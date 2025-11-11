Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Στο νοσοκομείο 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα στην Αχαΐα
Το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών
Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) με σοβαρά τραύματα, ένα 3χρονο αγοράκι, μετά από ατύχημα, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 το παιδάκι τραυματίστηκε πέφτοντας από μάντρα, την ώρα που έπαιζε.
Άμεσα στήθηκε επιχείρηση μεταφοράς του στο Καραμανδάνειο, ενώ έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.
