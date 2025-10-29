Προφυλακίστηκε ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί - Ισχυρίστηκε ότι ήταν ταξίδι στο εξωτερικό
Προφυλακίστηκε ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί - Ισχυρίστηκε ότι ήταν ταξίδι στο εξωτερικό
Κατά την απολογία του αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει και προφυλακίστηκε
Το δρόμο για τις φυλακές πήρε σήμερα με τα σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 50χρονος άνδρας από το Κορωπί που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια τη 40χρονη σύντροφο του την περασμένη εβδομάδα.
Ο 50χρνος απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, αφού κατηγορείται ότι χτύπησε και το παιδί τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του ο 50χρονος αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται. Μεταξύ άλλων φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν στο χώρο του εγκλήματος και πως βρήκε τη γυναίκα του σε αυτή την κατάσταση ενώ γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό. Με τα όσα ισχυρίστηκε δεν κατάφερε ωστόσο να πείσει και προφυλακίστηκε.
Να σημειωθεί ότι η 40χρονη γυναίκα με καταγωγή από τη Λιθουανία, δέχτηκε άγρια επίθεση από τον σύζυγό της με μπουνιές και κλωτσιές το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου στο Κορωπί. Μπροστά ήταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους.
Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος παίζοντας «θέατρο» κάλεσε την Άμεση Δράση και το ΕΚΑΒ αναφέροντας πως βρήκε τη γυναίκα του χτυπημένη μέσα στο σπίτι και χρειάζεται βοήθεια.
