Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα που προκάλεσε τροχαίο στην Αγία Παρασκευή

Ο 51χρονος βρέθηκε ότι ήταν σε κατάσταση μέθης με ποσοστό αλκοόλ 0,82, όταν το όριο είναι 0,25