42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: To repeat του Καραΐσκου, η αφιέρωσή του, οι προτάσεις γάμου και ο... Αρχαίος Έλληνας
Βίντεο και φωτογραφίες που ξεχώρισαν από τον φετινό Μαραθώνιο
Μεγάλη επιτυχία είχε και η φετινή διοργάνωση του Μαραθωνίου με περισσότερους από 76.000 δρομείς να λαμβάνουν μέρος στην κλασσική διαδρομή και τους άλλους αγώνες που διεξήχθησαν το Σάββατο και την Κυριακή.
Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Παναγιώτης Καραΐσκος, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έκοψε πρώτος το νήμα του τερματισμού.
Όπως είπε στις δηλώσεις του «είναι η δεύτερη μου νίκη, την τρίτη χρονιά που συμμετέχω. Πέρυσι δεν βγήκε, φέτος βγήκε, οπότε είμαι χαρούμενος. Ως προς τον αγώνα, δεν ήξερα ποιος ακολουθούσε, όμως στην αρχή είδα κάποιον να προπορεύεται και έτσι με τράβηξε και εμένα, ώστε να πιάσω τον ρυθμό μου. Μετά τα 15 χιλιόμετρα, ήμουν μόνος μου».
Αφιέρωσε, μάλιστα, τη μεγάλη νίκη του στους γονείς του: «Όπως και το 2023, οι γονείς μου δεν είχαν έρθει εδώ, αλλά είδαν τον αγώνα από την τηλεόραση. Οπότε, το αφιερώνω πρώτα σ’ αυτούς, τους αγαπάω πολύ».
Δεύτερος στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο έκοψε το νήμα ο δρομέας του ΓΑΣ Αγρινίου Κώστας Σταμούλης, με χρόνο 2:23.23, που αποτελεί το προσωπικό του ρεκόρ. Ο Ούγγρος, Λάζλο Τάρναϊ κατέκτησε την 3η θέση σε 2ώρ.23:52, με τον περσινό νικητή, τον Μπάμπη Πιτσώλη του ΓΑΣ Ιλισσός να τερματίζει στην 4η θέση και στην 3η θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, με χρόνο 2ώρ.24:02.
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος αφού τερμάτισε τη δική του κούρσα, περίμενε στη γραμμή του τερματισμού τους συναθλητές του οι οποίοι έρχονταν πίσω του και έσπευσε να τους αγκαλιάσει
Όπως και σε κάθε τέτοια μεγάλη διοργάνωση δεν έλειψαν και οι όμορφες εικόνες και στιγμές με τουλάχιστον τρεις δρομείς να κάνουν πρόταση γάμου στις συντρόφους τους ενώ ιδιαίτερο χρώμα έδωσαν αθλητές από χώρες του εξωτερικού αλλά από την Ελλάδα που έτρεξαν με τις σημαίες ή στολές από τις χώρες τους αλλά και την Αρχαία Ελλάδα
Η Ματίνα Νούλα δεν είχε αντίπαλο στην κούρσα των γυναικών στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η αθλήτρια του ΝΓΣ Ηρακλής πήρε με άνεση την 1η θέση στον μαραθώνιο και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα με επίδοση 2ώρ.39:28 επαναλαμβάνοντας το περσινό της επίτευγμα, όταν είχε νικήσει με 2ώρ.40:19.
Η Γιώτα Βλαχάκη, η 34χρονη αθλήτρια του ΓΑΣ Ιλισσός, από την περσινή 3η θέση, φέτος ανέβηκε στη 2η θέση σε 2ώρ.49:31. Η Ράνια Ρεμπούλη, νικήτρια τρεις φορές στον αγώνα του πανελληνίου πρωταθλήματος στην κλασική διαδρομή (2015, 2016, 2017) τερμάτισε στην 3η θέση, με την δρομέα από τη Λέρο, που αγωνίζεται με τον ΑΓΣ Κάμιρος Ρόδου, να σημειώνει 2ώρ.52:07.
Με τα 2ώρ.39:28 η Νούλα βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ στην κλασική διαδρομή, και πλησίασε το ρεκόρ από Ελληνίδα αθλήτρια στον Μαραθώνιο της Αθήνας, που ανήκει στη Μαρία Πολύζου με 2ώρ.39:10 από το 1997
Η δρομέας από το Καρπενήσι, που προπονείται με τον Ιάσωνα Ιωαννίδη, μετά το 10 χλμ. (38:17) βρέθηκε μόνη στην κορυφή της κούρσας, το πέρασμά της στα 15 χλμ. ήταν 57:02, στον ημιμαραθώνιο σε 1ώρ.20:14, στα 25 χλμ. 1ώρ.35:26, στα 30 χλμ. 1ώρ.54:41, στα 35 χλμ. 2ώρ.13:35, τα 40 χλμ. σε 2ώρ.32:06, για να τερματίσει σε 2ώρ.39:28.
«Ήταν στόχος μου να πετύχω το ρεκόρ, η προετοιμασία μου αυτό έδειχνε, ήμουν σίγουρη. αλλά δυσκολεύτηκα από τις συνθήκες με τις ενοχλήσεις στο στομάχι, επομένως ήταν το ιδανικό που θα μπορούσα να κάνω» δήλωσε η νικήτρια στην ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
