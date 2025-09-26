Αναταράξεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ - Περιθώριο 2 μηνών δίνει ο Γερουλάνος, αλλιώς «πρέπει να ξαναδούμε τη στρατηγική μας»
Αναταράξεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ - Περιθώριο 2 μηνών δίνει ο Γερουλάνος, αλλιώς «πρέπει να ξαναδούμε τη στρατηγική μας»
Κρίσιμο το επόμενο δίμηνο για το ΠΑΣΟΚ, είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και συνυπέγραψε τη φράση Κουκουλόπουλου ότι το «παράθυρο ευκαιρίας για το ΠΑΣΟΚ είναι μικρό»
«Αναταράξεις» από τις «χαμηλές πτήσεις» στις δημοσκοπήσεις σημειώνονται στο ΠΑΣΟΚ μετά και από τις δηλώσεις κορυφαίων στελεχών που δείχνουν ψαλιδισμένες τις προσδοκίες τους για την έκβαση της τελικής μάχης στις εκλογές.
Ο Παύλος Γερουλάνος είπε αρχικά ότι είναι κολλημένη η βελόνα κι ότι αν δεν γίνει κάτι μέσα στους δύο επόμενους μήνες, δεν θα μπορεί εύκολα να κουνηθεί προς τα πάνω. Η Άννα Διαμαντοπούλου προκάλεσε «τσουνάμι» αντιδράσεων και στα κοινωνικά δίκτυα λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να γίνει Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου, εννοώντας ότι πρέπει να λειτουργεί θεσμικά με λύσεις που θα φέρνει στη βουλή αντί να μετατρέπεται σταδιακά σε κόμμα διαμαρτυρίας. Και ο Χάρης Δούκας ζήτησε να γίνει ανοιχτό Συνέδριο άμεσα και εκεί να αποφασιστεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται μετεκλογικά να συνεργαστεί με τη ΝΔ.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στις δηλώσεις στελεχών απέφυγε να σχολιάσει το γεγονός ότι δεν συνεδριάζουν συχνά τα όργανα του κόμματος για να συζητηθούν όλες οι απόψεις, δεν απέφυγε ωστόσο να κρύψει τη δυσφορία του από την «καταιγίδα» μιλώντας στο OPEN: «Το ότι έρχομαι στο στούντιο μετά από μια ΔΕΘ όπου το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το σύνολο μιας κυβερνητικής πρότασης, που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή σε όλους τους τομείς και αντί να κουβεντιάζουμε αυτά, κουβεντιάζουμε αυτά που μου θέτετε, δείχνει ότι κάποιες δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση».
Λίγες ώρες αργότερα, όμως, ο Παύλος Γερουλάνος από το Action24 επέμεινε στην αρχική του θέση ότι το προσεχές δίμηνο θα αποδειχθεί κρίσιμο για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και επανέλαβε τα προειδοποιητικά βέλη προς την ηγεσία. Συνυπέγραψε τη φράση έμπειρου συναδέλφου του στη βουλή, του Πάρι Κουκουλόπουλου ότι το «παράθυρο ευκαιρίας για το ΠΑΣΟΚ είναι μικρό» και συμφώνησε με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ ότι όλοι «πρέπει να πατήσουμε "γκάζι" και να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας παντού».
Ο κ. Γερουλάνος εκτιμά ότι αν δεν γίνουν όλα αυτά σε άμεσο χρόνο τότε «το πολιτικό σύστημα θα βρει οποιονδήποτε τρόπο, κυρίως μετά τα Χριστούγεννα, να αρχίσει να σπρώχνει άλλες λύσεις πάνω στο τραπέζι».
Στην ερώτηση, δε, τι θα γίνει εάν δεν κουνηθεί η βελόνα, ο κ. Γερουλάνος απάντησε: «Είναι πολύ απλό: Όπως εσείς, αν δεν πάει καλά η τηλεθέαση θα μαζευτείτε και οι τρεις και θα συζητήσετε τι πρέπει να κάνετε, αυτό θα κάνουμε κι εμείς» και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορεί να σιωπά κανένα στέλεχος. Η δουλειά μας είναι να βγούμε έξω και να παλέψουμε για το κόμμα μας. Αυτό θα κάνουμε. Απλά εάν δεν έχουν συμβεί ορισμένα πράγματα στο χρονικό περιθώριο που θέτουμε, αν δεν συγκληθούν τα όργανα, αν δεν προχωρήσουμε σε ένα συνέδριο ουσίας, τότε θα πρέπει να δούμε τη στρατηγική μας ξανά».
Ο Παύλος Γερουλάνος είπε αρχικά ότι είναι κολλημένη η βελόνα κι ότι αν δεν γίνει κάτι μέσα στους δύο επόμενους μήνες, δεν θα μπορεί εύκολα να κουνηθεί προς τα πάνω. Η Άννα Διαμαντοπούλου προκάλεσε «τσουνάμι» αντιδράσεων και στα κοινωνικά δίκτυα λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να γίνει Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου, εννοώντας ότι πρέπει να λειτουργεί θεσμικά με λύσεις που θα φέρνει στη βουλή αντί να μετατρέπεται σταδιακά σε κόμμα διαμαρτυρίας. Και ο Χάρης Δούκας ζήτησε να γίνει ανοιχτό Συνέδριο άμεσα και εκεί να αποφασιστεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται μετεκλογικά να συνεργαστεί με τη ΝΔ.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στις δηλώσεις στελεχών απέφυγε να σχολιάσει το γεγονός ότι δεν συνεδριάζουν συχνά τα όργανα του κόμματος για να συζητηθούν όλες οι απόψεις, δεν απέφυγε ωστόσο να κρύψει τη δυσφορία του από την «καταιγίδα» μιλώντας στο OPEN: «Το ότι έρχομαι στο στούντιο μετά από μια ΔΕΘ όπου το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το σύνολο μιας κυβερνητικής πρότασης, που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή σε όλους τους τομείς και αντί να κουβεντιάζουμε αυτά, κουβεντιάζουμε αυτά που μου θέτετε, δείχνει ότι κάποιες δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση».
Λίγες ώρες αργότερα, όμως, ο Παύλος Γερουλάνος από το Action24 επέμεινε στην αρχική του θέση ότι το προσεχές δίμηνο θα αποδειχθεί κρίσιμο για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και επανέλαβε τα προειδοποιητικά βέλη προς την ηγεσία. Συνυπέγραψε τη φράση έμπειρου συναδέλφου του στη βουλή, του Πάρι Κουκουλόπουλου ότι το «παράθυρο ευκαιρίας για το ΠΑΣΟΚ είναι μικρό» και συμφώνησε με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ ότι όλοι «πρέπει να πατήσουμε "γκάζι" και να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας παντού».
Ο κ. Γερουλάνος εκτιμά ότι αν δεν γίνουν όλα αυτά σε άμεσο χρόνο τότε «το πολιτικό σύστημα θα βρει οποιονδήποτε τρόπο, κυρίως μετά τα Χριστούγεννα, να αρχίσει να σπρώχνει άλλες λύσεις πάνω στο τραπέζι».
Στην ερώτηση, δε, τι θα γίνει εάν δεν κουνηθεί η βελόνα, ο κ. Γερουλάνος απάντησε: «Είναι πολύ απλό: Όπως εσείς, αν δεν πάει καλά η τηλεθέαση θα μαζευτείτε και οι τρεις και θα συζητήσετε τι πρέπει να κάνετε, αυτό θα κάνουμε κι εμείς» και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορεί να σιωπά κανένα στέλεχος. Η δουλειά μας είναι να βγούμε έξω και να παλέψουμε για το κόμμα μας. Αυτό θα κάνουμε. Απλά εάν δεν έχουν συμβεί ορισμένα πράγματα στο χρονικό περιθώριο που θέτουμε, αν δεν συγκληθούν τα όργανα, αν δεν προχωρήσουμε σε ένα συνέδριο ουσίας, τότε θα πρέπει να δούμε τη στρατηγική μας ξανά».
Για τον κ. Γερουλάνο το Συνέδριο πρέπει να είναι ουσίας, δηλαδή να αναλάβουν τα κατάλληλα στελέχη τις κατάλληλες θέσεις της ηγετικής ομάδας. «Αυτή τη στιγμή έχουμε το Πολιτικό Κέντρο που είναι καθαρά συμβουλευτικό όργανο, φαντάζομαι θα υπάρξει και ένα νέο Πολιτικό συμβούλιο, όργανα που θα είναι ετοιμοπόλεμα για τις εκλογές και από εκεί θα αναδειχθούν στελέχη που ο πρόεδρος θα επιλέξει», διαμήνυσε και χθες στην ηγεσία ο κ. Γερουλάνος ο οποίος όπως και άλλα στελέχη συνεχίζουν τις περιοδείες ανά την Ελλάδα για την ανάλυση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στα μέλη των κομματικών οργανώσεων.
Σε χθεσινή δημοσκόπηση της GPO για το STAR το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,3% (από 11,2% στις 13 Σεπτεμβρίου) στην πρόθεση ψήφου- καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8% και ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4%. Στο ερώτημα για το αν επιθυμούν κυβέρνηση συνεργασίες το 30,7% απαντά «ναι, με κορμό τη ΝΔ» και το 29,2% απαντά «ναι, με κορμό το ΠΑΣΟΚ».
Σε χθεσινή δημοσκόπηση της GPO για το STAR το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,3% (από 11,2% στις 13 Σεπτεμβρίου) στην πρόθεση ψήφου- καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8% και ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4%. Στο ερώτημα για το αν επιθυμούν κυβέρνηση συνεργασίες το 30,7% απαντά «ναι, με κορμό τη ΝΔ» και το 29,2% απαντά «ναι, με κορμό το ΠΑΣΟΚ».
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Ο Καντάφι εκδικείται από τον... τάφο του τον Σαρκοζί και τη Δύση - Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Ο Καντάφι εκδικείται από τον... τάφο του τον Σαρκοζί και τη Δύση - Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα