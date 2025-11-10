Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Εντοπίστηκαν 28 μετανάστες στα νότια της Γαύδου
Οι 28 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες
Εντοπισμό και διάσωση 28 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο πραγματοποίησαν σήμερα δύο σκάφη της FRONTEX, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.
Οι 28 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.
