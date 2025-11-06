Στη φυλακή οι δύο τραυματίες για τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, συνελήφθη και ο δεύτερος από το βίντεο με το καλάσνικοφ

Κλείσιμο

Βαριές κατηγορίες για τον γαμπρό του Καργάκη - Το βίντεο με το Καλάσνικοφ

Στο μεταξύ, το κατώφλι του Εισαγγελέα Ηρακλείου πέρασε ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού

που συνελήφθη χθες και εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου για κατοχή όπλων, καθώς εντοπίστηκε βιντεοληπτικό υλικό, που τον δείχνει να πυροβολεί με Καλάσνικοφ προς το σημείο του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια.





Ένα βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξιχνίαση της αιματηρής επίθεσης στα Βορίζια

, έφερε στο φως το protothema.gr.

, θύματος του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, ως τον άνθρωπο που πυροβολούσε με Καλάσνικοφ





και από τα πυρά του πιθανότατα σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Στο βίντεο, που έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο, ο συλληφθείς διακρίνεται να βρίσκεται σε ύψωμα κοντά στο σπίτι όπου είχε τοποθετηθεί η βόμβα. Την ώρα εκείνη φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές με διακεκομμένες ριπές από καλάσνικοφ, ρίχνοντας συνολικά πάνω από δέκα σφαίρες.





Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη το δεύτερο άτομο από το βίντεο

Πρόκειται για έναν 25χρονο εξάδελφο του 43χρονου γαμπρού του Καργάκη.