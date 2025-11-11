Στο νοσοκομείο 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα στην Αχαΐα
Στο νοσοκομείο 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα στην Αχαΐα

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών

Στο νοσοκομείο 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα στην Αχαΐα
Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) με σοβαρά τραύματα, ένα 3χρονο αγοράκι, μετά από ατύχημα, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 το παιδάκι τραυματίστηκε πέφτοντας από μάντρα, την ώρα που έπαιζε.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση μεταφοράς του στο Καραμανδάνειο, ενώ έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

