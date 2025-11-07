Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα στα Βορίζια - Ο παππούς Φραγκιαδάκης, παντρεμένος με Καργάκη, μιλά για τους σασμούς που απέτυχαν

Ζητούσε την παρέμβαση των αρχών και των τοπικών παραγόντων πριν να είναι αργά. «Να μπουν οι σοφοί του τόπου, οι σεβάσμιοι. Να γίνει σασμός. Να βρεθούν άνθρωποι που μπορούν να μιλήσουν στις οικογένειες. Μην το αφήσουν να ξεφύγει. Εγώ έχω δει τι σημαίνει βεντέτα, δεν είναι παιχνίδι. Είναι πόλεμος μέσα στο ίδιο χωριό».Κλείνοντας τη συγκλονιστική του μαρτυρία, ο 90χρονος Κρητικός άφησε μια φράση που μένει να αιωρείται: «Να σταματήσει τώρα το κακό. Δεν χρειάζονται άλλα μνήματα στα Βορίζια. Ο τόπος αυτός έχει ποτιστεί αρκετά με αίμα».