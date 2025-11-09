Με ΕΚΑΜ οι έρευνες για τα Βορίζια: Ψάχνουν στον Ψηλορείτη για τα όπλα του φονικού - Δεν τελέστηκαν τα 9μερα μνημόσυνα, «ειρήνη» ζήτησε ο ιερέας του χωριού
Ψάχνουν και δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη - Ανοίγουν αύριο τα σχολεία, απολογούνται οι πέντε από τους επτά συλληφθέντες
Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της ΕΛΑΣ στα Βορίζια και την ευρύτερη περιοχή αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που άφησε πίσω τους δύο νεκρούς και «φούντωσε» τα πάθη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ομάδα της ΕΚΑΜ πραγματοποίησε το πρωί της Κυριακής έρευνα στον Ψηλορείτη στο πλαίσιο της αναζήτησης των όπλων που χρησιμοποίησαν οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό περιστατικό.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι αστυνομικοί ψάχνουν στο βουνό και δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη προκειμένου αφενός να πάρουν τις μαρτυρίες τους - καθώς δεν φαίνεται να εμπλέκονται στους πυροβολισμούς αλλά να είναι αυτόπτες μάρτυρες - και αφετέρου να τα προστατεύσουν από τον νέο γύρο μίσοθς που έχει επικρατήσει στην περιοχή.
Την ίδια ώρα αν και σήμερα συμπληρώνονταν 9 ημέρες από την φονική ανταλλαγή των πυροβολισμών στα Βορίζια, δεν πραγματοποιήθηκαν μνημόσυνα από τις δύο οικογένειες, ούτε για τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη ούτε για την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.
Από την πλευρά του ο ιερέας του χωριού στο κήρυγμά του κάλεσε τους συγχωριανούς του να έχουν σύνεση και ηρεμία. «Να επικρατήσει η ειρήνη έναντι της βιαιότητας.Σας καλούμε όλους σε συμπόρευση με αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση, να πορεύεστε στον αγώνα της ζωής ειρηνικά» είπε ο ιερέας Ιωάννης Γιαννουλάκης
Πάντως αύριο, Δευτέρα, τα σχολεία στα Βορίζια θα ανοίξουν εκ νέου για πρώτη φορά μετά το μακελειό, σηματοδοτώντας την προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα. Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας στην περιοχή θα φτάσουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι θα παραμείνουν στα Βορίζια για 15 ημέρες προκειμένου να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.
Αύριο, επίσης, αναμένεται να απολογηθούν ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που καταγράφηκε σε βίντεο να πυροβολεί με Καλάσνικοφ το μοιραίο Σάββατο, αλλά και τα τέσσερα αδέλφια Φραγκιαδάκη που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση.
Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέα δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη: ο 25χρονος αδελφός του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη καθώς και ένας 30χρονος ξάδελφός τους.
