Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η άνοδος του Κηφισού - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η άνοδος του Κηφισού - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Σε ποιους άλλους δρόμους παρατηρούνται προβλήματα
Αυξημένη είναι η κίνηση για άλλη μία μέρα στους δρόμους της Αττικής με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό αλλά και στη Αττική Οδό.
Συγκεκριμένα, στο «κόκκινο» είναι η άνοδος του Κηφισού από το ύψος του Ρέντη έως και τη Νέα Χαλκηδόνα. Μάλιστα, στο ρεύμα προς Λαμία έχει ακινητοποιηθεί όχημα στο ύψος της Λένορμαν λόγω μηχανικής βλάβης.
Την ίδια ώρα, στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις:
- 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
και 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ
Δείτε στον χάρτη την κίνηση λίγο μετά τις 13.30:
Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Σταδίου και στη Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά).
