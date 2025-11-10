Βορίζια: Σήμερα η απολογία των δύο κατηγορουμένων από την οικογένεια του 39χρονου θύματος
Βορίζια: Σήμερα η απολογία των δύο κατηγορουμένων από την οικογένεια του 39χρονου θύματος
Παρουσία ψυχολόγων άνοιξαν σήμερα τα σχολεία στην περιοχή των Βοριζίων του Δήμου Φαιστού
Οι αστυνομικές έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για το έγκλημα τα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτη.
Μέσα στην ημέρα αναμένεται να απολογηθούν δύο ακόμη από τους κατηγορούμενους για συμμετοχή στην υπόθεση. Πρόκειται για τον 43χρονο και τον 48χρονο, μέλη και οι δύο της οικογένειας του 39 χρονου θύματος από το μακελειό.
Την ίδια στιγμή, παρουσία κλιμακίου του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, κλιμακίου από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και της σχολικής συμβούλου ψυχολόγων, άνοιξαν σήμερα τα σχολεία στην περιοχή των Βοριζίων του Δήμου Φαιστού.
Έπειτα από απουσία μιας ολόκληρης εβδομάδας και μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς στην περιοχή, αρκετοί μαθητές του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου επέστρεψαν στο σχολείο, με στόχο να μπορέσουν να επανέλθουν στην καθημερινότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους αλλά και ειδικών. Κάτι που από την πρώτη στιγμή εξέφρασε με πρωτοβουλία της η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, η οποία ζήτησε να υποστηριχθούν με κάθε δυνατό τρόπο, συνολικά τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και κυρίως οι μαθητές.
Ειδήσεις σήμερα:
H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος
Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
Μέσα στην ημέρα αναμένεται να απολογηθούν δύο ακόμη από τους κατηγορούμενους για συμμετοχή στην υπόθεση. Πρόκειται για τον 43χρονο και τον 48χρονο, μέλη και οι δύο της οικογένειας του 39 χρονου θύματος από το μακελειό.
Την ίδια στιγμή, παρουσία κλιμακίου του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, κλιμακίου από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και της σχολικής συμβούλου ψυχολόγων, άνοιξαν σήμερα τα σχολεία στην περιοχή των Βοριζίων του Δήμου Φαιστού.
Έπειτα από απουσία μιας ολόκληρης εβδομάδας και μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς στην περιοχή, αρκετοί μαθητές του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου επέστρεψαν στο σχολείο, με στόχο να μπορέσουν να επανέλθουν στην καθημερινότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους αλλά και ειδικών. Κάτι που από την πρώτη στιγμή εξέφρασε με πρωτοβουλία της η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, η οποία ζήτησε να υποστηριχθούν με κάθε δυνατό τρόπο, συνολικά τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και κυρίως οι μαθητές.
Ειδήσεις σήμερα:
H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος
Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα