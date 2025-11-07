Χρυσοχοΐδης: Τέλος οι μπαλωθιές, μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη - Όλα τα μέτρα για τα όπλα
Χρυσοχοΐδης: Τέλος οι μπαλωθιές, μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη - Όλα τα μέτρα για τα όπλα
«Δεν θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες και οι τοπικές μαφίες» - Αναλυτικά οι ανακοινώσεις
Τα νέα αυστηρότερα μέτρα όσον αφορά τις ποινές για την παράνομη οπλοκατοχή και παράνομη χρήση όπλων περιλαμβάνοντας και τις μπαλωθιές που πλέον απαγορεύονται σε γάμους και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά και την εντατικοποίηση της αστυνομικής παρουσίας στην Κρήτη με αναβάθμιση σε υποδιεύθυνση του κλάδου του ελληνικού FBI στο νησί ανακοίνωσε από το Ηράκλειο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Όλα τα νέα μέτρα για τα όπλα
- Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή η μεταφορά όπλου για πυροβόλα όπλα με συγκεκριμένη αναφορά για όπλα. Προστίθενται τα πιστόλια και τα περίστροφα
- Κάθειρξη 10 ετών για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί όπλων εντός 10ετιας. Η ποινή εκτίεται και δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ η έφεση
- Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, δηλαδή υποτροπή, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβίασης. Εδώ η ποινή εκτίεται. Υπάρχει σήμερα διάταξη που αν κάποιος την ώρα που επιχειρεί π.χ. να διακινήσει ναρκωτικά και χρησιμοποιεί όπλο, τώρα αυτό επεκτείνεται στη ζωοκλοπή, παράνομη βια και εκβίαση
-Θα δίνεται δυνατότητα στον εισαγγελέα σε κίνδυνο ζωής όταν υπάρχει απειλή σε άτομα ή ομαδες να λαμβάνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα όπως απαγόρευση επικοινωνίας
-Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης και θα επανεξεταστούν όλες οι δοθείσες άδειες για σκοποβολή. Γιατί φαίνεται ότι ορισμένοι κάνουν κατάχρηση αυτή της δυνατότητας και μέσω αυτής προμηθεύονται χιλιάδες σφαίρες και η Κρήτη έχει αρκετές
-Ειδική διάταξη για μη επιβολή ποινής όποιου παραδίδει τον οπλισμό του ενόψει του γεγονός ότι θα ακολουθήσουν έλεγχοι σαρωτικοί
-Επειδή το έθιμο με τις μπαλωθιές δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η διάταξη που αφορά την οπλοφορία ή την οπλοχρησία μέσα σε δημοσίους χώρους επεκτείνεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως οι γάμοι και οι εμποροπανηγύρεις
«Είμαι εδώ όπως και πριν από λίγες εβδομάδες για να δώσω μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιο για τον έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει ακόμα πιο αποφασιστικά. Πριν από έναν χρόνο ιδρύσαμε το ελληνικό FBI που έχει σημαντικές επιτυχίες. Έχει από την αρχή έναν κλάδο στη Θεσσαλονίκη και ένα κλαδί στην Κρήτη γιατί είχαμε κατανοήσει την ανάγκη ύπαρξης. Το ενισχύουμε και το αναβαθμίζουμε σε υποδιεύθυνση, του δίνουμε πόρους ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και διεμήνυσε:
«Δεν θα κάνουν κουμάντο στην Κρήτη οι νταήδες και οι τοπικές μαφίες, Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσουν την περιοχή η παραβατικότητα. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό. Μετά τις ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι για να τρομοκρατήσουν τους πολίτες».
Όλα τα νέα μέτρα για τα όπλα
- Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή η μεταφορά όπλου για πυροβόλα όπλα με συγκεκριμένη αναφορά για όπλα. Προστίθενται τα πιστόλια και τα περίστροφα
- Κάθειρξη 10 ετών για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί όπλων εντός 10ετιας. Η ποινή εκτίεται και δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ η έφεση
- Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, δηλαδή υποτροπή, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβίασης. Εδώ η ποινή εκτίεται. Υπάρχει σήμερα διάταξη που αν κάποιος την ώρα που επιχειρεί π.χ. να διακινήσει ναρκωτικά και χρησιμοποιεί όπλο, τώρα αυτό επεκτείνεται στη ζωοκλοπή, παράνομη βια και εκβίαση
-Θα δίνεται δυνατότητα στον εισαγγελέα σε κίνδυνο ζωής όταν υπάρχει απειλή σε άτομα ή ομαδες να λαμβάνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα όπως απαγόρευση επικοινωνίας
-Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης και θα επανεξεταστούν όλες οι δοθείσες άδειες για σκοποβολή. Γιατί φαίνεται ότι ορισμένοι κάνουν κατάχρηση αυτή της δυνατότητας και μέσω αυτής προμηθεύονται χιλιάδες σφαίρες και η Κρήτη έχει αρκετές
-Ειδική διάταξη για μη επιβολή ποινής όποιου παραδίδει τον οπλισμό του ενόψει του γεγονός ότι θα ακολουθήσουν έλεγχοι σαρωτικοί
-Επειδή το έθιμο με τις μπαλωθιές δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η διάταξη που αφορά την οπλοφορία ή την οπλοχρησία μέσα σε δημοσίους χώρους επεκτείνεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως οι γάμοι και οι εμποροπανηγύρεις
«Είμαι εδώ όπως και πριν από λίγες εβδομάδες για να δώσω μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιο για τον έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει ακόμα πιο αποφασιστικά. Πριν από έναν χρόνο ιδρύσαμε το ελληνικό FBI που έχει σημαντικές επιτυχίες. Έχει από την αρχή έναν κλάδο στη Θεσσαλονίκη και ένα κλαδί στην Κρήτη γιατί είχαμε κατανοήσει την ανάγκη ύπαρξης. Το ενισχύουμε και το αναβαθμίζουμε σε υποδιεύθυνση, του δίνουμε πόρους ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και διεμήνυσε:
«Δεν θα κάνουν κουμάντο στην Κρήτη οι νταήδες και οι τοπικές μαφίες, Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσουν την περιοχή η παραβατικότητα. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό. Μετά τις ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι για να τρομοκρατήσουν τους πολίτες».
@protothema.gr ❗ Χρυσοχοΐδης για Κρήτη: «Δεν θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες και οι τοπικές μαφίες» @Marinos Aleiferis #protothema #news ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία είπε ότι η εγκληματικότητα στην Κρήτη παρουσιάζει μείωση. Η Κρήτη συμμετέχει με 2% στις κλοπές και διαρρήξεις της επικράτειας και στο 1% των ληστειών και έχουμε 100% στην εξιχνίαση των ανθρωποκτονιών.
Αναφερόμενος στα συγκριτικά στοιχεία των τροχαίων στο 10μηνο 2024 και 2025, ειδικά στον ΒΟΑΚ, είπε ότι φέτος έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Πέρυσι είχαμε 42 και φέτος 27 μείωση 35% στα θανατηφόρα και 41% μείωση στους θανόντες. Επίσης έχουμε αύξηση της καταγραφής παραβάσεων όπως χρήση αλκοόλ, μη χρήση κράνους και ζώνης.
Η Κρήτη δέχεται ετησίως 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες που φτάνουν μέσω των αεροδρομίων και πολλούς χιλιάδες με τα πλοία. Η συμπεριφορά της Κρήτης απέναντι σε αυτούς ήταν υποδειγματική, δεν είχαμε ούτε μια ληστεία.
Η Κρήτη ήταν, είναι και θα είναι από τους ασφαλεστερους τουριστικούς προορισμούς.
Πέρυσι ήταν 2.300 συλλήψεις, φέτος 1900. Πέρυσι 82 προφυλακίσεις και φέτος 200 γιατί έχει αλλάξει η νομοθεσία επί το αυστηρότερο ενώ έχουμε συνολικά 2678 κατασχεθέντα όπλα
Τα μέτρα που ισχύουν
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπενθύμισε, επίσης, ότι προ ολίγων μηνών ψηφίστηκε νόμος για αλλαγές στη δομή της ΕΛΑΣ τον 5187 του 2025 και αυστηροποιήθηκε το νομικό πλαίσιο καθώς:
- έχει αυξηθεί το ελάχιστο όριο ποινών για οπλοκατοχή και χρήση όπλων
- έχουμε αθροιστική έκτιση ποινής για την οπλοχρησία
- υπάρχει κάθειρξη για οπλοφορία σε δημόσιο χώρο π.χ. σχολεία. Η αρχική σκέψη ήταν γι αυτούς που - οπλοφορούν ή μεταφέρουν φονικά όργανα μαχαίρια στα στάδια με αφορμή τον αγώνα ενάντια στην αθλητική βία
- κάθειρξη για κατοχή, μεταφορά πυρομαχικών όπλων για παροχή σε τρίτους
- κάθειρξη για παράνομη οπλοκατοχή πυροβόλου ή πολεμικού τυφεκίου
Το ελληνικό FBI
Ειδικά για την αναβάθμιση της παρουσίας του ελληνικού FBI στην Κρήτη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε τρεις επιχειρησιακές αλλαγές:
- Το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αναβαθμίζεται σε υποδιεύθυνση με 122 αστυνομικούς
- Δημιουργείται νέο τμήμα ειδικών εγκληματικών δραστηριοτήτων στην υποδιεύθυνση Κρήτης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Κρήτη. Από τους 122 οι 100 θα προσληφθούν και θα είναι παρόντες από την 1η Μαρτίου στη νέα υπηρεσία.
- Οι 20 από τους 100 νέους θα αποτελέσουν τον επιχειρησιακό βραχίονα για δράσεις σε περιοχές που θα σαρωθούν με ελέγχους με έρευνες για ανάλυση πληροφοριών για τη δράση και την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων.
Το ειδικό τμήμα θα κάνει στοχευμένες δράσεις για εγκλήματα κατά ζωής, οπλοχρησία, ζωοκλοπών, εκβιασμών κ.α.
Συγχωνεύονται τα ΤΑΕ
Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπενθύμισε, επίσης, ότι «σην Κρήτη πριν από 25 χρόνια ξεκινήσαμε με ίδρυση 6 Τμημάτων Αστυνομικών επιχειρήσεων με συνολικό δυναμικό σήμερα 240 αστυνομικούς» και ανακοίνωσε τη συγχώνευσή τους με τις ομάδες ΟΠΚΕ.
«Τώρα προχωράμε στη συγχώνευση των ΤΑΕ με τις ομάδες ΟΠΚΕ και ενισχύουμε τη νέα δομή με 50 νέους αστυνομικούς από την 1η Μαρτίου» είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι «από την ερχόμενη Τρίτη θα είναι εδώ 50 αποσπασμένοι αστυνομικοί για να ενισχύσουν των νέων ΤΑΕ που συγχωνευθούν με τις ομάδες ΟΠΚΕ»
Δείτε εδώ την αναλυτική παρουσίαση που έκανε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Miss Universe: Me λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Miss Universe: Me λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα