Αναταράξεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ - Περιθώριο 2 μηνών δίνει ο Γερουλάνος, αλλιώς «πρέπει να ξαναδούμε τη στρατηγική μας»

Για τον κ. Γερουλάνο το Συνέδριο πρέπει να είναι ουσίας, δηλαδή να αναλάβουν τα κατάλληλα στελέχη τις κατάλληλες θέσεις της ηγετικής ομάδας. «Αυτή τη στιγμή έχουμε το Πολιτικό Κέντρο που είναι καθαρά συμβουλευτικό όργανο, φαντάζομαι θα υπάρξει και ένα νέο Πολιτικό συμβούλιο, όργανα που θα είναι ετοιμοπόλεμα για τις εκλογές και από εκεί θα αναδειχθούν στελέχη που ο πρόεδρος θα επιλέξει», διαμήνυσε και χθες στην ηγεσία ο κ. Γερουλάνος ο οποίος όπως και άλλα στελέχη συνεχίζουν τις περιοδείες ανά την Ελλάδα για την ανάλυση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στα μέλη των κομματικών οργανώσεων.Σε χθεσινή δημοσκόπηση της GPO για το STAR το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,3% (από 11,2% στις 13 Σεπτεμβρίου) στην πρόθεση ψήφου- καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8% και ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4%. Στο ερώτημα για το αν επιθυμούν κυβέρνηση συνεργασίες το 30,7% απαντά «ναι, με κορμό τη ΝΔ» και το 29,2% απαντά «ναι, με κορμό το ΠΑΣΟΚ».