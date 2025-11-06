Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Πλακιωτάκης σε επίτροπο Γεωργίας: Να εκταμιευθούν άμεσα οι επιδοτήσεις στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους
Ο αντιπρόεδρος της Βουλής υποδέχθηκε τον Ευρωπαίο επίτροπο σε μια εξαιρετική κρίσιμη συγκυρία κατά την οποία η ελληνική κυβέρνηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαρθρωτική εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Την ανάγκη άμεσης καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων προς τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους έθεσε ο Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης στον Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων της ΕΕ Κριστόφ Χάνσεν.
Ο κ. Πλακιωτάκης υποδέχθηκε τον Ευρωπαίο επίτροπο στη Βουλή των Ελλήνων σε μια εξαιρετική κρίσιμη συγκυρία κατά την οποία η ελληνική κυβέρνηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαρθρωτική εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για την ομαλή εκτέλεση των πληρωμών προς τους δικαιούχους του πρωτογενούς τομέα.
Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε στον κ. Χάνσεν πως «από την πλευρά του ως Αντιπρόεδρος της Βουλής, μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας και βουλευτής ενός νομού με ισχυρή πρωτογενή παραγωγή θα ήθελα να σας επισημάνω την ανάγκη για άμεση έγκριση των σχεδίων δράσης (action plan) και εκταμίευση των γεωργικών ενισχύσεων.
» Η κυβέρνηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εν κινήσει αντιμετώπιση κάθε στρέβλωσης. Θεωρώ ότι και εσείς από την πλευρά σας θα κάνετε ότι χρειάζεται. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων είναι έντιμοι παραγωγοί και αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά προβλήματα περιφερειακής ανάπτυξης. Ας μην τους προσθέσουμε άλλα. Γι’ αυτούς η ισχυρή και έγκαιρη ευρωπαϊκή στήριξη αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας».
Ο αντιπρόεδρος του ελληνικού κοινοβουλίου εξήγησε πως η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί υλοποιούν ήδη ένα συνεκτικό σχέδιο που κινείται σε δύο διακριτές κατευθύνσεις. «Το πρώτο αφορά τους δικαστικούς ελέγχους που διενεργούνται από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη - εθνική και ευρωπαϊκή - με την πλήρη συνδρομή και συνεργασία της κυβέρνησης και των εγχώριων ελεγκτικών αρχών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πρόσθεσε ότι «το δεύτερο και κατά την άποψη μου εξίσου κρίσιμο αφορά τη διαρθρωτική εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε οι αγροτικές επιδοτήσεις να αξιοποιούνται με παραγωγικότερο τρόπο και με σεβασμό στα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Να κατευθύνονται δηλαδή στην πραγματική αγροτική οικονομία για την στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων οι οποίοι συγκροτούν έναν από τους ζωτικότερους πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
» Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία με την Επιτροπή σας υλοποιούμε πλάνο δράσης 54 σταθμών. Ήδη έχουν υλοποιηθεί τα 46 και πολύ σύντομα θα ενσωματωθούν και τα εναπομείναντα. Παράλληλα, την περασμένη Τρίτη 4 Νοεμβρίου η ελληνική κυβέρνηση σας υπέβαλε το αναθεωρημένο πλάνο για το ΟΣΔΕ, την καταγραφή των γεωχωρικών δεδομένων και τον τρόπο διενέργειας ελέγχων. Ελπίζω η παρουσία σας σήμερα στην χώρα μας να συνοδεύεται και από θετικά νέα για την έγκριση του νέου πλάνου».
Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης τοποθετήθηκε και για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και την Κοινή Αγροτική Πολιτική σημειώνοντας την ανάγκη απόλυτης διασφάλισης των χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης του πρωτογενούς τομέα.
«Παράλληλα με την οικοδόμηση της αμυντικής αρχιτεκτονικής που είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για την ένωσή μας, την αυστηρότερη διαχείριση της μετανάστευσης, οφείλουμε να θωρακίσουμε και την επισιτιστική ασφάλεια των λαών μας» είπε χαρακτηριστικά για να προσθέσει «επίσης οφείλω να σας επισημάνω πως για χώρες ιδιαίτερα ευάλωτες στα κλιματικά φαινόμενα, όπως η Ελλάδα, και ειδικά στην ξηρασία που αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τη γεωργία, είναι αναγκαίο η ΕΕ να συμμετάσχει ουσιαστικά στη χρηματοδότηση της διαχείρισης φυσικών καταστροφών, ώστε να μην εξαντλούνται οι πόροι των εθνικών περιφερειακών σχεδίων».
