Στις κάλπες 46.878 δικηγόροι για νέες διοικήσεις τετραετούς θητείας
Οι υποψήφιοι στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και τι δείχνουν τα γκάλοπ
Την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου (30 Νοεμβρίου 2025) ανοίγουν οι κάλπες στους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας προκειμένου να ψηφίσουν πανελλαδικά 46.878 δικηγόροι για την ανάδειξη νέων διοικήσεων τετραετούς θητείας.
Στους τρείς μεγάλους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, η εκλογική αναμέτρηση θα συνεχιστεί και την επόμενη ημέρα, δηλαδή την 1η Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι Σύλλογοι οι οποίο δεν θα αναδείξουν νέες διοικήσεις την 30η Νοεμβρίου, ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί την 1η Δεκεμβρίου 2025.
Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ο σημερινός πρόεδρος Δημήτρης Βερβεσός δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές καθώς εξάντλησε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δυο τετραετιών που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων και θα παραμείνει εκτός του εκλογικού στίβου.
Πάντως, ο κ. Βερβεσός επίσημα δεν έδωσε το δακτυλίδι της διαδοχής σε κανέναν, αν και λέγεται ότι υπήρξε σχετική πρόταση, η οποία όμως δεν ευδοκίμησε.
Οι 24.694 δικηγόροι της Αθήνα έχουν να επιλέξουν μεταξύ προέδρων που κατέρχονται μόνο ως υποψήφιοι πρόεδροι, ενώ παράλληλα κατεβάζουν συνδυασμούς χωρίς υποψήφιο πρόεδρο (ακέφαλοι συνδυασμοί) και μεταξύ συνδυασμών που έχουν προέδρους.
Από το χώρο της ΝΔ ο Δημήτρης Αναστασόπουλος κατεβαίνει υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό, ενώ την ίδια στιγμή συμμετέχουν δυο δικοί του συνδυασμοί των 24 υποψηφίων συμβούλων ο καθένας, χωρίς ωστόσο να έχουν υποψήφιο πρόεδρο.
Ο παλαιός συνδυασμός του κ. Αναστασόπουλου, «Με Το Δικηγόρο» με τον οποίο συμμετείχε στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, χωρίζεται σε δύο συνδυασμούς. Ο ένας είναι η «Δράση» και ο άλλος «Στην Πράξη».
Την ίδια στιγμή στο πλευρό του κ. Αναστασόπουλου έχει δηλώσει ότι θα είναι και ο Ιωάννης Δεληγεώργης με τον συνδυασμό «#Διέξοδος», χωρίς υποψήφιο πρόεδρο. Ο κ. Δεληγεώργης έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ το διάστημα 2017-2021. Μάλιστα τότε είχε ανακύψει θέμα σχετικά με το θεσμό της Νομικής Βοήθειας και ο Σύλλογος είχε εκδώσει τότε σχετική ανακοίνωση (27.5.2020), αλλά τελικά το θέμα είχε αίσιο τέλος για τον κ. Δεληγεώργη.
Από το χώρο του κυβερνώντος κόμματος συμμετέχει στις εκλογές ως υποψήφιος πρόεδρος και ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος, ενώ παράλληλα έχει τον συνδυασμό χωρίς υποψήφιο πρόεδρο: «Νέα εκπροσώπηση με τον Αλέξανδρο Μαντζούτσο - Έμπρακτα Δίπλα στο Δικηγόρο».
Η Χριστίνα Τσαγκλή, Θεόδωρος Μαντάς, Δημήτρης Λυριστής, Γιάννης Αβαρκιώτης, Άννα Ζουρνατζή, Ανδρέας Τερζίμπασης, κ.ά. κατέρχονται με ακέφαλο συνδυασμό χωρίς δηλαδή υποψήφιο πρόεδρο. Στον συνδυασμό αυτό έχουν ενταχθεί παρατάξεις που συμμετείχαν στις εκλογές του 2021, και είχαν εκλεγεί όπως είναι «Παρίσταμαι Υπέρ», «Ομοδικία-Ενιαίο Ψηφοδέλτιο», «Διεκδικώ» και «Συνένωση».
Ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος από το χώρο του ΠΑΣΟΚ κατέρχεται ως υποψήφιος πρόεδρος και παράλληλα κατεβάζει το συνδυασμό «Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας», χωρίς πρόεδρο. Ο κ. Καλαντζόπουλος έχει στενές σχέσεις με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.
Πρωτοεμφανιζόμενος με δικό του συνδυασμό («Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων ΔΣΑ» είναι ο Θωμάς Καμενόπουλος, από τον παλαιό χώρο του Κέντρου σε συνδυασμό με το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος στις τελευταίες εκλογές είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του κ. Βερβεσού.
Με υποψήφιο πρόεδρο τον Θέμη Σοφό συμμετέχει στις εκλογές ο συνδυασμός «Εργατικοί».
Από το χώρο της Αριστεράς ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης συμμετέχει στις εκλογές με το συνδυασμό «Εναλλακτική Παρέμβαση-Δικηγορική Ανατροπή».
Ο Αντώνης Αντανασιώτης από το χώρο του ΚΚΕ συμμετέχει στις εκλογές με τον συνδυασμό «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων».
Ως υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό κατέρχεται στις εκλογές από το χώρο του ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ και με ρεύμα από την ΝΔ, ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές του 2021 είχε εκλεγεί με τον συνδυασμό του κ. Βερβεσού («Ενιαίο Ψηφοδέλτιο») και είχε πάρει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από όλους τους υποψήφιους συμβούλους. Συγκεκριμένα προ τετραετίας ο κ. Κουστόλαμπρος είχε λάβει 1.236 σταυρούς, η κυρία Τσαγκλή 887, ο κ. Αβαρκιώτης 759, ο κ. Λυριτσής 568, κ.λπ.
Στο «μέγιστο επιρροής» ο κ. Αναστασόπουλος είναι πρώτος με 45,5, ακολουθεί δεύτερος ο κ. Κουτσόλαμπρος με 38, τρίτος ο κ. Μαντζούτσος με 34,5, τέταρτος ο κ. Καλαντζόπουλος με 24,5, πέμπτος ο κ. Καμενόπουλος με 23, έκτος ο κ. Καμπαγιάννης με 22,5 και έβδομος ο κ. Σοφός με 22.
Στην «εκτίμηση προτίμησης» πρώτος είναι ο κ. Αναστασόπουλος με 31,3, δεύτερος ο κ. Κουτσόλαμπρος με 24,8, τρίτος ο κ. Μαντζούτσος με 22,3, τέταρτος ο κ. Καμπαγιάννης με 16,5, πέμπτος ο κ. Καλανζτόπουλος με 16,3, έκτος ο κ. Καμενόπουλος με 14,8 και έβδομος ο κ. Σοφός με 13,5.
Εδώ το ερώτημα είναι «αν στον δεύτερο γύρο είχατε να επιλέξετε ανάμεσα στα ζεύγη», έλαβαν:
Αναστασόπουλος 45 – Κουτσόλαμπρος 43, διαφορά 2.
Αναστασόπουλος 47,5 - Μαντζούτσος 41, διαφορά 6,5.
Κουτσόλαμπρος 47 -Μαντζούτσος 39,5, διαφορά 7,5.
Αναστασόπουλος 57 – Καλαντζόπουλος 28, διαφορά 29.
Κουτσόλαμπρος 54 – Καλαντζόπουλος 28, διαφορά 26.
Μαντζούτσος 51 – Καλαντζόπουλος 35, διαφορά 16.
Αναστασόπουλος 57,5 – Καμπαγιάννης 27,5, διαφορά 30.
Να σημειωθεί ότι και στα προηγούμενα γκάλοπ διασταύρωνα και πάλι τα ξίφη του στις δύο πρώτες θέσεις οι κ.κ. Αναστασόπουλος και Κουστόλαμπρος, ενώ δεν συμπεριλαμβανόταν ο κ. Σοφός, καθώς δεν είχε ανακοινώσει ακόμη την υποψηφιότητά του.
Κομβικό σημείο για τον δεύτερο εκλογικό γύρο είναι οι συνδυασμοί του πρώτου γύρου, ποιόν από τους δύο μονομάχους θα στηρίξουν.
Επίσης, καθοριστικός παράγοντας είναι το ποσοστό αποχής του β΄ γύρου, καθώς οι Αθηναίοι δικηγόροι συνηθίζουν να μην προσέρχονται στις κάλπες την δεύτερη Κυριακή.
Στον α΄ γύρο του 2021 από τους 23.397 δικηγόρους που είχαν δικαίωμα ψήφου ψήφισαν 12.788 και το ποσοστό συμμετοχής ήταν 54,66%.
Στον β΄ γύρο του 2021 ψήφισαν 8.084 δικηγόροι από τους 23.397 και το ποσοστό συμμετοχής ήταν 34,55%, δηλαδή η απόχη ήταν ο νικητής των εκλογών, καθώς έφτασε το 65,45%. Στον β΄ γύρο δεν προσήλθαν να ψηφίσουν 4.704 Αθηναίοι δικηγόροι. Πρώτος είχε αναδειχθεί ο κ. Βερβεσός με ποσοστό 59,78% (4.599 σταυροί) και δεύτερος ο κ. Αναστασόπουλος με ποσοστό 40,22% (3.094 σταυροί).
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρία άτυπα γκάλοπ. Το τελευταίο και πλέον πρόσφατο είναι αυτό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σύμφωνα με αυτό (γκάλοπ) στο ερώτημα «μάλλον θα τον ψήφιζα» πρώτος είναι ο κ. Αναστασόπουλος με 28,5, δεύτερος ο κ. Κουστόλαμπρος με 26,5 , τρίτος ο κ. Μαντσούτζος με 24,5, τέταρτος ο κ. Σοφός με 17, πέμπτος ο κ. Καλαντζόπουλος με 16,5, έκτος ο κ. Καμενόπουλος ο οποίος ισοβαθμεί με 16,5 και έβδομος ο κ. Καμπαγιάννης με 12.
Το δεύτερο σκέλος του γκάλοπ αφορά τις επιλογές των δικηγόρων της Αθήνας στον δεύτερο γύρο ο οποίος είναι ο καθοριστικός, καθώς θα αναδείξει τον πρόεδρο του ΔΣΑ για την επερχόμενη τετραετία.
Κομβικό σημείο για τον δεύτερο εκλογικό γύρο είναι οι συνδυασμοί του πρώτου γύρου, ποιόν από τους δύο μονομάχους θα στηρίξουν.
Επίσης, καθοριστικός παράγοντας είναι το ποσοστό αποχής του β΄ γύρου, καθώς οι Αθηναίοι δικηγόροι συνηθίζουν να μην προσέρχονται στις κάλπες την δεύτερη Κυριακή.
Οι εγγεγραμμένοι δικηγόροι, που είχαν δικαίωμα ψήφου ήταν 23.397 και τώρα θα ψηφίσουν 1.297 επιπλέον δικηγόροι, οι οποίοι κατά κανόνα είναι νέοι.
