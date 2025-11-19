Νέο ερευνητικό πρόγραμμα του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

2η Φάση – Αξιολόγηση και διαμόρφωση στρατηγικής σχεδιασμούΜε βάση τα δεδομένα της πρώτης φάσης, θα αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική σχεδιασμού της νέας σχολικής αίθουσας, ενσωματώνοντας σύγχρονες χωρικές και τεχνολογικές λύσεις τόσο για την αναβάθμιση υφιστάμενων αιθουσών όσο και για τον σχεδιασμό νέων σχολικών υποδομών.3η Φάση – Υλοποίηση πιλοτικής τάξηςΘα δημιουργηθούν λειτουργικά πρωτότυπα σχολικών αιθουσών σε διαφορετικούς τύπους και κλίμακες, έως και κλίμακα 1:1. Εκπαιδευτικοί από όλη τη χώρα θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στη χρήση τους και να προσφέρουν ανατροφοδότηση για τη διαμόρφωση του τελικού μοντέλου.Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Έρευνα για τη μετάβαση σε μια Νέα Σχολική Τάξη για τις ανάγκες των δομών του ΥΠΑΙΘΑ» και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021–2025.Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2026, οπότε και θα παραδοθούν τα αποτελέσματα στην Εταιρεία Κτιριακών Υποδομών.