Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Εκπυρσοκρότησε όπλο φρουρού κατά την αλλαγή βάρδιας στο νοσοκομείο Χανίων
Εκπυρσοκρότησε όπλο φρουρού κατά την αλλαγή βάρδιας στο νοσοκομείο Χανίων
Η σφαίρα κατέληξε σε γυψοσανίδα και δεν τραυματίστηκε κανείς
Αναστάτωση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (17/11) στο Νοσοκομείο Χανίων, όταν κατά τη διάρκεια αλλαγής βάρδιας των φρουρών ενός κρατουμένου ξαφνικά ακούστηκε ένας πυροβολισμός.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το creta24.gr, όλα συνέβησαν περίπου στις 6 το πρωί στη χειρουργική κλινική, κατά τη διάρκεια αλλαγής της βάρδιας των αστυνομικών, οι οποίοι φρουρούσαν κρατούμενο, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Πρόκειται για βαρυποινίτη με πλούσιο ποινικό παρελθόν.
Τη στιγμή που ο ένας αστυνομικός παρέδιδε το όπλο στον άλλον που ξεκινούσε βάρδια, το όπλο εκπυρσοκρότησε.
Σύμφωνα με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργο Μπέα, η σφαίρα κατέληξε σε γυψοσανίδα και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το creta24.gr, όλα συνέβησαν περίπου στις 6 το πρωί στη χειρουργική κλινική, κατά τη διάρκεια αλλαγής της βάρδιας των αστυνομικών, οι οποίοι φρουρούσαν κρατούμενο, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Πρόκειται για βαρυποινίτη με πλούσιο ποινικό παρελθόν.
Τη στιγμή που ο ένας αστυνομικός παρέδιδε το όπλο στον άλλον που ξεκινούσε βάρδια, το όπλο εκπυρσοκρότησε.
Σύμφωνα με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργο Μπέα, η σφαίρα κατέληξε σε γυψοσανίδα και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα