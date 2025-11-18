Ο Παύλος Γερουλάνος στον Δανίκα με... καρφιά: «Οι 3 στους 4 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ δεν πάνε στην κάλπη»

Σκηνή 5η



«Η πατριωτική οικονομία»

Σκηνή 6η



«Η πολυδιάσπαση διευκολύνει τον Μητσοτάκη»

Σκηνή 7η



«Καθόλου δεν εγκατέλειψα την “κολλημένη βελόνα”»

Σκηνή 8η



«Εχουν καιρό να συνεδριάσουν τα όργανα»

Επίλογος



H Ελλάδα, η Ελβετία των Βαλκανίων

Μήπως εσείς είστε δεξιό κόμμα και δεν το ξέρετε;Εμείς; Καθόλου. Το ΠΑΣΟΚ έχει προσδιορίσει τον σοσιαλισμό με έναν τρόπο: την απελευθέρωση του Ελληνα σε εθνικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Τέλος.Μα υπάρχει σοσιαλδημοκρατία σήμερα πουθενά στον κόσμο, στην Ευρώπη; Σε όλη την Ευρώπη το κοινωνικό κράτος έχει υποχωρήσει πάρα πολύ, σχεδόν καταστρέφεται. Γιατί είναι διαφορετικές εποχές, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, τα μεροκάματα της Κίνας είναι πολύ χαμηλότερα. Υπάρχουν προβλήματα σοβαρά. Εχει πέσει το τείχος του Βερολίνου, δεν υπάρχει αντίπαλον δέος.Η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία έχει καταρρεύσει γιατί ενώ έβαζε κανόνες στο πώς λειτουργεί η οικονομία εσωτερικά, δεν έβαζε στην παγκοσμιοποίηση. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα; Εγώ παράγω ψάρια στα οποία απαγορεύεται να δίνω ορμόνες - και σωστά απαγορεύεται. Ο Τούρκος παράγει ψάρια με ορμόνες και κανείς δεν ελέγχει το τουρκικό ψάρι για να μην μπει στην Ευρώπη. Ενας εργοστασιάρχης απαγορεύεται να μολύνει την ατμόσφαιρα, αλλά το εργοστάσιο μπορεί να το πάρει από την Ελλάδα, να το πάει στην Κίνα να μολύνει την ίδια ατμόσφαιρα. Τι σόι Ενωμένη Ευρώπη είμαστε εμείς αν δεν μπορούμε να πούμε ότι τους κανόνες τους οποίους βάζουμε στις ευρωπαϊκές εταιρείες θα τους βάζουμε και στις εταιρείες που εισάγουν προϊόντα; Είναι τόσο δύσκολο αυτό;Τι θα κάνεις, θα απαγορεύσεις τα κινέζικα προϊόντα;Οχι, δεν λέω αυτό. Κοίτα τώρα πώς έχει αλλάξει όλη τη συζήτηση ο Τραμπ με τον τρόπο που μιλάει για το εμπόριο.Το συμφέρον του κοιτάει, μπίζνες κάνει.Κι εμείς πρέπει να κοιτάμε το συμφέρον μας. Αυτό το ονομάζω εγώ πατριωτική οικονομία.Ωραία λοιπόν. Υπάρχει ένα μπλοκ εναντίον του Μητσοτάκη. Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι τα ποσοστά είναι κατακερματισμένα, δεν υπάρχει δεύτερος που να τον απειλεί. Αρα, τι πρέπει να κάνουν; Να συνεργαστούν. Και δεν συνεργάζεται κανείς με κανέναν. Αυτή η διάσπαση δεν διευκολύνει τον Μητσοτάκη;Απολύτως. Ομως, για να το διορθώσεις αυτό δεν μπορείς να συσπειρωθείς γύρω από ένα «αντί». Πρέπει να συσπειρωθείς γύρω από ένα «υπέρ». Πάρε την Τοπική Αυτοδιοίκηση.Δες το παράδειγμα του Δούκα. Στην αρχή είχε 8%-10%; Και έφτασε να πάρει 46%. Αρα, λέει ο Δούκας, η συνεργασία θα μπορέσει να σπρώξει τα πράγματα διαφορετικά. Δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία από τη μεριά σας.Κι εγώ όταν ήμουν αντιπολίτευση στον Μπακογιάννη είχα συνεργαστεί με τον Ηλιόπουλο.Ετσι όμως ο Δούκας βγήκε και χτύπησε τον Μπακογιάννη που ήταν φαβορί. Κέρδισε το αουτσάιντερ. Αρα, δημιουργείς μια δυναμική. Και αυτό δεν υπάρχει σε εσάς.Ναι, αλλά εκεί τι έγινε; Δεν βρέθηκαν πριν από τις εκλογές να πουν ότι θα συνεργαστούν. Εγιναν εκλογές, βγήκε ο Δούκας και τον υποστήριξαν. Αυτό είναι μια λογική διαδικασία σε μια δημοκρατία.Αυτό όμως δεν υπάρχει στα κόμματα.Μα δεν γίνεται από πριν. Γίνεται βάσει ενός προγράμματος.Δεν συμφωνείτε εσείς με τους Συριζαίους σε πολλά ζητήματα; Συμφωνείτε. Αρα, ποιο είναι το πρόβλημα, το ποιος θα είναι αρχηγός;Εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική, γιατί όταν έρχεται ένα νομοσχέδιο κάποιες φορές ψηφίζουμε με τη Νέα Δημοκρατία, κάποιες φορές με τα άλλα κόμματα, κάποιες φορές μόνοι μας. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι μπορείς να συνεργαστείς σε διάφορα θέματα από κάτω. Σήμερα δεν θα κέρδιζε ο Μητσοτάκης αν συνεργαζόταν με τα άλλα κόμματα για τα εθνικά θέματα; Δεν έχει να κερδίσει από το να αξιοποιήσει πρώην πρωθυπουργούς, πρώην υπουργούς Εξωτερικών;Μα τι σχέση έχει ο πρώην πρωθυπουργός με τα ζωντανά κόμματα στη Βουλή;Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε όπου έχουμε συνεργασία, σε διάφορα θέματα. Πώς αναπτύχθηκε ο τουρισμός στην Ελλάδα, έχεις αναρωτηθεί ποτέ; Εγινε με τρεις τρόπους. Τα τρία «σ». Συνεργασία για να βγει ένα σχέδιο. Συνέχεια από τους επόμενους υπουργούς. Και συστήματα που να δεσμεύουν όλους στους ίδιους στόχους. Αυτό το ξεκινήσαμε με τον ΣΕΤΕ το ’10, το ακολούθησαν η Κεφαλογιάννη και η Κουντουρά. Ο ΣΕΤΕ συνέχισε να υποστηρίζει όλη αυτή τη διαδικασία, και τα αποτελέσματα ήταν ρεκόρ. Αυτό ξεκίνησε από ένα σχέδιο το οποίο δημιουργήθηκε από συνεργασία - δεν το έβγαλα εγώ από το κεφάλι μου και έγινε η έκρηξη.Και βλέπεις τον Τσίπρα να έρχεται και δεν παίρνεις μέτρα;Δεν ανησυχώ, γιατί έχω τρία ΠΑΣΟΚ που περιμένουν να ακούσουν τι θα πω εγώ.Σου ’ρχεται ο Τσίπρας κι εσύ ακόμη περιμένεις πότε θα σου ’ρθει.Είναι λάθος αυτή η προσέγγιση.Εσύ εκεί, επιμένεις. Ξέρεις τι μου λένε πάρα πολλοί; Χλευάζουν τον Ανδρουλάκη, αλλά λένε «αν ήταν ο Γερουλάνος, θα ψήφιζα».Με τιμάει που το λένε αυτό, αλλά δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.Το λένε. Κι εσύ παραμένεις εκεί, κολλημένος, ενώ έρχεται το... τσουνάμι «27% καταλληλότερος ο Τσίπρας».Δεν με απασχολεί ένα στατιστικό, με απασχολεί η συνολική εικόνα. Κι εγώ πιστεύω ότι η συνολική εικόνα του ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάει καλύτερα αν κάνουμε δύο πράγματα: να πάμε τις θέσεις μας στην κοινωνία και να δημιουργήσουμε συνθήκες στο κόμμα που θα δείξουμε πώς λειτουργούμε.Τότε γιατί τα ποσοστά σας στα αστικά κέντρα είναι τόσο χαμηλά, σχεδόν κάτω από του ΚΚΕ, και ανεβαίνουν μόνο στην Περιφέρεια; Ενώ η Περιφέρεια λαμβάνει τα μηνύματα με καθυστέρηση, το ξέρεις καλά αυτό.Οχι πάντα, πολλές φορές βλέπεις δυναμική που ξεκινάει από την Περιφέρεια και καταλήγει στην Αθήνα.Πόσο πήρατε στην Αθήνα, 6%;Στην Αθήνα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Θα σου πω όμως ένα πράγμα. Οτι από τις εθνικές εκλογές στις ευρωεκλογές, στην Αθήνα αυξήσαμε τον αριθμό των ψήφων.Αλλο οι ευρωεκλογές, διαφορετικά ψηφίζει κάποιος εκεί. Πάντως ο κόσμος περιμένει να πάρεις πρωτοβουλίες τις οποίες δεν παίρνεις. Είπες μια κουβέντα για «τη βελόνα που έχει κολλήσει» και τ’ άφησες. Ολοι αναφέρονται στη «βελόνα» που είπες κι εσύ την εγκαταλείπεις.Καθόλου δεν την εγκαταλείπω. Διάβασε το άρθρο που ανέβασα τώρα για το τι συνέδριο πρέπει να κάνουμε. Το συνέδριο είναι, όπως είπε και η Αννα Διαμαντοπούλου, η τελευταία μας ευκαιρία πριν από τις εκλογές. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να πάμε μπροστά. Και έχω γράψει ένα κείμενο για το τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό το συνέδριο. Ο προσυνεδριακός διάλογος. Ετσι θα κινητοποιήσεις την κοινωνία και θα βάλεις θέματα τα οποία καίνε. Φέρε τα θέματα της συνταγματικής αναθεώρησης τώρα να τα συζητήσουμε.Μπορείς να μου κάνεις μια πρόβλεψη, τι θα συμβεί μέχρι να πάμε στις εκλογές; Με το χέρι στην καρδιά, όχι με κασέτα Χαριλάου Τρικούπη.Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη δυναμική του ΠΑΣΟΚ. Το είδα να γίνεται το 2008, ήμουν μέλος της ομάδας που το έκανε.Να βάλουμε ένα στοίχημα τώρα, ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, ότι δεν πρόκειται να έρθει δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, ότι το ξέρεις αυτό, σε βασανίζει και εξακολουθείς να αυτολογοκρίνεσαι; Γιατί όμως να φοβάσαι τον Ανδρουλάκη;Εγώ θέλω το ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά. Και για να πάει πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι έχουμε αρχηγό και ότι με αυτόν τον αρχηγό θα πάμε στις εκλογές και ότι πρέπει να κάνουμε πολλές αλλαγές μέσα στο ΠΑΣΟΚ για να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα.Ποιες αλλαγές;Σου είπα, να ανοίξουμε όλη τη συζήτηση για το πώς λειτουργεί το κόμμα και όλη τη συζήτηση για τα βασικά θέματα τα οποία...Τι εννοείς πώς λειτουργεί το κόμμα; Ανάλυσέ το αυτό.Για παράδειγμα, πρέπει να ενταχθούν μέσα στη δυναμική του ΠΑΣΟΚ όλοι οι νυν και πρώην αιρετοί - δήμαρχοι, περιφερειάρχες, άνθρωποι σε συνεταιρισμούς, άνθρωποι σε συνδικαλιστικούς φορείς. Αυτοί δεν είναι μέσα στα όργανα του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους βάλουμε στα όργανα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι νομιμοποιούνται μέσα στην ελληνική κοινωνία και αυτό θα συνδέσει το ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία. Αυτό είναι ένα. Δεύτερον, να ανοίξουμε το ΠΑΣΟΚ σε διαδικασίες όπου να μπορεί ο καθένας να συμμετέχει και να συναποφασίζει για διάφορα θέματα.Τι σημαίνει αυτό;Σημαίνει να μπορείς να μπεις σε μία πλατφόρμα, να γράφεσαι μέλος του ΠΑΣΟΚ και να συμμετέχεις μέσα από αυτή την πλατφόρμα στις αποφάσεις. Ακόμη και να ψηφίζεις.Πολύ δημοκρατικό αυτό, δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει. Και το τρίτο, ποιο είναι;Να λειτουργήσουν τα όργανα.Τι εννοείς, δεν λειτουργούν τώρα;Αυτή τη στιγμή έχουν καιρό να συνεδριάσουν τα όργανα. Πρέπει να εκλεγούν καινούρια όργανα και να μπουν συγκεκριμένοι όροι. Οι απαιτήσεις που θα έχουμε από αυτά πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες. Πώς κάναμε εμείς στην Αθήνα με την τοπική οργάνωση, που βάλαμε στόχο να φέρουμε περισσότερο κόσμο στην κάλπη; Αυτό να κάνουμε. Να πούμε «στην Καρδίτσα θέλουμε άλλους 10.000 ψηφοφόρους». Αυτό συνεπάγεται μια διαφορετική στρατηγική του κόμματος. Οτι πλησιάζεις τον κόσμο αλλιώς, δεν πηγαίνεις μόνο μέσα από τα κανάλια. Πρέπει να πας γειτονιά, γειτονιά. Εγώ, ας πούμε, για να εκλεγώ βουλευτής έκανα 200 τηλέφωνα και έλεγα: «Θα είμαι στο “42” την τάδε ώρα, όποιος θέλει ας έρθει». Μπορεί να μου ερχόντουσαν 20 άτομα, μπορεί να μην ερχότανε κανένας και να καθόμουνα μόνος μου. Αλλά ξέρανε 200 άτομα ότι ήμουνα στη γειτονιά τους. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει κάθε περιφέρεια της Ελλάδας και κάθε γειτονιά της Αθήνας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κοντά τους.Εξαντληθήκαμε. Η κουβέντα ξεπέρασε τη μία ώρα. Α, να μην ξεχάσω. Ο Παύλος είναι ιδιοκτήτης ιχθυοτροφείου στην Κεφαλονιά. Αλλωστε το οικογενειακό στίγμα από Ληξούρι είναι. Προκομμένοι άνθρωποι οι Κεφαλονίτες. Το ιχθυοτροφείο του Παύλου το διαχειρίζεται η πανέμορφη σύζυγός του. Και το προϊόν είναι ακριβό. Το 90% είναι εξαγώγιμο και το υπόλοιπο καταλήγει σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Και είναι τόσο άριστης ποιότητας, που εκπαιδευτικό ίδρυμα της Μασαχουσέτης ζήτησε να τροφοδοτείται με ψάρια made In Kefalonia by Paul Geroulanos. Μακάρι το παραγωγικό μοντέλο του Παύλου και της συζύγου του να το ακολουθούσαν και οι άλλοι. Η Ελλάδα, η Ελβετία των Βαλκανίων!