Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρό το 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα
Την ώρα του δυστυχήματος το παιδάκι ήταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς του βρίσκονταν σε χωράφι - Διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή
Την τελευταία του πνοή άφησε ο 3χρονος που έπεσε από μάντρα, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.
Την ώρα του δυστυχήματος το παιδάκι ήταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς βρίσκονταν σε χωράφι, όπως αναφέρει το tempo24.news. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 3χρονος έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων.
Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά του αγοριού στο Καραμανδάνειο και παρά τη μεγάλη μάχη των γιατρών κατέληξε.
Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας.
