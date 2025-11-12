Ρόγια Καρίμι: Από «νύφη-παιδί» στο Αφγανιστάν, σε μία από τις κορυφαίες body builder της Ευρώπης

Πριν από 15 χρόνια, η έφηβη τότε μητέρα δραπέτευσε από τη χώρα της και ξεκίνησε μια νέα ζωή στη Νορβηγία - Οι προκλήσεις, οι απειλές για τη ζωή της και η αυτοπεποίθηση που της χάρισε ο αθλητισμός