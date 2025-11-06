Στη φυλακή οι δύο τραυματίες για τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, συνελήφθη και ο δεύτερος από το βίντεο με το καλάσνικοφ

Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Στη φυλακή θα οδηγηθούν αφού πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο τα δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη: ο 25χρονος αδελφός του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη καθώς και ένας 30χρονος ξάδελφός τους
Προσωρινά κρατούμενοι για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια κρίθηκαν οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, μετά την απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου. Ενώπιον της δικαιοσύνης όμως, αναμένεται να βρεθεί και ο 25χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι είναι το δεύτερο άτομο στο βίντεο με το καλάσνικοφ. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, αξιοποιούνται στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν και σε νέες συλλήψεις προσώπων που μετείχαν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη συμπλοκή και ακόμη δεν έχουν μπει στο «κάδρο» των κατηγορουμένων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, προφυλακιστέα κρίθηκαν δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη: ο 25χρονος αδελφός του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη καθώς και ένας 30χρονος ξάδελφός τους. Και οι δύο θα οδηγηθούν στη φυλακή όταν πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου ήδη νοσηλεύονται φρουρούμενοι.
Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε με καθυστέρηση, νωρίς το απόγευμα, καθώς η ανακρίτρια είχε ήδη εξετάσει καταθέσεις από γυναίκες της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μεταξύ των οποίων τη μητέρα των τεσσάρων κατηγρούμενων αδελφών και τη σύζυγο ενός εκ των κατηγορουμένων.
Υπενθυμίζεται ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού. Σε δηλώσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης τους ανέφεραν ότι πρόκειται για μια δύσκολη υπόθεση, για την οποία προς ώρας «δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η εμπλοκή κανενός από τους κατηγορουμένους» και πώς υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία «πρέπει να φωτιστούν».
Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά , «υπάρχει ένα θολό τοπίο» σχολιάζοντας πως, ενώ πρόκειται για τόσο σοβαρές κατηγορίες που επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, εντούτοις «το αποδεικτικό υλικό δυστυχώς το πληροφορούμαστε από τις διαρροές που υπάρχουν από την Αθήνα» και πώς πρέπει να προχωρήσουν στην διαμόρφωση υπερασπιστικής γραμμής, χωρίς να έχουν στοιχεία της δικογραφίας.
«Στην πορεία θα αναδειχθεί ποιος έπραξε και το έπραξε. Αναμένουμε τις βαλλιστικές εξετάσεις και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που ουσιαστικά θα φωτίσουν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης» σχολίασαν από την πλευρά τους οι συνήγοροι Λευτέρης Καρτσωνας και Μαρία Παπαδάκη.
Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου για κατοχή όπλων, καθώς εντοπίστηκε βιντεοληπτικό υλικό, που τον δείχνει να πυροβολεί με Καλάσνικοφ προς το σημείο του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια.
Ένα βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξιχνίαση της αιματηρής επίθεσης στα Βορίζια, έφερε στο φως το protothema.gr. Το οπτικό υλικό αυτό οδήγησε την ΕΛΑΣ στην ταυτοποίηση του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, θύματος του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, ως τον άνθρωπο που πυροβολούσε με Καλάσνικοφ και από τα πυρά του πιθανότατα σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.
Στο βίντεο, που έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο, ο συλληφθείς διακρίνεται να βρίσκεται σε ύψωμα κοντά στο σπίτι όπου είχε τοποθετηθεί η βόμβα. Την ώρα εκείνη φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές με διακεκομμένες ριπές από καλάσνικοφ, ρίχνοντας συνολικά πάνω από δέκα σφαίρες.
Στο βίντεο απεικονίζεται και ένα δεύτερο άτομο το οποίο ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη. Πρόκειται για έναν 25χρονο εξάδελφο του 43χρονου γαμπρού του Καργάκη.
Βαριές κατηγορίες για τον γαμπρό του Καργάκη - Το βίντεο με το ΚαλάσνικοφΣτο μεταξύ, το κατώφλι του Εισαγγελέα Ηρακλείου πέρασε ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού Φανούρη Καργάκη που συνελήφθη χθες και εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη το δεύτερο άτομο από το βίντεο
