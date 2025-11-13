Θεσσαλονίκη: Λουκέτο μέχρι νεοτέρας στον ζωολογικό κήπο λόγω κρούσματος βρουκέλλωσης σε κριό

Ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για τον γενικό πληθυσμό και επιπλέον:− Χρησιμοποιείτε πλαστικά γάντια κατά τη στενή επαφή (πχ τοκετός, άρμεγμα) με ζώα που μπορεί να έχουν μολυνθεί.− Εάν ήρθατε σε επαφή με ζώα που μπορεί να είναι μολυσμένα πλύνετε καλά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι και τοποθετείστε αντισηπτικό (π.χ. ιωδιούχο ή αλκοολούχο αντισηπτικό) σε τυχόν αμυχές ή πληγές.− Πλύνετε σε υψηλή θερμοκρασία ή απολυμάνετε με κοινή χλωρίνη οικιακής χρήσης (διάλυμα 1:10) ή με άλλο κατάλληλο απολυμαντικό τα ρούχα, παπούτσια ή άλλα αντικείμενα που ήρθαν σε επαφή με μολυσμένα ζώα ή το περιβάλλον τους.− Πλακούντες, προϊόντα τοκετού, νεκρά έμβρυα ή νεογέννητα που προέρχονται από μολυσμένα ζώα μπορεί να είναι πηγές μόλυνσης. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των κτηνιάτρων σχετικά με τη διαχείριση των παραπάνω.− Σε περίπτωση που ήρθατε κατά λάθος σε επαφή με το εμβόλιο που χρησιμοποιείται στα ζώα κατά της βρουκέλλωσης πρέπει αμέσως να καθαρίσετε την περιοχή που εκτέθηκε και να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια – συμβουλευτείτε το ‘Πρωτόκολλο αντιμετώπισης έκθεσης λόγω ατυχήματος σε εμβόλιο για ζώα κατά της βρουκέλλωσης’ που βρίσκεται στη σελίδα του ΕΟΔΥ.− Ακολουθείτε τις οδηγίες των κτηνιάτρων και συνεργάζεστε με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες κατά την εφαρμογή των Εθνικών Προγραμμάτων ελέγχου της υγείας των ζώων που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.Ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για το γενικό πληθυσμό και επιπλέον:− Κατά τη σφαγή βρουκελλικών ζώων χρησιμοποιείτε προστατευτικό ρουχισμό, κατάλληλα γάντια, προστατευτικά γυαλιά και μάσκα. Συμβουλεύεστε τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Κτηνιατρικής για την προστασία της υγείας σας και την ασφαλή διαχείριση των ζώωνΑκολουθείτε τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για το γενικό πληθυσμό και επιπλέον:− Φοράτε πλαστικά γάντια κατά τους χειρισμούς του σφαγίου (π.χ. αγριογούρουνο, λαγός).− Μετά την επαφή με σφάγια πλύνετε καλά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι και τοποθετείστε αντισηπτικό (π.χ. ιωδιούχο ή αλκοολούχο αντισηπτικό) σε τυχόν αμυχές ή πληγές.