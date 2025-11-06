Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Αιγάλεω: Έκλεψε τα κινητά από τέσσερις ανήλικους και μετά ζητούσε €2.000 για να τους τα δώσει πίσω
Αιγάλεω: Έκλεψε τα κινητά από τέσσερις ανήλικους και μετά ζητούσε €2.000 για να τους τα δώσει πίσω
Ο 18χρονος δράστης απέσπασε τα κινητά από τους 17χρονους με απειλή σουγιά - Αργότερα, επικοινώνησε μαζί τους προσποιούμενος τρίτο πρόσωπο και ζητούσε 2.000 ευρώ για να τους τα επιστρέψει
Συνελήφθη το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής (31/10), εντός των ορίων του αυτοφώρου, στην περιοχή του Αιγάλεω, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ένας 18χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Ειδικότερα, βραδινές ώρες της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, ο 18χρονος μαζί με συνεργό του, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, προσέγγισαν παρέα τεσσάρων ανηλίκων, ηλικίας 17 ετών, σε πλατεία στην περιοχή του Αιγάλεω και με την απειλή σουγιά, τους αφαίρεσαν 4 κινητά τηλέφωνα.
Λίγη ώρα αργότερα, ο 18χρονος επικοινώνησε με τα θύματα και όρισε συνάντηση μαζί τους, προσποιούμενος τρίτο πρόσωπο που θα μεσολαβούσε για την επιστροφή των αφαιρεθέντων κινητών τηλεφώνων από τους δράστες της ληστείας, ζητώντας από τους ανήλικους να του καταβάλουν το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.
Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που κλήθηκαν για να επέμβουν, εντόπισαν τον 18χρονο στην περιοχή του Αιγάλεω και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής, όπου κατά τη διάρκεια της προανάκρισης προέκυψε ότι πρόκειται για έναν εκ των δραστών της διερευνώμενης ληστείας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδήσεις σήμερα:
Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη στο βίντεο με το καλάσνικοφ
Ζάππειο: Συνάντηση επτά κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν
Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα κρατούνταν ημίγυμνη και αλυσοδεμένη σε αυλή σπιτιού - Φίλοι της τη βασάνιζαν για μήνες
Ειδικότερα, βραδινές ώρες της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, ο 18χρονος μαζί με συνεργό του, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, προσέγγισαν παρέα τεσσάρων ανηλίκων, ηλικίας 17 ετών, σε πλατεία στην περιοχή του Αιγάλεω και με την απειλή σουγιά, τους αφαίρεσαν 4 κινητά τηλέφωνα.
Λίγη ώρα αργότερα, ο 18χρονος επικοινώνησε με τα θύματα και όρισε συνάντηση μαζί τους, προσποιούμενος τρίτο πρόσωπο που θα μεσολαβούσε για την επιστροφή των αφαιρεθέντων κινητών τηλεφώνων από τους δράστες της ληστείας, ζητώντας από τους ανήλικους να του καταβάλουν το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.
Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που κλήθηκαν για να επέμβουν, εντόπισαν τον 18χρονο στην περιοχή του Αιγάλεω και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής, όπου κατά τη διάρκεια της προανάκρισης προέκυψε ότι πρόκειται για έναν εκ των δραστών της διερευνώμενης ληστείας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδήσεις σήμερα:
Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη στο βίντεο με το καλάσνικοφ
Ζάππειο: Συνάντηση επτά κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν
Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα κρατούνταν ημίγυμνη και αλυσοδεμένη σε αυλή σπιτιού - Φίλοι της τη βασάνιζαν για μήνες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα