Δεν μισώ κανέναν, να σταματήσει το κακό εδώ: Μήνυμα σασμού από τη μάνα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, λίγο μετά την κηδεία της κόρης της

Ντυμένη στα μαύρα, λίγο μετά το τελευταίο αντίο στο παιδί της, η Βασιλική Φραγκιαδάκη στέλνει μήνυμα να σταματήσει ο κύκλος του αίματος - Η αδερφή της 56χρονης υποστήριξε πως «απειλούν ότι θα ρίξουν βόμβα στο σπίτι μας»