σπίτια.
Μερικές ημέρες νωρίτερα, όπως έγραψε το protothema.gr, οι έλεγχοι της Δημοτικής Αρχής στη Μάνδρα για καταναλώσεις μεγάλων ποσοτήτων νερού από εταιρείες, που όμως δεν πλήρωναν ούτε ένα ευρώ στον Δήμο, έβγαλε λαβράκια.
Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ήρθαν στο φως, επιχείρηση στη Βιομηχανική Ζώνη Μάνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει πάνω από 40.000 κυβικά μέτρα νερού, χωρίς να έχει δηλωμένο υδρόμετρο. Οι οικονομικές απώλειες για τον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, καθώς η τεράστια ποσότητα νερού δεν είχε τιμολογηθεί ποτέ.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένους ελέγχους που διενήργησε η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν δέκα αδήλωτα ρολόγια ύδρευσης στη Βιομηχανική Περιοχή, τα οποία παρέμεναν κρυμμένα από το 2017.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, πέντε επιχειρήσεις μεταξύ αυτών και πολυεθνικές είχαν αποκρύψει τα υδρόμετρα κάτω από το οδόστρωμα ή μέσα στις εγκαταστάσεις τους, στερώντας από τον Δήμο σημαντικά δημόσια έσοδα επί σειρά ετών.
Στο βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και αστυνομικού σκύλου, φαίνεται πώς είχαν προσπαθήσει να κρύψουν το παράνομο λάστιχο.
Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ ξήλωσε καλώδιο 100 μέτρων το οποίο ήταν συνδεδεμένο με πυλώνα φωτισμού αυτοκινητόδρομου και με το οποίο ηλεκτροδοτούνταν παράνομα σπίτια.
Τα κρυμμένα ρολόγια και οι απώλεια εσόδου χιλιάδων ευρώ από τον Δήμο
Μερικές ημέρες νωρίτερα, όπως έγραψε το protothema.gr, οι έλεγχοι της Δημοτικής Αρχής στη Μάνδρα για καταναλώσεις μεγάλων ποσοτήτων νερού από εταιρείες, που όμως δεν πλήρωναν ούτε ένα ευρώ στον Δήμο, έβγαλε λαβράκια.
Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ήρθαν στο φως, επιχείρηση στη Βιομηχανική Ζώνη Μάνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει πάνω από 40.000 κυβικά μέτρα νερού, χωρίς να έχει δηλωμένο υδρόμετρο. Οι οικονομικές απώλειες για τον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, καθώς η τεράστια ποσότητα νερού δεν είχε τιμολογηθεί ποτέ.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένους ελέγχους που διενήργησε η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν δέκα αδήλωτα ρολόγια ύδρευσης στη Βιομηχανική Περιοχή, τα οποία παρέμεναν κρυμμένα από το 2017.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, πέντε επιχειρήσεις μεταξύ αυτών και πολυεθνικές είχαν αποκρύψει τα υδρόμετρα κάτω από το οδόστρωμα ή μέσα στις εγκαταστάσεις τους, στερώντας από τον Δήμο σημαντικά δημόσια έσοδα επί σειρά ετών.
Ο Δήμος προχωρά πλέον σε επανυπολογισμό των οφειλών και επιβολή των νόμιμων προσαυξήσεων, ώστε να αποκατασταθεί κάθε ευρώ που ανήκει στους δημότες. Παράλληλα, έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες για την απόδοση ευθυνών, με στόχο να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ισότιμη μεταχείριση όλων των επιχειρήσεων.
«Η διαφάνεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Δεν γίνεται επιχειρήσεις, και μάλιστα πολυεθνικές με τεράστιους τζίρους, να λειτουργούν εις βάρος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας. Με σχέδιο, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, αποκαθιστούμε τη νομιμότητα και προστατεύουμε το δημόσιο συμφέρον» δήλωσε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας, υπογραμμίζοντας πως η υπόθεση αυτή «είναι μόνο η αρχή».
Οι έλεγχοι στη Βιομηχανική Ζώνη συνεχίζονται με αυστηρότητα και συνέπεια, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν νέες παρατυπίες. «Κανένα ρολόι δεν θα μείνει θαμμένο, κανένας βιομηχανικός χώρος δεν θα αποκρύπτει δημοτικά τέλη και καμία αδικία δεν θα μείνει αδιόρθωτη» αναφέρει χαρακτηριστικά η δημοτική αρχή, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής.
Πέρα από την οικονομική διάσταση, η υπόθεση αγγίζει και το πεδίο της περιβαλλοντικής ευθύνης. Το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό, και η σπατάλη του σε βάρος της κοινωνίας συνιστά ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Δήμος δεσμεύεται να συνεχίσει «με διαφάνεια, δικαιοσύνη και ευθύνη» την προσπάθεια να προστατεύσει τα δημοτικά έσοδα και το πολύτιμο φυσικό πόρο του νερού.
«Η διαφάνεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Δεν γίνεται επιχειρήσεις, και μάλιστα πολυεθνικές με τεράστιους τζίρους, να λειτουργούν εις βάρος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας. Με σχέδιο, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, αποκαθιστούμε τη νομιμότητα και προστατεύουμε το δημόσιο συμφέρον» δήλωσε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας, υπογραμμίζοντας πως η υπόθεση αυτή «είναι μόνο η αρχή».
Οι έλεγχοι στη Βιομηχανική Ζώνη συνεχίζονται με αυστηρότητα και συνέπεια, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν νέες παρατυπίες. «Κανένα ρολόι δεν θα μείνει θαμμένο, κανένας βιομηχανικός χώρος δεν θα αποκρύπτει δημοτικά τέλη και καμία αδικία δεν θα μείνει αδιόρθωτη» αναφέρει χαρακτηριστικά η δημοτική αρχή, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής.
Πέρα από την οικονομική διάσταση, η υπόθεση αγγίζει και το πεδίο της περιβαλλοντικής ευθύνης. Το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό, και η σπατάλη του σε βάρος της κοινωνίας συνιστά ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Δήμος δεσμεύεται να συνεχίσει «με διαφάνεια, δικαιοσύνη και ευθύνη» την προσπάθεια να προστατεύσει τα δημοτικά έσοδα και το πολύτιμο φυσικό πόρο του νερού.
Ειδήσεις σήμερα
Το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία: «Έτοιμος για ειρήνη, όχι για παράδοση», λέει ο Ζελένσκι - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας
Διαμαντής Καραναστάσης: H παραίτηση, οι αποθεωτικές δηλώσεις και οι φήμες για χωρισμό από την Κωνσταντοπούλου
Ο Τραμπ ξενάγησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη που δίχασε τους θαυμαστές του, δείτε φωτογραφίες
Το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία: «Έτοιμος για ειρήνη, όχι για παράδοση», λέει ο Ζελένσκι - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας
Διαμαντής Καραναστάσης: H παραίτηση, οι αποθεωτικές δηλώσεις και οι φήμες για χωρισμό από την Κωνσταντοπούλου
Ο Τραμπ ξενάγησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη που δίχασε τους θαυμαστές του, δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα