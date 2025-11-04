Με «αγκάθια» το ΠΑΣΟΚ προς το Συνέδριο: Τα καρφιά στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ - Τι ζήτησαν Διαμαντοπούλου, Δούκας, Γερουλάνος, Γιαννακοπούλου, Κατρίνης

«Εγώ αυτός είμαι και έτσι θα προχωρήσω»

Στη συνέχεια άφησε να εννοηθεί ότι η συμμετοχή όλων στην προσπάθεια δεν είναι δεδομένη: «Η μεγάλη προσπάθειά μας θα πετύχει μόνο με την ολόψυχη στράτευση των στελεχών μας. Προϋπόθεση η συμμετοχή όλων στα όργανα, στα κλιμάκια, στις περιοδείες, στην πολιτική μάχη μέσα στην κοινωνία. Η διαφορετική άποψη είναι πλούτος και πρέπει με διάλογο να συντίθεται, και όχι να αντιμετωπίζεται με καχυποψία». Τέλος ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε Συνέδριο μέχρι τον Μάρτιο, ανοιχτό, πολιτικό, δημοκρατικό, με: «Ανοιχτή πρόσκληση σε όλους όσους το επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό, ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες του ΠΑΣΟΚ σε κάθε πολίτη. Με ανοιχτά μητρώα κατά την εκλογή συνέδρων, για να εκφραστούν όλοι οι πολίτες. Όχι σε ένα Συνέδριο σκληρών οργανωτικών συγκρούσεων μηχανισμών. Συνέδριο ενότητας, ενδυνάμωσης και ανατροπής για την πολιτική αλλαγή.»Στο «Συνέδριο Αναγέννησης» ουποστήριξε ότι πρέπει να μπει το θέμα των κυβερνητικών συνεργασιών «με ολοκληρωμένη εισήγηση», να συζητηθεί και να ψηφιστεί στο Συνέδριο. «Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Πέρα από την αυτονόητη απόρριψη σεναρίων συνεργασίας με τη ΝΔ, έχουμε πολλά να κερδίσουμε με καθαρές κουβέντες απέναντι στον ελληνικό λαό», δήλωσε και επέμεινε στην ανάγκη για ένα καθαρό πλάνο και χρονοδιάγραμμα: «Έχουμε δουλειά και δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να βιαστούμε για να δείξουμε ότι φέρνουμε στην κοινωνία κάτι νέο, κάτι φρέσκο, κάτι δυναμικό. Πρέπει να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι αυτό που λέμε το εννοούμε και το εφαρμόζουμε πρώτοι. Και για αυτό προτείνω να μην φύγουμε από εδώ χωρίς ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου μας. Προτείνω τις 21 και 22 Μαρτίου, το Σαββατοκύριακο δηλαδή πριν την Επέτειο της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας. Διότι οι συμβολισμοί έχουν και την δική τους αξία».υπεραμύνθηκε του ανοίγματος του ΠΑΣΟΚ σε πολίτες και στελέχη, «χωρίς face control», με καθαρό στίγμα διεύρυνσης και επιστροφής του κόσμου στην παράταξη και ζήτησε συλλογικές αποφάσεις στο συνέδριο για ζητήματα στρατηγικής και μετεκλογικών συνεργασιών». Τόνισε δε, πως με μια τολμηρή στρατηγική το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και να πετύχει την πολιτική αλλαγή. Σύμφωνα με τον κ. Κατρίνη η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ πρέπει να προσεγγίσει τα παραδοσιακά του ακροατήρια και τα οποία για πολλούς λόγους έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια.Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ,στην αρχή της συνεδρίασης δήλωσε ότι το Συνέδριο θα είναι ο βατήρας για τη μάχη των εθνικών εκλογών κι ότι θα γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. «Ξέρω ότι το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται, θα μπορούσε να έχει άλλη αντιμετώπιση, αλλά εγώ αυτός θα είμαι και έτσι θα προχωρήσω», υποστήριξε θέλοντας να σημειώσει με αυτοαναφορικότητα τα περί πολιτικής αυτονομίας. «Έχουμε το άλλο σχέδιο απέναντι στη ΝΔ –Χρειάζεται μάχη απέναντι στη συντήρηση και τα συμφέροντα», είπε, ζήτησε επαφή με την κοινωνία, απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στη «βελόνα» και στην αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να ανέβει δημοσκοπικά, κατηγόρησε τα στελέχη για λάθος δηλώσεις και για την πολυφωνία και τόνισε μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο».Επιτέθηκε, δε, στο εγχείρημα Τσίπρα και κοιτάζοντας εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόβλημα τους γιατί έχει ρίζες, έχει απόψεις και έχει θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα one man show. Δεν είναι ένα κόμμα της μεταπολιτικής όπου υπάρχει μία πεφωτισμένη ηγεσία και μια διαπλοκή που τη στηρίζει».