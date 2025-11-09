Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Έχει μετατρέψει τη ΝΔ σε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα
Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Έχει μετατρέψει τη ΝΔ σε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα
Τι είπε σε συνέντευξή του ο πρώην πρωθυπουργός για τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Συνέντευξη με αιχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς στον ΑΝΤ1, στην οποία λέει μεταξύ άλλων ότι ο πρωθυπουργός «δεν χωνεύει τη Δεξιά, την Κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας».
Η συνέντευξη δόθηκε στις 31 Οκτωβρίου και θα μεταδοθεί ολόκληρη σήμερα Κυριακή.
Δείτε ένα απόσπασμα:
Ο πρώην πρωθυπουργός λέει: «Ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα-Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας; Ο Σαμαράς.»
Και συνεχίζει: «Το πρόβλημα λοιπόν -μην κάνετε λάθος- δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη Δεξιά, την Κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα».
