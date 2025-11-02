Στις κάλπες 46.878 δικηγόροι για νέες διοικήσεις τετραετούς θητείας

Γκάλοπ

Β΄ γύρος εκλογών

Οι εκλογές του 2021

Με υποψήφιο πρόεδρο τον Θέμη Σοφό συμμετέχει στις εκλογές ο συνδυασμός «Εργατικοί».Από το χώρο της Αριστεράς ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης συμμετέχει στις εκλογές με το συνδυασμό «Εναλλακτική Παρέμβαση-Δικηγορική Ανατροπή».Ο Αντώνης Αντανασιώτης από το χώρο του ΚΚΕ συμμετέχει στις εκλογές με τον συνδυασμό «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων».Ως υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό κατέρχεται στις εκλογές από το χώρο του ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ και με ρεύμα από την ΝΔ, ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές του 2021 είχε εκλεγεί με τον συνδυασμό του κ. Βερβεσού («Ενιαίο Ψηφοδέλτιο») και είχε πάρει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από όλους τους υποψήφιους συμβούλους. Συγκεκριμένα προ τετραετίας ο κ. Κουστόλαμπρος είχε λάβει 1.236 σταυρούς, η κυρία Τσαγκλή 887, ο κ. Αβαρκιώτης 759, ο κ. Λυριτσής 568, κ.λπ.Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρία άτυπα γκάλοπ. Το τελευταίο και πλέον πρόσφατο είναι αυτό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σύμφωνα με αυτό (γκάλοπ) στο ερώτημα «μάλλον θα τον ψήφιζα» πρώτος είναι ο κ. Αναστασόπουλος με 28,5, δεύτερος ο κ. Κουστόλαμπρος με 26,5 , τρίτος ο κ. Μαντσούτζος με 24,5, τέταρτος ο κ. Σοφός με 17, πέμπτος ο κ. Καλαντζόπουλος με 16,5, έκτος ο κ. Καμενόπουλος ο οποίος ισοβαθμεί με 16,5 και έβδομος ο κ. Καμπαγιάννης με 12.Στο «μέγιστο επιρροής» ο κ. Αναστασόπουλος είναι πρώτος με 45,5, ακολουθεί δεύτερος ο κ. Κουτσόλαμπρος με 38, τρίτος ο κ. Μαντζούτσος με 34,5, τέταρτος ο κ. Καλαντζόπουλος με 24,5, πέμπτος ο κ. Καμενόπουλος με 23, έκτος ο κ. Καμπαγιάννης με 22,5 και έβδομος ο κ. Σοφός με 22.Στην «εκτίμηση προτίμησης» πρώτος είναι ο κ. Αναστασόπουλος με 31,3, δεύτερος ο κ. Κουτσόλαμπρος με 24,8, τρίτος ο κ. Μαντζούτσος με 22,3, τέταρτος ο κ. Καμπαγιάννης με 16,5, πέμπτος ο κ. Καλανζτόπουλος με 16,3, έκτος ο κ. Καμενόπουλος με 14,8 και έβδομος ο κ. Σοφός με 13,5.Το δεύτερο σκέλος του γκάλοπ αφορά τις επιλογές των δικηγόρων της Αθήνας στον δεύτερο γύρο ο οποίος είναι ο καθοριστικός, καθώς θα αναδείξει τον πρόεδρο του ΔΣΑ για την επερχόμενη τετραετία.Αναστασόπουλος 45 – Κουτσόλαμπρος 43, διαφορά 2.Αναστασόπουλος 47,5 - Μαντζούτσος 41, διαφορά 6,5.Κουτσόλαμπρος 47 -Μαντζούτσος 39,5, διαφορά 7,5.Αναστασόπουλος 57 – Καλαντζόπουλος 28, διαφορά 29.Κουτσόλαμπρος 54 – Καλαντζόπουλος 28, διαφορά 26.Μαντζούτσος 51 – Καλαντζόπουλος 35, διαφορά 16.Αναστασόπουλος 57,5 – Καμπαγιάννης 27,5, διαφορά 30.Να σημειωθεί ότι και στα προηγούμενα γκάλοπ διασταύρωνα και πάλι τα ξίφη του στις δύο πρώτες θέσεις οι κ.κ. Αναστασόπουλος και Κουστόλαμπρος, ενώ δεν συμπεριλαμβανόταν ο κ. Σοφός, καθώς δεν είχε ανακοινώσει ακόμη την υποψηφιότητά του.Κομβικό σημείο για τον δεύτερο εκλογικό γύρο είναι οι συνδυασμοί του πρώτου γύρου, ποιόν από τους δύο μονομάχους θα στηρίξουν.Επίσης, καθοριστικός παράγοντας είναι το ποσοστό αποχής του β΄ γύρου, καθώς οι Αθηναίοι δικηγόροι συνηθίζουν να μην προσέρχονται στις κάλπες την δεύτερη Κυριακή.Στις περασμένες προ τετραετίας εκλογές στον ΔΣΑ οι εγγεγραμμένοι δικηγόροι, που είχαν δικαίωμα ψήφου ήταν 23.397 και τώρα θα ψηφίσουν 1.297 επιπλέον δικηγόροι, οι οποίοι κατά κανόνα είναι νέοι.Στον α΄ γύρο του 2021 από τους 23.397 δικηγόρους που είχαν δικαίωμα ψήφου ψήφισαν 12.788 και το ποσοστό συμμετοχής ήταν 54,66%.Στον β΄ γύρο του 2021 ψήφισαν 8.084 δικηγόροι από τους 23.397 και το ποσοστό συμμετοχής ήταν 34,55%, δηλαδή η απόχη ήταν ο νικητής των εκλογών, καθώς έφτασε το 65,45%. Στον β΄ γύρο δεν προσήλθαν να ψηφίσουν 4.704 Αθηναίοι δικηγόροι. Πρώτος είχε αναδειχθεί ο κ. Βερβεσός με ποσοστό 59,78% (4.599 σταυροί) και δεύτερος ο κ. Αναστασόπουλος με ποσοστό 40,22% (3.094 σταυροί).