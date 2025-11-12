Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Ρόγια Καρίμι: Από «νύφη-παιδί» στο Αφγανιστάν, σε μία από τις κορυφαίες body builder της Ευρώπης
Ρόγια Καρίμι: Από «νύφη-παιδί» στο Αφγανιστάν, σε μία από τις κορυφαίες body builder της Ευρώπης
Πριν από 15 χρόνια, η έφηβη τότε μητέρα δραπέτευσε από τη χώρα της και ξεκίνησε μια νέα ζωή στη Νορβηγία - Οι προκλήσεις, οι απειλές για τη ζωή της και η αυτοπεποίθηση που της χάρισε ο αθλητισμός
Φορώντας ένα μπικίνι στολισμένο με κρυστάλλους και με το σώμα της να λάμπει κάτω από τα φώτα της σκηνής, η Ρόγια Καρίμι αιχμαλωτίζει το βλέμμα των κριτών στον διαγωνισμό μπόντι μπίλντινγκ όπου συμμετέχει. Κάθε γραμμή των μυών της αποτυπώνει τις αμέτρητες ώρες προπόνησης στο γυμναστήριο και είναι αποτέλεσμα σπάνιας πειθαρχίας. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εμφάνισής της, από το μακιγιάζ μέχρι το χτένισμά της, είναι επίσης άψογες, δίνοντας την εικόνα μιας δυναμικής γυναίκας που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.
Η αυτοπεποίθηση που αποπνέει η Ράγια και το αποφασιστικό της βλέμμα δεν είναι τυχαία: μαρτυρούν μια διαδρομή γεμάτη επιμονή και αγώνα ενάντια στις αντιξοότητες. Μόλις πριν από δεκαπέντε χρόνια, ήταν μια 15χρονη μητέρα στο Αφγανιστάν, μια «νύφη-παιδί» που είχε εξαναγκαστεί σε γάμο και ζούσε υπό συνθήκες καταπίεσης, προτού καταφέρει να δραπετεύσει και να ξεκινήσει μια νέα ζωή.
Σήμερα, στα 30 της, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες μπόντι μπίλντερ στην Ευρώπη και αυτή την εβδομάδα θα διαγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Bodybuilding. Η άνοδός της υπήρξε ραγδαία, καθώς ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά με το άθλημα μόλις πριν από δύο χρόνια.
Τίποτα από όλα αυτά δεν έμοιαζε πιθανό όταν η Ρόγια απέδρασε από το Αφγανιστάν μαζί με τη μητέρα και τον μικρό της γιο. Τότε αναζήτησε άσυλο στη Νορβηγία, όπου σπούδασε νοσηλεύτρια, ενώ γνώρισε και τον νέο της σύζυγο.
Όπως λέει η ίδια σήμερα, το μπόντι μπίλντινγκ τη βοήθησε να απελευθερωθεί από τους ψυχικούς και κοινωνικούς περιορισμούς που της είχαν επιβληθεί επί χρόνια. «Κάθε φορά που πηγαίνω στο γυμναστήριο, θυμάμαι ότι υπήρξε μια εποχή στο Αφγανιστάν όπου δεν μου επιτρεπόταν καν να αθλούμαι ελεύθερα», δήλωσε η Ρόγια στο BBC News Afghan.
Στην ιστορία της ζωής της, κεντρικό ρόλο κατέχουν ο αγώνας της ενάντια στους περιοριστικούς παραδοσιακούς κανόνες και η προσπάθειά της να ξαναχτίσει την ταυτότητά της και να εμπνεύσει τις γυναίκες της πατρίδας της, που συνεχίζουν να ζουν υπό αυστηρούς περιορισμούς.
Κάποιοι από αυτούς τους περιορισμούς υπήρχαν ήδη όταν η Ρόγια ζούσε στο Αφγανιστάν, αφού πρόκειται για βαθιά ριζωμένους κοινωνικούς κανόνες. Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά το 2021, όταν οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία. Σήμερα, οι γυναίκες στο Αφγανιστάν απαγορεύεται να φοιτούν στο σχολείο μετά την ηλικία των 12 ετών, να εργάζονται στους περισσότερους επαγγελματικούς τομείς, να ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς ανδρική συνοδεία. Ακόμα και το να υψώνουν τη φωνή τους σε δημόσιο χώρο μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για εκείνες, στο ασφυκτικά καταπιεστικό περιβάλλον όπου ζουν.
Η βοήθεια του μπόντι μπίλντινγκ
Όπως λέει η ίδια σήμερα, το μπόντι μπίλντινγκ τη βοήθησε να απελευθερωθεί από τους ψυχικούς και κοινωνικούς περιορισμούς που της είχαν επιβληθεί επί χρόνια. «Κάθε φορά που πηγαίνω στο γυμναστήριο, θυμάμαι ότι υπήρξε μια εποχή στο Αφγανιστάν όπου δεν μου επιτρεπόταν καν να αθλούμαι ελεύθερα», δήλωσε η Ρόγια στο BBC News Afghan.
Στην ιστορία της ζωής της, κεντρικό ρόλο κατέχουν ο αγώνας της ενάντια στους περιοριστικούς παραδοσιακούς κανόνες και η προσπάθειά της να ξαναχτίσει την ταυτότητά της και να εμπνεύσει τις γυναίκες της πατρίδας της, που συνεχίζουν να ζουν υπό αυστηρούς περιορισμούς.
Κάποιοι από αυτούς τους περιορισμούς υπήρχαν ήδη όταν η Ρόγια ζούσε στο Αφγανιστάν, αφού πρόκειται για βαθιά ριζωμένους κοινωνικούς κανόνες. Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά το 2021, όταν οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία. Σήμερα, οι γυναίκες στο Αφγανιστάν απαγορεύεται να φοιτούν στο σχολείο μετά την ηλικία των 12 ετών, να εργάζονται στους περισσότερους επαγγελματικούς τομείς, να ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς ανδρική συνοδεία. Ακόμα και το να υψώνουν τη φωνή τους σε δημόσιο χώρο μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για εκείνες, στο ασφυκτικά καταπιεστικό περιβάλλον όπου ζουν.
«Ήμουν τυχερή που κατάφερα να ξεφύγω, όμως πολλές γυναίκες εξακολουθούν να στερούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματά, όπως η εκπαίδευση. Είναι πραγματικά τραγικό», λέει η Ρόγια.
Χρόνια πριν επιστρέψουν οι Ταλιμπάν στην εξουσία, η Ρόγια είχε ήδη αποφασίσει ότι θα διεκδικούσε την ελευθερία της. Η απόφασή της να αποδράσει από το Αφγανιστάν το 2011, αφήνοντας πίσω τον τότε σύζυγό της, έκρυβε πολλούς κινδύνους για μια γυναίκα μέσα στην παραδοσιακή αφγανική κοινωνία. Είναι μια περίοδος που δεν της αρέσει να θυμάται και για την οποία δεν θέλει να μιλά.
Στη Νορβηγία, η Ρόγια βρέθηκε σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Έπρεπε να προσαρμοστεί σε μια πιο φιλελεύθερη κουλτούρα, να βρει δουλειά για να συντηρήσει τον εαυτό της και την οικογένειά της, και να μάθει νορβηγικά. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, καθώς προσπαθούσε να αντεπεξέλθει σε όλες τις προκλήσεις, αλλά οι κόποι της τελικά απέδωσαν. Η Ρόγια σπούδασε νοσηλευτική και εργάστηκε σε νοσοκομείο του Όσλο.
Η γνωριμία της με το μπόντι μπίλντινγκ αποτέλεσε το επόμενο καθοριστικό σημείο καμπής στη ζωή της. Η παρουσία της στα γυμναστήρια δεν αφορούσε μόνο τη σωματική άσκηση· ήταν και ένας τρόπος να ξαναχτίσει την αυτοπεποίθησή της και να επαναπροσδιορίσει την προσωπική της ταυτότητα.
Εκεί γνώρισε και τον δεύτερο σύζυγό της, τον επίσης Αφγανό Καμάλ Τζαλαλουντίν. Ο Καμάλ είχε μακρά πορεία στο μπόντι μπίλντινγκ και στήριξε από την πρώτη στιγμή τη Ρόγια.
«Πριν γνωρίσω τον Καμάλ, ασχολιόμουν με τον αθλητισμό, αλλά όχι σε επαγγελματικό επίπεδο», εξήγησε η ίδια. «Η υποστήριξή του μού έδωσε το θάρρος να ακολουθήσω έναν ανταγωνιστικό και ταυτόχρονα “απαγορευμένο” δρόμο. Πιστεύω ότι όταν ένας άνδρας στέκεται πραγματικά δίπλα σε μια γυναίκα, μπορούν να συμβούν σπουδαία πράγματα».
Πριν από 18 μήνες, η Ρόγια αποφάσισε να εγκαταλείψει την καριέρα της στη νοσηλευτική και να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χώρο του μπόντι μπίλντινγκ. Ήταν μια ριψοκίνδυνη απόφαση, αν και η κύρια πρόκληση για εκείνη δεν ήταν η αλλαγή επαγγέλματος. Όπως λέει, αυτό που τη δυσκόλεψε περισσότερο ήταν να προσαρμοστεί στις ελευθερίες που απολάμβανε, ύστερα από τα χρόνια περιορισμών που είχε βιώσει στο Αφγανιστάν.
«Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς (δηλ. εκείνη και τον σύζυγό της) ήταν να σπάσουμε τα όρια και τα πλαίσια που άλλοι είχαν θέσει για εμάς - τους άγραφους κανόνες που μας επιβλήθηκαν στο όνομα της παράδοσης, του πολιτισμού και της θρησκείας», ανέφερε. «Όταν αποφασίζεις να καινοτομήσεις, πρέπει πρώτα να απελευθερωθείς από αυτά τα καλούπια».
Ωστόσο, η νέα της πορεία δεν ήρθε χωρίς δυσκολίες. Τα μπικίνι, τα λυτά μαλλιά και το έντονο μακιγιάζ που φορά πάνω στη σκηνή απέχουν έτη φωτός από τους κοινωνικούς κανόνες - και πλέον τους νόμους - που επιβάλλουν στις γυναίκες στο Αφγανιστάν πώς να ντύνονται και πώς να συμπεριφέρονται. Ως αποτέλεσμα, οι λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύντομα κατακλύστηκαν από επικριτικά μηνύματα, που συχνά περιλαμβάνουν απειλές βίας, ακόμη και θανάτου.
Η Ρόγια, ωστόσο, απορρίπτει τα σχόλια αυτά. «Οι άνθρωποι βλέπουν μόνο την εμφάνισή μου και το μπικίνι μου. Αλλά πίσω από αυτή την εικόνα κρύβονται χρόνια πόνου, προσπάθειας και επιμονής. Αυτές οι επιτυχίες δεν ήρθαν εύκολα», λέει.
Παρά τις επιθέσεις που δέχεται online, τα social media είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τη Ρόγια. Της δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνεί με γυναίκες που βρίσκονται ακόμη στο Αφγανιστάν, μιλώντας τους για τη σημασία της σωματικής υγείας, της αυτοπεποίθησης και της ανάγκης να ξαναχτίσουν την προσωπική τους ταυτότητα.
Τώρα, η Ρόγια προετοιμάζεται να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Bodybuilding - το οποίο ξεκινά την Πέμπτη στη Βαρκελώνη - με την ελπίδα να συνεχίσει τις επιτυχίες που σημείωσε νωρίτερα μέσα στη χρονιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Νιώθω μια βαθιά αίσθηση χαράς, υπερηφάνειας και τιμής μέσα μου», δήλωσε στο BBC, καθώς ετοιμαζόταν να αγωνιστεί στην ισπανική πόλη. «Ήταν μια απίστευτα δύσκολη διαδρομή όλη αυτή τη χρονιά, αλλά βήμα βήμα τα κατάφερα».
Αναζητώντας ένα διαφορετικό μέλλον
Η γνωριμία της με το μπόντι μπίλντινγκ αποτέλεσε το επόμενο καθοριστικό σημείο καμπής στη ζωή της. Η παρουσία της στα γυμναστήρια δεν αφορούσε μόνο τη σωματική άσκηση· ήταν και ένας τρόπος να ξαναχτίσει την αυτοπεποίθησή της και να επαναπροσδιορίσει την προσωπική της ταυτότητα.
Εκεί γνώρισε και τον δεύτερο σύζυγό της, τον επίσης Αφγανό Καμάλ Τζαλαλουντίν. Ο Καμάλ είχε μακρά πορεία στο μπόντι μπίλντινγκ και στήριξε από την πρώτη στιγμή τη Ρόγια.
«Πριν γνωρίσω τον Καμάλ, ασχολιόμουν με τον αθλητισμό, αλλά όχι σε επαγγελματικό επίπεδο», εξήγησε η ίδια. «Η υποστήριξή του μού έδωσε το θάρρος να ακολουθήσω έναν ανταγωνιστικό και ταυτόχρονα “απαγορευμένο” δρόμο. Πιστεύω ότι όταν ένας άνδρας στέκεται πραγματικά δίπλα σε μια γυναίκα, μπορούν να συμβούν σπουδαία πράγματα».
Οι προσβολές και οι απειλές για τη ζωή της
Πριν από 18 μήνες, η Ρόγια αποφάσισε να εγκαταλείψει την καριέρα της στη νοσηλευτική και να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χώρο του μπόντι μπίλντινγκ. Ήταν μια ριψοκίνδυνη απόφαση, αν και η κύρια πρόκληση για εκείνη δεν ήταν η αλλαγή επαγγέλματος. Όπως λέει, αυτό που τη δυσκόλεψε περισσότερο ήταν να προσαρμοστεί στις ελευθερίες που απολάμβανε, ύστερα από τα χρόνια περιορισμών που είχε βιώσει στο Αφγανιστάν.
«Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς (δηλ. εκείνη και τον σύζυγό της) ήταν να σπάσουμε τα όρια και τα πλαίσια που άλλοι είχαν θέσει για εμάς - τους άγραφους κανόνες που μας επιβλήθηκαν στο όνομα της παράδοσης, του πολιτισμού και της θρησκείας», ανέφερε. «Όταν αποφασίζεις να καινοτομήσεις, πρέπει πρώτα να απελευθερωθείς από αυτά τα καλούπια».
Ωστόσο, η νέα της πορεία δεν ήρθε χωρίς δυσκολίες. Τα μπικίνι, τα λυτά μαλλιά και το έντονο μακιγιάζ που φορά πάνω στη σκηνή απέχουν έτη φωτός από τους κοινωνικούς κανόνες - και πλέον τους νόμους - που επιβάλλουν στις γυναίκες στο Αφγανιστάν πώς να ντύνονται και πώς να συμπεριφέρονται. Ως αποτέλεσμα, οι λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύντομα κατακλύστηκαν από επικριτικά μηνύματα, που συχνά περιλαμβάνουν απειλές βίας, ακόμη και θανάτου.
Η Ρόγια, ωστόσο, απορρίπτει τα σχόλια αυτά. «Οι άνθρωποι βλέπουν μόνο την εμφάνισή μου και το μπικίνι μου. Αλλά πίσω από αυτή την εικόνα κρύβονται χρόνια πόνου, προσπάθειας και επιμονής. Αυτές οι επιτυχίες δεν ήρθαν εύκολα», λέει.
Παρά τις επιθέσεις που δέχεται online, τα social media είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τη Ρόγια. Της δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνεί με γυναίκες που βρίσκονται ακόμη στο Αφγανιστάν, μιλώντας τους για τη σημασία της σωματικής υγείας, της αυτοπεποίθησης και της ανάγκης να ξαναχτίσουν την προσωπική τους ταυτότητα.
Τώρα, η Ρόγια προετοιμάζεται να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Bodybuilding - το οποίο ξεκινά την Πέμπτη στη Βαρκελώνη - με την ελπίδα να συνεχίσει τις επιτυχίες που σημείωσε νωρίτερα μέσα στη χρονιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Νιώθω μια βαθιά αίσθηση χαράς, υπερηφάνειας και τιμής μέσα μου», δήλωσε στο BBC, καθώς ετοιμαζόταν να αγωνιστεί στην ισπανική πόλη. «Ήταν μια απίστευτα δύσκολη διαδρομή όλη αυτή τη χρονιά, αλλά βήμα βήμα τα κατάφερα».
