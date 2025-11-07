Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα στα Βορίζια - Ο παππούς Φραγκιαδάκης, παντρεμένος με Καργάκη, μιλά για τους σασμούς που απέτυχαν
Ο Γιάννης Φραγκιαδάκης εξήγησε τους λόγους που οι σασμοί που έγιναν στο παρελθόν απέτυχαν
Δηλώσεις που παραπέμπουν σε άλλες εποχές έκανε ο παππούς της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μιας εκ των δύο οικογενειών που ενεπλάκησαν στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Ο ηλικιωμένος άνδρας, μιλώντας για τη μακροχρόνια έχθρα μεταξύ των δύο πλευρών, αποκάλυψε πως, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για συμφιλίωση μέσω «σασμού», οι απόπειρες απέτυχαν.
Όπως είπε, στο παρελθόν είχαν γίνει κουμπαριές και συμφωνίες ειρήνης, ωστόσο τίποτα δεν μπόρεσε να σταματήσει τον κύκλο της βεντέτας.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Γιάννης Φραγκιαδάκης –ο οποίος εδώ και χρόνια είναι παντρεμένος με γυναίκα από την οικογένεια Καργάκη– εξέφρασε την ελπίδα να μη συνεχιστεί η αιματοχυσία, λέγοντας ότι η διαμάχη μπορεί να λήξει «μόνο με παντρειά».
Ο ίδιος απέφυγε να διευκρινίσει αν υπάρχει ήδη κάποια σχέση ανάμεσα σε νέα μέλη των δύο οικογενειών ή αν θεωρεί ότι πρέπει να γίνει προξενιό.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εύχομαι αυτό το επεισόδιο να είναι το τελευταίο. Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Οι Καργάκηδες έχουν βαφτίσει δύο παιδιά των Φραγκιαδάκηδων και να πού κατέληξαν πάλι τα πράγματα. Μόνο με γάμο, με άλλο τρόπο δεν θα γίνει σασμός. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε. Τα αποτελέσματα ποια είναι;».
Ο 90χρονος άνδρας θυμόταν με λεπτομέρειες εκείνη την εποχή: «Ήμουν είκοσι χρονών τότε. Θυμάμαι να μαζεύουμε τα παιδιά μέσα στα κατώγια, να σβήνουμε τα φώτα, να φυλάμε σκοπιά στα χωράφια. Όποιος έπιανε το μονοπάτι της πηγής, έβαζε τη ζωή του σε κίνδυνο. Σκοτώθηκαν άντρες, καταστράφηκαν οικογένειες. Τότε δεν υπήρχε αστυνομία να βάλει τάξη, ο καθένας έπαιρνε το δίκιο του με το όπλο. Κι αυτό φοβάμαι πως θα γίνει ξανά».
Η φωνή του έτρεμε από αγωνία.
«Το χωριό είναι έτοιμο να εκραγεί. Οι άνθρωποι είναι πικραμένοι, οι ψυχές φορτωμένες. Θέλω να ’ρθει αστυνομία, να υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις εννιά το βράδυ. Να μην κυκλοφορεί κανείς, να μη δοθεί αφορμή για νέο κακό. Αν δεν μπουν τώρα οι αρχές, αν δεν κάνουν κουμάντο, θα έχουμε κι άλλους νεκρούς». Παρά την ηλικία του, ο Γιάννης Φραγκιαδάκης δείχνει πλήρη διαύγεια και βαθιά κατανόηση του τι συμβαίνει γύρω του. «Εδώ, στα ορεινά, τα πράγματα είναι αλλιώς».
«Η τιμή κι ο λόγος μετράνε περισσότερο από τη ζωή. Όταν ανάψει η σπίθα, δεν τη σβήνεις εύκολα. Γι’ αυτό φοβάμαι. Εγώ δεν έχω να χάσω τίποτα, μα φοβάμαι για τα παιδιά και τα εγγόνια μας».
Όταν μιλούσε για τη βεντέτα του ’55, το βλέμμα του σκοτείνιαζε. «Είδα ανθρώπους να τρέχουν με τα αίματα, άκουσα μανάδες να σκούζουν, σπίτια να καίγονται. Ένα χωριό θρηνούσε και το άλλο χαιρόταν. Έτσι ήταν τότε. Και τώρα; Τώρα μπορεί να γίνει ξανά το ίδιο. Μπορεί να ξεκινήσει κάτι που δεν θα σταματήσει εύκολα».
Ο Γιάννης Φραγκιαδάκης είχε μιλήσει στο protothema.gr για τη βεντέτα«Φοβάμαι πως θα ξαναζήσουμε τα ίδια. Το ’55 σφαχτήκαμε για μια σταγόνα νερό, για μια βρύση στο βουνό. Χάθηκαν άνθρωποι, χωρίστηκαν σπίτια, ρίζες κόπηκαν για πάντα. Και τώρα, πάλι τα ίδια. Ξαναχύνεται αίμα για το τίποτα», είχε δηλώσει στο protothema.gr.
Ζητούσε την παρέμβαση των αρχών και των τοπικών παραγόντων πριν να είναι αργά. «Να μπουν οι σοφοί του τόπου, οι σεβάσμιοι. Να γίνει σασμός. Να βρεθούν άνθρωποι που μπορούν να μιλήσουν στις οικογένειες. Μην το αφήσουν να ξεφύγει. Εγώ έχω δει τι σημαίνει βεντέτα, δεν είναι παιχνίδι. Είναι πόλεμος μέσα στο ίδιο χωριό».
Κλείνοντας τη συγκλονιστική του μαρτυρία, ο 90χρονος Κρητικός άφησε μια φράση που μένει να αιωρείται: «Να σταματήσει τώρα το κακό. Δεν χρειάζονται άλλα μνήματα στα Βορίζια. Ο τόπος αυτός έχει ποτιστεί αρκετά με αίμα».
