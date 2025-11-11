Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρό το 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα

Την ώρα του δυστυχήματος το παιδάκι ήταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς του βρίσκονταν σε χωράφι - Διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή