Έχει αμνησία και δεν μπορεί να πει τίποτα λογικό, ο 50χρονος ήταν βίαιος, λέει ο πατέρας της Άγκνες που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί

«Δεν θυμάμαι τίποτα», επανέλαβε η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί. Η γυναίκα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και ο πατέρας της αναφέρει πως έχει αμνησία, η οποία «πιθανότατα θα διαρκέσει πολύ καιρό και δεν μπορεί να πει τίποτα λογικό αυτή τη στιγμή».Η 40χρονη «υποφέρει από μετατραυματικό σοκ και για αυτό, μέχρι να επανέλθει η μνήμη της, δεν μπορεί να εξηγήσει την κατάσταση», όπως είπε στο MEGA ο ψυχίατρος πατέρας της.Σε ερώτηση για το ποια είναι η γνώμη του για τον σύντροφο της κόρης του απάντησε: «είναι προφανές, γιατί πρέπει να σας το πω αυτό; Δεν καταλαβαίνετε; Αν ένας άνδρας χτυπάει τη μάνα των παιδιών του με τέτοιο τρόπο, είναι τρομερό. Ναι, ήταν βίαιος στο παρελθόν μέχρι κάποιο σημείο. Το τραύμα ήταν ελαφρύ και φυσικά αυτός υποσχόταν και η κόρη μου θέλησε να σώσει τον πατέρα για το παιδί της. Είχε μέχρι έναν βαθμό καλή σχέση με τα παιδιά, μέχρι έναν βαθμό όμως, γιατί η ικανότητά του να λειτουργήσει με τα παιδιά ήταν περιορισμένη. Παρ’ όλα αυτά υπήρχε ένας βαθμός επικοινωνίας με αυτά. Η Άγκνες παρέμενε στη σχέση, φυσικά δεν περίμενε ότι αυτό το τεράστιο τραύμα θα συνέβαινε».Από την πλευρά της η 40χρονη επανέλαβε πως «δεν θυμάται τίποτα» και σε ερώτηση για το αν αγαπάει τον σύντροφό της, αφού έκανε παύση κάποιων δευτερολέπτων απάντησε: «δεν θυμάμαι τι συνέβη».«Από την προηγούμενη εβδομάδα που η μητέρα χτυπήθηκε η εισαγγελέας Ανηλίκων μαζί με τις κοινωνικές υπηρεσίες ανέλαβαν τη φροντίδα των δύο παιδιών. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία (σ.σ. για να πάρει η γυναίκα τα παιδιά της) δεν γίνονται αυτόματα», είπε ο δικηγόρος της 40χρονης, Παναγιώτης Αλεξόπουλος.Μετά το εξιτήριο, η Άγκνες μαζί με τον πατέρα και τον δικηγόρο της πήγαν στο Παίδων, «όπου σε συνεργασία και με συνεννόηση με την κοινωνική υπηρεσία, παραμένει δίπλα στα παιδιά της. Στο σπίτι της δεν έχει πάει ακόμα, είναι διαρκώς μαζί με τα παιδιά της».Σύμφωνα με τον κ. Αλεξόπουλο, η 40χρονη είχε καταγγείλει στο παρελθόν τον σύντροφό της. «Πράγματα τα οποία η 40χρονη ήξερε ότι της συνέβησαν την προηγούμενη φορά της κακοποίησης τα κατήγγειλε», είπε χαρακτηριστικά.«Ήμουν μαζί της στον θάλαμο νοσηλείας και μπορούσα να επικοινωνήσω. Ήταν μια γυναίκα βαριά χτυπημένη και οι εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που είδα εγώ πριν μερικές μέρες. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Δεν μπορώ να σας περιγράψω την εικόνα που αντίκρισαν οι γιατροί. Αυτή η γυναίκα όταν ανέκτησε τις αισθήσεις της μετά την έξοδο από τη ΜΕΘ αναρωτιόταν “για ποιο λόγο είμαι εδώ;”. Θα σας πω ότι αυτό άπτεται ειδικών γιατρών. Θεσμικά να πω για τις γυναίκες που μπορούν και καταγγέλλουν την κακοποίησή τους ασχολούνται μαζί τους 17 ειδικότητες γιατρών», όπως είπε ο δικηγόρος.