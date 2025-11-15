Στην Αθήνα ο Ζελένσκι την Κυριακή: Η ενέργεια στο επίκεντρο της συνάντησης με Μητσοτάκη

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές».