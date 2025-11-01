«Γεια σας, Ελλάδα» έγραψε στα ελληνικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την άφιξή της στην Ελλάδα
Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έκανε την πρώτη της εμφάνιση σε δεξίωση προς τιμήν Αμερικανών πεζοναυτών
Η Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται έναν αδιαίρετο δεσμό. «Μαζί, θα ενισχύσουμε τη συμμαχία μας και θα την ανυψώσουμε σε νέα ύψη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Νωρίτερα έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην Αθήνα σε δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία κυρίως αξιωματούχων της αμερικανικής πρεσβείας, καθώς και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.
Η Αμερικανίδα πρέσβης εμφανίστηκε λαμπερή και χαμογελαστή μπροστά στα φλας των φωτογράφων, φορώντας ένα μακρύ μαύρο φόρεμα με στρας και χαιρετώντας τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από το ξενοδοχείο στη λεωφόρο Συγγρού.
Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… pic.twitter.com/mK9fFJMuHA— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025
Το event περιελάμβανε επίσημο δείπνο, κοκτέιλ και χορό, ενώ οι προσκεκλημένοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν το μενού της προτίμησής τους. Οι επιλογές περιελάμβαναν μοσχαρίσιο φιλέτο με κόκκινο κρασί και σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά ή ψητό κουνουπίδι με σάλτσα καρύδας και ταχίνι.
Η λαμπερή βραδιά ξεκίνησε με κοκτέιλ υποδοχής. Ακολούθησε τελετή και το επίσημο δείπνο, ενώ η δεξίωση θα κλείσει με μουσική και χορό από τις 22:00 έως τα μεσάνυχτα.
