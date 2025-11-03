Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Η Κεραμέως παρουσιάζει το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης, αφορά 50.000 θέσεις εργασίας
Δίνεται η δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε ανέργους 30 ετών και άνω μέσω της τοποθέτησής τους για έξι μήνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης και εργασιακής εμπειρίας μεγάλης εμβέλειας «ανοίγει» σε λίγες ημέρες από το υπουργείο Eργασίας μέσω της ΔΥΠΑ με στόχο στην δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω.
Το νέο πρόγραμμα που χαρακτηρίζεται το μεγαλύτερο στην ιστορία, ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του ποσοστού ανεργίας που επηρεάζει ιδιαίτερα άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους (με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας), στις άνεργες γυναίκες, στους άνεργους μέσης ηλικίας (45-64 ετών) αλλά και σε όσους πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια και είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Μέσω του προγράμματος, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και προωθείται η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ενώ δίνεται η δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε ανέργους 30 ετών και άνω μέσω της τοποθέτησής τους για έξι μήνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Το νέο πρόγραμμα θα προβλέπει 6ωρη εργασιακή εμπειρία για 5 ημέρες εβδομαδιαίως έως 22 ημέρες το μήνα. Η καθαρή αποζημίωση για τους ωφελούμενους θα είναι 32 ευρώ την ημέρα ενώ οι εισφορές για εργαζόμενους και εργοδότες θα καλύπτονται από τη ΔΥΠΑ.
«Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης και εργασιακής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ, το οποίο θα οδηγήσει σε περίπου 50.000 νέες θέσεις εργασίας» επισημαίνει η υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως. «- Φανταστείτε ότι μια ολόκληρη πόλη, ας πούμε η Καβάλα που έχει ανάλογο πληθυσμό, βρίσκει δουλειά την επόμενη μέρα. Η ανεργία μειώθηκε από το περίπου 18% που την παραλάβαμε στο 8%, το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης στην ΕΕ. Η ανεργία, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έπεσε κατά πάνω από 2% και έφτασε στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 17 χρόνων το οποίο δεν απέχει πολύ από το 7,3% που είναι το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα. Αλλά δεν εφησυχάζουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για ομάδες πληθυσμού που αποτελούν το σκληρό πυρήνα της ανεργίας όπως οι νέοι, οι μεγαλύτερης ηλικίας, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι γυναίκες για τις οποίες, παρότι ανέβηκε το ποσοστό της απασχόλησής τους, έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε. Με μελέτη, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, βλέπουμε ότι 2 στους 3 των συμμετεχόντων στα προγράμματα, έναν χρόνο μετά τη λήξη του προγράμματος, συνεχίζουν να εργάζονται. Και αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα.»
Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 (Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή) και η υποβολή των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.
Η διαδικασία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα έχει ως εξής: Οι άνεργοι υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους από το αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης.
Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Gov.gr περιγράφοντας την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν θέση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
Υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης η οποία θα διαχειριστεί τις αιτήσεις των επιχειρήσεων, την υπόδειξη των ωφελούμενων που θα καλύψουν τις θέσεις, αλλά και την καταβολή της αποζημίωσής τους.
Η πλατφόρμα για εγγραφές αναμένεται να λειτουργήσει εντός της εβδομάδας.
Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος.
