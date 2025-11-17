Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Εργατικό ατύχημα στα Χανιά - Σε κρίσιμη κατάσταση νεαρός που έπεσε από μπαλκόνι οικοδομής
Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (17/11) στην Αγιά Χανίων, όταν ένας νεαρός έπεσε από μπαλκόνι οικοδομής με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το creta24.gr, ο νεαρός εκτελούσε εργασίες στο μπαλκόνι οικοδομής, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες αυτό κατέρρευσε και έπεσε από μεγάλο ύψος.
Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.
