«Δεν κρύβονται στα βουνά, όταν είναι η ώρα θα εμφανιστούν» λένε στο protothema συγγενείς των τριών που αναζητούνται για το φονικό στα Βορίζια
Θα παραδεχθούν ότι ήταν παρόντες στο αιματηρό συμβάν του Σαββάτου «αλλά δεν πυροβόλησαμε, δεν σκοτώσαμε»
Την ώρα που η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες της στα Βορίζια για τον εντοπισμό των τριών ανδρών, οι οποίοι θεωρούνται ότι σχετίζονται με το αιματηρό περιστατικό και αναζητούνται για να δώσουν εξηγήσεις, συγγενείς τους δίνουν τη δική τους εκδοχή στο protothema.gr
Δηλώνουν ότι τα παιδιά τους δεν έχουν φύγει στα βουνά αλλά παραμένουν στο χωριό. Όπως λένε οι ίδιοι, σκοπεύουν να παρουσιαστούν και να δηλώσουν ξεκάθαρα πως ήταν παρόντες στο περιστατικό αλλά ούτε πυροβόλησαν, ούτε σκότωσαν κανέναν.
«Είναι εδώ. Δεν πήγαν στα βουνά. Δεν έφυγαν να σωθούν. Είναι στο χωριό μαζί μας κι όταν έρθει η ώρα θα εμφανιστούν και θα πουν "ήμασταν εκεί, ναι, αλλά δεν πυροβολήσαμε, δεν σκοτώσαμε"» λένε οι συγγενείς των τριών που αναζητούνται.
Στην Κρήτη η τιμή είναι βαριά λέξη - κι όταν μπλέκεται με αίμα γίνεται σταυρός που δεν σηκώνεται εύκολα, αναφέρουν, επίσης, στο protothema.gr οι συγγενείς τους.
Αν πράγματι εμφανιστούν όπως λένε οι συγγενείς τους, οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές. Το χωριό είναι χωρισμένο. Κάποιοι θέλουν δικαιοσύνη, κάποιοι ζητούν ησυχία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το χωριό θα χρειαστεί χρόνο για να επουλώσει τις πληγές του. Οι νεκροί, οι τραυματίες, οι φόβοι και οι ενοχές βαραίνουν όλους. Η βεντέτα μια λέξη που οι περισσότεροι θα ήθελαν να είχε ξεχαστεί και ξαναζωντάνεψε με τρόπο βίαιο και οδυνηρό ,αναφέρουν οι λιγοστοί συγγενείς των ανθρώπων που αναζητούνται από τις Αρχές.
