«Αστακός» η Αθήνα για την επίσκεψη Ζελένσκι με απαγόρευση συγκεντρώσεων σε Αθήνα, Φιλοθέη και Χαλάνδρι - Στις 13:45 η συνάντηση με Μητσοτάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ζελένσκι αναμένεται να φτάσει στο Ελ. Βενιζέλος λίγο μετά τις 12. Από εκεί, πρώτος του σταθμός θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο στις 13:00 όπου θα έχει συνομιλίες με τον κ. Τασούλα. Στις 13:45 θα βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνέχεια, θα γίνουν δηλώσεις στον Τύπο αλλά και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.





Ακολούθως, στις 15.00 θα μεταβεί στη Βουλή όπου θα συναντηθεί με τον Νικήτα Κακλαμάνη και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο Κίεβο.

Τα μέτρα της ΕΛΑΣ