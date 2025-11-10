Πολιτικό σταυρόλεξο με τα νέα κόμματα - Τι θα γίνει με Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά
Αν και οι τρεις αποφασίσουν να πολιτευτούν, τα σημερινά κόμματα της αριστερής και δεξιάς αντιπολίτευσης σβήνουν δημοσκοπικά χωρίς να αδειάζει η δεξαμενή των αναποφάσιστων, στην οποία έχει σημαντική πρόσβαση η ΝΔ
Στο σημείο βρασμού φτάνει το πολιτικό σύστημα εν αναμονή ενός, δύο ή και τριών νέων κομματικών φορέων: οι προκαταρκτικές μετρήσεις από εταιρείες δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι αν τόσο ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς όσο και η Μαρία Καρυστιανού προχωρήσουν στη δημιουργία νέων σχημάτων, τότε θα ακολουθήσει κατάρρευση των σημερινών συσχετισμών στον χώρο της αντιπολίτευσης, δεξιάς και αριστερής.
Αρκετές εταιρείες δημοσκοπήσεων μετρούν -χωρίς να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα- όλα τα ενδεχόμενα και τα νούμερα είναι πάνω κάτω τα ίδια: στην περίπτωση που και οι τρεις προχωρήσουν στην ίδρυση νέων κομμάτων, τότε όλα τα σημερινά κόμματα της αντιπολίτευσης καταρρέουν δημοσκοπικά, χωρίς παράλληλα να αδειάζει η δεξαμενή των αναποφάσιστων, στην οποία έχει σημαντική πρόσβαση η Νέα Δημοκρατία.
Κόστος -στο ενδεχόμενο δημιουργίας τριών νέων σχηματισμών- έχει και το κυβερνών κόμμα, χωρίς ωστόσο να αμφισβητείται το σημαντικό προβάδισμά του: η Ν.Δ. χάνει έως και δύο μονάδες στην πρόθεση ψήφου -και η αυτοδυναμία απομακρύνεται κι άλλο-, ωστόσο η απόσταση από τον δεύτερο παραμένει πάνω από τις 12 μονάδες.
Στο σενάριο των τριών νέων κομμάτων, τη δεύτερη θέση μετά τη Ν.Δ. καταλαμβάνει το «κόμμα Καρυστιανού», παρά το γεγονός ότι ήδη κάποιοι από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών αντιδρούν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εν όψει μάλιστα της έναρξης της δίκης για την τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.
Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι άνθρωποι όπως ο Νίκος Καραχάλιος επιχείρησαν να μιλήσουν εξ ονόματός της προαναγγέλλοντας την ίδρυση κόμματος, διαψεύστηκαν από την ίδια, που αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά, αλλά ψαλιδίζει τις σχετικές προσδοκίες. Εννοείται πάντως ότι ένα τέτοιος πολιτικός φορέας δεν θα μπορούσε παρά να κάνει την εμφάνισή του με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου...
Περνάει τον Τσίπρα
Σε κάθε περίπτωση, μια εταιρεία που μετρά συστηματικά το «κόμμα Καρυστιανού» κατέγραψε πτώση της πρόθεσης ψήφου πάνω από τρεις μονάδες μέσα σε τρεις μήνες, ωστόσο το αρχικό ποσοστό ήταν πάνω από το 17%.
Σε περίπτωση ίδρυσης κόμματος τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα όσο και από τη χαροκαμένη μητέρα των Τεμπών, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χάνει κοντά στις 4 μονάδες και πέφτει στην τέταρτη θέση, καταρρέουν η Πλεύση Ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και το ΜέΡΑ25, ενώ μεγάλο κόστος έχουν και τα κόμματα στα δεξιά της Ν.Δ.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ένα τέτοιο σενάριο το έχει το ΠΑΣΟΚ, παρότι -συγκριτικά- εμφανίζει τις χαμηλότερες απώλειες, καθώς χάνει τη δεύτερη θέση και επανέρχεται σε μονοψήφια ποσοστά στην πρόθεση ψήφου.
Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν να εξηγηθούν τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας πίσω από κλειστές πόρτες προς τα στελέχη της αυτοδιοικητικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ, στο περιθώριο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, στην Αλεξανδρούπολη: είπε ότι πρέπει το κόμμα είτε να είναι πρώτο είτε να είναι κοντά στη Ν.Δ. στις επόμενες εκλογές, αλλιώς, όπως πρόσθεσε, θα επικρατήσουν ακραίες φωνές στην αντιπολίτευση και το κυβερνών κόμμα θα μπορέσει να επιβάλει το «Μητσοτάκης ή χάος» στο δεύτερο ραντεβού με τις κάλπες.
Προς το παρόν, μόνο ο Αλέξης Τσίπρας έχει ουσιαστικά ανοίξει τα χαρτιά του, προδιαθέτοντας τα κόμματα και την κοινή γνώμη για την επιστροφή του με έναν νέο πολιτικό φορέα. Στην περίπτωση που δεν θα έχει απέναντί του ένα «κόμμα Καρυστιανού», το «κόμμα Τσίπρα» καταγράφεται στις προκαταρκτικές μετρήσεις στη δεύτερη θέση, με μια διαφορά πάνω από 2,5 μονάδες σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, αλλά σε μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση Τσίπρα η δεύτερη θέση μετράει λιγότερο σε σχέση με την απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, καθώς η δυνητική ψήφος τού δίνεται με την προσδοκία ότι λόγω της πολυδιασπασης της κεντροαριστερής και αριστερής αντιπολίτευσης, μόνο ο πρώην πρωθυπουργός θα μπορούσε να είναι το αντίπαλον δέος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αν κάτι τέτοιο διαψευστεί από τις δημοσκοπήσεις, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει πρόωρη απογοήτευση, ειδικά πέρα από τον πυρήνα των υποστηρικτών του, που εντοπίζονται με διαφορετικά, αλλά σημαντικά ποσοστά, στον ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά, στο ΜέΡΑ25, στην Πλεύση Ελευθερίας, ακόμα και στο ΚΚΕ, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση.
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις για την επιρροή Τσίπρα στο εκλογικό σώμα έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, με τα ποσοστά του να βαίνουν μειούμενα, παρά το γεγονός ότι λόγω της επικείμενης έκδοσης του βιβλίου του είναι συνεχώς στην επικαιρότητα.
«Σταθμίζω λοιπόν την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα. Όσα συμβαίνουν εντός κι εκτός Πατρίδας. Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια: στον ελληνικό λαό». Με αυτή τη φράση που έκλεισε την…μπενχουρική συνέντευξη διάρκειας 1 ώρας και 50 λεπτών ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς άφησε την Κυριακη΄τα πάντα ανοιχτά για την προοπτική δημιουργίας ενός νέου κόμματος.
Μέχρι να φτάσει σε αυτή την ακροτελεύτια αναφορά, είχε εξαπολύσει ένα δριμύ κατηγορώ εφ’ όλης της ύλης εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου και του Κυριάκου Μητσοτάκη επί προσωπικού, για τον οποίον μίλησε με πολύ βαριά λόγια. Ιδίως με τις αναφορές για «καθεστώς», αλλά και για αποϊδεολογικοποίηση της ΝΔ και μετατροπή της σε ένα σημιτικό υβρίδιο.
Από την οικονομία και την εξωτερική πολιτική, έως τους χειρισμούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη, ο κ. Σαμαράς άνοιξε ευθέως πυρ εναντίον του κ. Μητσοτάκη, δείχνοντας εμπράκτως ότι δεν είχε και δεν έχει καμία διάθεση για «σασμό». Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν έχει κανένα γινάτι, αλλά ότι διεγράφη, δεν αποχώρησε. Και τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι ανειλικρινής όταν κάνει «άνοιγμα» προς τη μεριά του, καθώς αυτό δεν συνοδεύεται από αναγνώριση πολιτικών λαθών, ιδίως στα εθνικά θέματα.
Ο κ. Σαμαράς, άλλωστε, έχει το επιχείρημα ότι οι θέσεις που εξέφραζε και για τις οποίες λέει ότι λοιδορήθηκε, πλέον είναι πλειοψηφικές. Βεβαίως, το ότι η συνέντευξη είχε μαγνητοσκοπηθεί από τις 31 Οκτωβρίου ίσως κατέστησαν ορισμένες παρατηρήσεις του ανεπίκαιρες, ιδίως ως προς τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, υπό το πρίσμα του συνεδρίου PTEC που έγινε στο Ζάππειο.
Το δια ταύτα πάντως είναι αν και πότε θα πατήσει το κουμπί ο πρώην πρωθυπουργός για ένα νέο κόμμα. Ο ίδιος «ζυμώνεται» στο παρασκήνιο, συνομιλεί με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, αλλά δεν κάνει ακόμα το αποφασιστικό βήμα. Συντηρεί, όμως, τη δημόσια συζήτηση, καθώς όσο το κάνει οι παρεμβάσεις του ακούγονται πολύ περισσότερο.
O κ. Σαμαράς, βεβαίως, είναι πολιτικά έμπειρος και αντιλαμβάνεται ότι η δημιουργία ενός νέου κόμματος δεν είναι μια εύκολη άσκηση, ούτε είναι εγγυημένη η επιτυχία ενός εγχειρήματος. Και οι εκτιμήσεις ανθρώπων που είναι σε επαφή μαζί του ή τον γνωρίζουν επί μακρόν είναι διχασμένες.
Αρκετοί θεωρούν ότι στο μυαλό του έχει πάρει τις αποφάσεις του και απλά θα επιλέξει το κατάλληλο timing για να τις ανακοινώσει, άλλοι εκτιμούν ότι χρησιμοποιεί τη ρητορική του ως μοχλό πίεσης και φθοράς της κυβέρνησης, ελπίζοντας σε άλλες κινήσεις, ενδεχομένως και εντός της ΝΔ. Είναι δεδομένο επίσης ότι ο κ. Σαμαράς θέλει να «διαβάσει» συνολικά τη σκακιέρα.
Πάντως, οι μετρήσεις δείχνουν χαμηλές πτήσεις για ένα «κόμμα Σαμαρά», καθώς δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη απήχηση στους σημερινούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, το γεγονός ότι η «γκρίζα ζώνη» περιλαμβάνει σημαντική μερίδα κεντροδεξιών και δεξιών ψηφοφόρων μπορεί να βαρύνει στις τελικές του αποφάσεις.
«Καίγεται» το ΠΑΣΟΚ
Η επιρροή Τσίπρα
Η συνέντευξη Σαμαρά
Οι αποφάσειςΌπως αναφέρει στο protothema.gr άνθρωπος που συνομιλεί σε καθημερινή βάση με τον κ. Σαμαρά, ο πρώην πρωθυπουργός τοποθετήθηκε εφ’ όλης της ύλης όχι ως «πρώην», αλλά με το βλέμμα στο μέλλον. Κοινώς, αποδόμησε τους χειρισμούς του κ. Μητσοτάκη με το επιχείρημα-κάτω από τις γραμμές- ότι με αυτόν στον τιμόνι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.
Ο κ. Σαμαράς, άλλωστε, έχει το επιχείρημα ότι οι θέσεις που εξέφραζε και για τις οποίες λέει ότι λοιδορήθηκε, πλέον είναι πλειοψηφικές. Βεβαίως, το ότι η συνέντευξη είχε μαγνητοσκοπηθεί από τις 31 Οκτωβρίου ίσως κατέστησαν ορισμένες παρατηρήσεις του ανεπίκαιρες, ιδίως ως προς τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, υπό το πρίσμα του συνεδρίου PTEC που έγινε στο Ζάππειο.
Το δια ταύτα πάντως είναι αν και πότε θα πατήσει το κουμπί ο πρώην πρωθυπουργός για ένα νέο κόμμα. Ο ίδιος «ζυμώνεται» στο παρασκήνιο, συνομιλεί με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, αλλά δεν κάνει ακόμα το αποφασιστικό βήμα. Συντηρεί, όμως, τη δημόσια συζήτηση, καθώς όσο το κάνει οι παρεμβάσεις του ακούγονται πολύ περισσότερο.
O κ. Σαμαράς, βεβαίως, είναι πολιτικά έμπειρος και αντιλαμβάνεται ότι η δημιουργία ενός νέου κόμματος δεν είναι μια εύκολη άσκηση, ούτε είναι εγγυημένη η επιτυχία ενός εγχειρήματος. Και οι εκτιμήσεις ανθρώπων που είναι σε επαφή μαζί του ή τον γνωρίζουν επί μακρόν είναι διχασμένες.
Αρκετοί θεωρούν ότι στο μυαλό του έχει πάρει τις αποφάσεις του και απλά θα επιλέξει το κατάλληλο timing για να τις ανακοινώσει, άλλοι εκτιμούν ότι χρησιμοποιεί τη ρητορική του ως μοχλό πίεσης και φθοράς της κυβέρνησης, ελπίζοντας σε άλλες κινήσεις, ενδεχομένως και εντός της ΝΔ. Είναι δεδομένο επίσης ότι ο κ. Σαμαράς θέλει να «διαβάσει» συνολικά τη σκακιέρα.
Πάντως, οι μετρήσεις δείχνουν χαμηλές πτήσεις για ένα «κόμμα Σαμαρά», καθώς δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη απήχηση στους σημερινούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, το γεγονός ότι η «γκρίζα ζώνη» περιλαμβάνει σημαντική μερίδα κεντροδεξιών και δεξιών ψηφοφόρων μπορεί να βαρύνει στις τελικές του αποφάσεις.
