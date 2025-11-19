Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 29χρονο που σκότωσε τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο

Σε δηλώσεις του ο

, ανέφερε πως χωρίς τις κινήσεις του θύματος δεν θα υπήρχε θύτης. Εννοώντας πως αν ο 58χρονος δεν είχε ρίξει σπρέι στον 29χρονο, ο τελευταίος δεν θα του είχε επιτεθεί. Τέλος ανέφερε πως τίποτα δεν δικαιολογεί την αφαίρεση μιας ζωής.





Η κατάθεση μάρτυρα «κλειδί»

Mάρτυρας «κλειδί» είχε περιγράψει στους αστυνομικούς πως ξεκίνησε η καταδίωξη ανάμεσα σε δράστη και θύμα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, το περιστατικό ξεκίνησε από την οδό Φραντζή όπου οι δύο οδηγοί λογομάχησαν στο δρόμο,

και το περιστατικό φάνηκε να λήγει προς στιγμήν.

Ωστόσο, ο 58χρονος ακολούθησε το δράστη, ο οποίος κατευθύνθηκε με τη μηχανή του, σε ένα γυμναστήριο, κοντά στο σπίτι του, και του έστησε «καρτέρι» προκειμένου να του ζητήσει τα «ρέστα». Μόλις είδε το νεαρό μοτοσικλετιστή να ανεβαίνει στο μηχανάκι τον φώναξε από το παράθυρο του λευκού SUV και τότε ψέκασε τον 29χρονο με ένα

Ο 58χρονος πάτησε γκάζι και κατευθύνθηκε προς τη λεωφόρο Μάχης Αναλάτου με τον

. Ελάχιστα λεπτά αργότερα, ο δράστης τον εγκλώβισε στο αδιέξοδο της οδού Σουλιέ όπου τον χτύπησε μέχρι θανάτου.

Εγώ άκουσα το σπινιάρισμα, κατέβηκα κάτω και του λέω "τι έγινε;". "Με ψέκασε με σπρέι", μου λέει και άρχισε να τον κυνηγά με το μηχανάκι», φέρεται να κατέθεσε στην αστυνομία ο αυτόπτης μάρτυρας ο οποίος βγήκε από το γυμναστήριο και είδε τον καβγά ανάμεσα σε θύτη και θύμα.