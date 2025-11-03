Την επιμέλεια των παιδιών της ζητά η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της στο Κορωπί
Την επιμέλεια των παιδιών της ζητά η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της στο Κορωπί
Δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο καμία επαφή με τον κατηγορούμενο καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου, τόνισε σε αίτησή της στην εισαγγελία ανηλίκων
Η 40χρονη που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στο Κορωπί από τον 50χρονο σύντροφό της έκανε αίτηση στην εισαγγελία ανηλίκων ζητώντας την επιμέλεια των παιδιών της. Τα παιδιά με εισαγγελική εντολή νοσηλεύονται στο Παίδων.
«Ζητώ να χορηγήσετε τη δέουσα εντολή ώστε να παραλάβω τα τέκνα μου και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας όποτε και με όποιο τρόπο κρίνετε καταλληλότερο δηλώνοντας παράλληλα πως θα αποδεχτώ κάθε μέτρο το οποίο τυχόν διατάξετε ώστε να ζήσω με τα παιδιά μου σε ασφαλές περιβάλλον. Η ασφάλεια και το καλό των παιδιών μου και εμού είναι εκείνο που με ενδιαφέρει και όχι να προστατεύσω τον δράστη της επίθεσης εναντίον μου που παρ' ολίγον να μου στοιχίσει τη ζωή. Δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο ουδεμία επαφή με τον κατηγορούμενο καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου» ανέφερε η 40χρονη στην αίτησή της, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Σημειώνεται ότι ο 50χρονος έχει κριθεί προφυλακιστέος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονος. Απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της γυναίκας, ενώ κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, καθώς φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.
Ο δράστης είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ υποστήριξε ότι δεν ήταν στον χώρο όπου έγινε το περιστατικό, αναφέροντας ότι γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό και βρήκε τη γυναίκα του σε αυτή την κατάσταση.
«Ζητώ να χορηγήσετε τη δέουσα εντολή ώστε να παραλάβω τα τέκνα μου και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας όποτε και με όποιο τρόπο κρίνετε καταλληλότερο δηλώνοντας παράλληλα πως θα αποδεχτώ κάθε μέτρο το οποίο τυχόν διατάξετε ώστε να ζήσω με τα παιδιά μου σε ασφαλές περιβάλλον. Η ασφάλεια και το καλό των παιδιών μου και εμού είναι εκείνο που με ενδιαφέρει και όχι να προστατεύσω τον δράστη της επίθεσης εναντίον μου που παρ' ολίγον να μου στοιχίσει τη ζωή. Δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο ουδεμία επαφή με τον κατηγορούμενο καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου» ανέφερε η 40χρονη στην αίτησή της, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Σημειώνεται ότι ο 50χρονος έχει κριθεί προφυλακιστέος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονος. Απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της γυναίκας, ενώ κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, καθώς φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.
Ο δράστης είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ υποστήριξε ότι δεν ήταν στον χώρο όπου έγινε το περιστατικό, αναφέροντας ότι γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό και βρήκε τη γυναίκα του σε αυτή την κατάσταση.
Ειδήσεις σήμερα:
«Φανούρη, Φανούρη» - Σπαρακτικές στιγμές στη θέα του νεκρού 39χρονου, λυγίζουν συγγενείς και φίλοι - Δείτε βίντεο
Καταγγελία του Σούντγκρεν για στημένα ματς του Βόλου: «Στο ένα χάσαμε 3-0 και στο άλλο κερδίσαμε 3-0, μας είπαν να μην ακουμπήσουμε τη μπάλα»
«Τα ισόβια τα πήρα εγώ» είπε η μητέρα του Άλκη Καμπανού - «Δυστυχώς υπάρχουν τιμητές των δολοφόνων» δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου για τα επεισόδια
«Φανούρη, Φανούρη» - Σπαρακτικές στιγμές στη θέα του νεκρού 39χρονου, λυγίζουν συγγενείς και φίλοι - Δείτε βίντεο
Καταγγελία του Σούντγκρεν για στημένα ματς του Βόλου: «Στο ένα χάσαμε 3-0 και στο άλλο κερδίσαμε 3-0, μας είπαν να μην ακουμπήσουμε τη μπάλα»
«Τα ισόβια τα πήρα εγώ» είπε η μητέρα του Άλκη Καμπανού - «Δυστυχώς υπάρχουν τιμητές των δολοφόνων» δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου για τα επεισόδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα