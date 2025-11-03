ΠΑΣΟΚ: Αιχμές στελεχών, ίχνος αυτοκριτικής από Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

Αιχμηρή κριτική άσκησαν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη, ζητώντας από την ηγεσία να ανοίξει την «πόρτα» στις συχνές συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων και ως εκ τούτου στον ειλικρινή εσωκομματικό διάλογο για το πως θα κουνηθεί η «βελόνα» στις δημοσκοπήσεις.Στην πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου καταγράφηκε ένα ιδιότυπο πινγκ-πονγκ δηκτικών σχολίων, αλλά με εμφανή πρόθεση ένθεν κακείθεν να μην εξελιχθεί η συζήτηση σε ανοιχτή σύγκρουση. Και παρότι ο Νίκος Ανδρουλάκης – χωρίς ίχνος αυτοκριτικής- έριξε σε κορυφαία στελέχη «καρφιά» υποστηρίζοντας ότι λάθος δηλώσεις τους συνέθεσαν μια εικόνα πολυφωνίας και χάλασαν το κλίμα μετά από τη ΔΕΘ, σχεδόν όλοι απέφυγαν στην παρούσα φάση τις ευθείες επιθέσεις και τους υψηλούς τόνους.Το μόνο πρόσωπο πάντως που δέχθηκε πυρά για το ασαφές πλάνο προς το Συνέδριο τον Μάρτιο ήταν ο Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Γιάννης Βαρδακαστάνης, το δεξί χέρι του κ. Ανδρουλάκη προς το Συνέδριο. «Γιατί είναι τόσο δύσκολο να πούμε για παράδειγμα ότι κάθε Τετάρτη θα βρισκόμαστε εδώ για να συνεδριάσουμε;», ρώτησε η Άννα Διαμαντοπούλου η οποία είναι της άποψης ότι εκτός από πρόγραμμα χρειάζεται κεντρικό αφήγημα και ισχυρή ηγετική ομάδα, δίπλα στον πρόεδρο. Θέμα λειτουργίας έβαλε και ο Κώστας Σκανδαλίδης ο οποίος έχοντας ζήσει προηγούμενες περιόδους μεγάλης κινητικότητας και συνεχούς παρουσίας στελεχών στη Χαριλάου Τρικούπη, πρότεινε την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή σε καθημερινή βάση των νεότερων αλλά και των έμπειρων. Στο ίδιο θέμα – της μη σωστής θεσμικής λειτουργίας των οργάνων στάθηκε ο Χάρης Δούκας (με επιστολή του λόγω της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Συνέδριο για το Κλίμα στη Βραζιλία), ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μιχάλης Κατρίνης και άλλοι. Υπέρ των συχνών συνεδριάσεων τάχθηκε και η Νάντια Γιαννακοπούλου η οποία έχει ήδη αναφερθεί στα «αυτογκόλ» της Χαριλάου Τρικούπη (για την απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία του Σαββόπουλου και τον ορισμό για μία ημέρα διευθυντή στο γραφείο του)- η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισήμανε επιπλέον την ανάγκη να αποκτήσει το ΠΑΣΟΚ καθαρή θέση για το διάλογο που γίνεται για τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά. Η Μιλένα Αποστολάκη έχοντας ακούσει όπως και οι άλλοι στη συνεδρίαση τον κ. Ανδρουλάκη να αναφέρεται στο στόχο της πολιτικής αλλαγής, τόνισε όταν πήρε το λόγο μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να πείσουμε ότι μπορούμε» κι ότι «όποιος θέλει και επιδιώκει την αλλαγή, φροντίζει πρώτα να αλλάξει ο ίδιος».Το πότε, το πως και με ποιες στοχεύσεις θα γίνει το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ήταν εκ των πραγμάτων το βασικό θέμα της συνεδρίασης, αφού προηγήθηκαν αργόσυρτες πρόβες. Καθαρή απάντηση δεν υπήρξε- κάτι που ζήτησε ο Παύλος Γερουλάνος δίνοντας έμφαση στο ότι πρέπει να οριστεί χρονοδιάγραμμα και να γίνει ένα Συνέδριο ουσίας. «Να είναι ένα ιδρυτικό Συνέδριο» πρότεινε η Άννα Διαμαντοπούλου η οποία σχολίασε με δηκτικό ύφος επί της ουσίας τη «φοβία» της Χαριλάου Τρικούπη στη διαφορετική άποψη: «Η διαφορετικότητα και η πολυσυλλεκτικότητα είναι πηγή δύναμης, όχι απειλή. Αυτή η διαφορετικότητα κάνει ένα κόμμα μεγάλο» Και συμπλήρωσε παίρνοντας θέση για τα «επίδικα» της εσωκομματικ΄ςη επικαιρότητας: «Δεν πρέπει να βρεθούμε ούτε στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας, με τις συντηρητικές και επικίνδυνες αντιλήψεις, ούτε στη μικρή θάλασσα των κομματιδίων του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο αυτόνομος πυλώνας της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα. Για να το πετύχουμε, χρειάζεται έκφραση όλων των απόψεων. Όταν υπάρχουν προτάσεις για τη χώρα και όχι απλώς για προσωπική διαφοροποίηση και όταν υπάρχουν κανόνες που τις σεβόμαστε όλοι, τότε πράγματι «αφήνουμε τα λουλούδια να ανθίσουν». Η διαφωνία δεν είναι εσωστρέφεια και η ενότητα δεν επιβάλλεται. Είναι αποτέλεσμα πολιτικής σύνθεσης και σεβασμού».Ο Χάρης Δούκας με την επιστολή του συμφώνησε ότι το κόμμα πρέπει να είναι σε εκλογική ετοιμότητα, γιατί «είναι χρήσιμη για τη συσπείρωσή μας», αλλά υπογράμμισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η «θεσμική λειτουργία του κόμματός μας, η συνεχής και ουσιαστική λειτουργία των οργάνων και οι πολιτικές αποφάσεις στο Συνέδριο». Τονίζοντας ότι η πρωτιά στις εκλογές δεν μπορεί παρά να είναι βασική επιδίωξη του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε έξι θέσεις προς το Συνέδριο. «Μια νικηφόρα στρατηγική είναι εκείνη που στέκεται απέναντι στις πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης», ξεκαθάρισε βάζοντας εκ νέου θέμα να μπει ένα «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ, ενώ κάνοντας αναφορά στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ άφησε αιχμές για την απουσία κεντρικού αφηγήματος. «Έχουμε ένα αναλυτικό και σοβαρό πρόγραμμα. Πράγματι. Όμως ακόμη έχουμε δρόμο για γίνει κτήμα και θέμα συζήτησης από τους ίδιους τους πολίτες. Γι’ αυτό θα βοηθούσε να επιλέξουμε από αυτό το πρόγραμμα και να αναδείξουμε κρίσιμα και σύγχρονα θέματα με τομές και συγκρούσεις», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας και επανέλαβε επίσης την πρότασή του για διάλογο με τα προοδευτικά κόμματα που δεν αναιρεί την αυτόνομη πορεία. Στη συνέχεια άφησε να εννοηθεί ότι η συμμετοχή όλων στην προσπάθεια δεν είναι δεδομένη: «Η μεγάλη προσπάθειά μας θα πετύχει μόνο με την ολόψυχη στράτευση των στελεχών μας. Προϋπόθεση η συμμετοχή όλων στα όργανα, στα κλιμάκια, στις περιοδείες, στην πολιτική μάχη μέσα στην κοινωνία. Η διαφορετική άποψη είναι πλούτος και πρέπει με διάλογο να συντίθεται, και όχι να αντιμετωπίζεται με καχυποψία». Τέλος ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε Συνέδριο μέχρι τον Μάρτιο, ανοιχτό, πολιτικό, δημοκρατικό, με: «Ανοιχτή πρόσκληση σε όλους όσους το επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό, ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες του ΠΑΣΟΚ σε κάθε πολίτη. Με ανοιχτά μητρώα κατά την εκλογή συνέδρων, για να εκφραστούν όλοι οι πολίτες. Όχι σε ένα Συνέδριο σκληρών οργανωτικών συγκρούσεων μηχανισμών. Συνέδριο ενότητας, ενδυνάμωσης και ανατροπής για την πολιτική αλλαγή.»Στο «Συνέδριο Αναγέννησης» ο Παύλος Γερουλάνος υποστήριξε ότι πρέπει να μπει το θέμα των κυβερνητικών συνεργασιών «με ολοκληρωμένη εισήγηση», να συζητηθεί και να ψηφιστεί στο Συνέδριο. «Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Πέρα από την αυτονόητη απόρριψη σεναρίων συνεργασίας με τη ΝΔ, έχουμε πολλά να κερδίσουμε με καθαρές κουβέντες απέναντι στον ελληνικό λαό», δήλωσε και επέμεινε στην ανάγκη για ένα καθαρό πλάνο και χρονοδιάγραμμα: «Έχουμε δουλειά και δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να βιαστούμε για να δείξουμε ότι φέρνουμε στην κοινωνία κάτι νέο, κάτι φρέσκο, κάτι δυναμικό. Πρέπει να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι αυτό που λέμε το εννοούμε και το εφαρμόζουμε πρώτοι. Και για αυτό προτείνω να μην φύγουμε από εδώ χωρίς ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου μας. Προτείνω τις 21 και 22 Μαρτίου, το Σαββατοκύριακο δηλαδή πριν την Επέτειο της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας. Διότι οι συμβολισμοί έχουν και την δική τους αξία».Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ στην αρχή της συνεδρίασης δήλωσε ότι το Συνέδριο θα είναι ο βατήρας για τη μάχη των εθνικών εκλογών κι ότι θα γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. «Ξέρω ότι το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται, θα μπορούσε να έχει άλλη αντιμετώπιση, αλλά εγώ αυτός θα είμαι και έτσι θα προχωρήσω», υποστήριξε θέλοντας να σημειώσει με αυτοαναφορικότητα τα περί πολιτικής αυτονομίας. «Έχουμε το άλλο σχέδιο απέναντι στη ΝΔ –Χρειάζεται μάχη απέναντι στη συντήρηση και τα συμφέροντα», είπε, ζήτησε επαφή με την κοινωνία, απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στη «βελόνα» και στην αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να ανέβει δημοσκοπικά, κατηγόρησε τα στελέχη για λάθος δηλώσεις και για την πολυφωνία και τόνισε μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο». Επιτέθηκε δε στο εγχείρημα Τσίπρα και κοιτάζοντας εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόβλημα τους γιατί έχει ρίζες, έχει απόψεις και έχει θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα one man show. Δεν είναι ένα κόμμα της μεταπολιτικής όπου υπάρχει μία πεφωτισμένη ηγεσία και μια διαπλοκή που τη στηρίζει».