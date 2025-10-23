Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Η φωνή των δικηγόρων έφθασε στην κοινωνία, σε όλη τη χώρα, ανέφερε ο Βερβεσός κατά τον απολογισμό της θητείας του
Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, σε μια πανηγυρική εκδήλωση, έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων κατά τη διάρκεια της θητείας του, η οποία σε λίγες μέρες λήγει
Παρουσία υπουργών, πρώην υπουργών, βουλευτών, πανεπιστημιακών καθηγητών, πρώην προέδρων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κλπ., ο πρόεδρος της Ολομέλειας των προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας Δημήτρης Βερβεσός, σε μια πανηγυρική εκδήλωση, έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων της Ολομέλειας, κατά τη διάρκεια της θητείας του, η οποία σε λίγες μέρες λήγει.
«Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα για την Ολομέλεια και για εμένα προσωπικά, διότι ολοκληρώνεται σε λίγο χρονικό διάστημα η τετραετής θητεία της και στο πλαίσιο της απαιτούμενης λογοδοσίας ήρθε η ώρα του απολογισμού, των πεπραγμένων της. Και για εμένα διότι ολοκληρώνεται η δεύτερη θητεία μου ως πρόεδρος, μετά από 32 χρόνια συνεχούς παρουσίας μου στα κοινά των δικηγόρων» ανέφερε ο απερχόμενος πρόεδρος.
Ο κ. Βερβεσός αναφέρθηκε αναλυτικά στις διεκδικήσεις του δικηγορικού σώματος και τα αποτελέσματά τους. Στους αγώνες για την προάσπιση του Κράτους Δικαίου και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, στις παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας και ανεξαρτησίας του δικηγόρου και του επαγγέλματος, στη διεύρυνση της δικηγορικής ύλης και ιδίως στη μεταφορά δικαστηριακής ύλης σε δικηγόρους που αναβαθμίζει τα κύρος και τον θεσμικό τους ρόλο, στις προσπάθειες για τη βελτίωση της καθημερινότητας του δικηγόρου, στην αντιμετώπιση του προβλήματος των καθυστερήσεων στην καταβολή των αποζημιώσεων Νομικής Βοήθειας - θέμα που συνδέεται με το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των οικονομικά αδύναμων πολιτών, στις δράσεις για τη στήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών και ιδίως την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους, το δικηγορικό σώμα έγινε το αποκούμπι του δημοκρατικού και του οικονομικά αδύναμου πολίτη. Η φωνή του έφθασε στην κοινωνία, σε όλη τη χώρα. Έγινε η φωνή υπεράσπισης των ατομικών δικαιωμάτων και των κοινωνικών ελευθεριών».
Περαιτέρω, επεσήμανε ότι η επίτευξη όλων αυτών δεν ήταν εύκολη. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες και η πολιτική εξουσία διαφορετικών αποχρώσεων και αποκλίσεων δεν ήταν πάντα αρωγός στην προσπάθειά μας. Όλα αυτά, που σήμερα θεωρούνται ως δεδομένα, δε μας τα χάρισε κανείς. Τα διεκδικήσαμε και τα πετύχαμε. Με συστηματική δουλειά, ουσιαστικό διάλογο με τους αρμόδιους φορείς και κινητοποιήσεις και αποχή, όπου χρειαζόταν. Εάν μπορεί κάποιος να μας κατηγορήσει για κάτι, είναι ότι δεν αφήσαμε να πέσει τίποτα κάτω, ότι χαλάσαμε την ησυχία και τη νιρβάνα ορισμένων, ότι καταστήσαμε εξόχως ενοχλητικοί για την διεκδίκηση των αιτημάτων μας και ότι δεν αφήσαμε ζωτικό χώρο για λαϊκισμό και μικροπολιτικές προσεγγίσεις, παρά την έντονη ροπή που επιδεικνύουν κάποιοι προς αυτό. Το έργο μας αυτό, που αφήνουμε παρακαταθήκη, θα το κρίνουν οι συνάδελφοί μας και εν τέλει η Ιστορία. Προσωπικά είμαι περήφανος για αυτά που πετύχαμε.
Σε άλλο σημείο ο κ. Βερβεσός ανέφερε: «Προσωπικά δηλώνω θα είμαι παρών, ενεργά και καθημερινά, στις εξελίξεις στη δικηγορία και τη Δικαιοσύνη που έρχονται. Δίπλα στους συναδέλφους μου, δίπλα στα όργανα του δικηγορικού σώματος συνεισφέροντας μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών που θα κατατείνουν στη λειτουργία ενός πόλου δικηγορικής, συνδικαλιστικής, επιστημονικής αλλά και κοινωνικής δράσης και παρέμβασης για όλα τα ζέοντα προβλήματα του κλάδου. Για μένα η δικηγορία και οι δικηγόροι, μετά την οικογένειά μου, αποτελούσαν και αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά μου και θα παραμείνει αυτή και αύριο».
Κλείνοντας τον απολογισμό της Ολομέλειας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για αυτά που έρχονται. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Οι εποχές που έρχονται θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τη δικηγορία. Το τοπίο αναμένεται να αλλάξει ριζικά. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πρόκληση. Όπως πρόκληση αποτελούν και οι προωθούμενες ρυθμίσεις για υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου, ψηφιακό πελατολόγιο, 8 Πρωτοδικεία στην Αττική, προαγωγική εξέλιξη δικηγόρων, 3 νέες ιδιωτικές νομικές Σχολές».
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό οι πρώην πρόεδροι της Ολομέλειας και του ΔΣΑ Αντώνης Ρουπακιώτης, Δημήτρης Παξινός και Βασίλης Αλεξανδρής.
Χαιρετισμό έστειλαν ο πρ. πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρ. αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ε. Βενιζέλος και ο πρ. πρόεδρος του ΔΣΑ Φ. Κουβέλης.
Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, οι υπουργοί Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Τσιάρας, οι βουλευτές Β. Οικονόμου (ΝΔ), Π. Γερουλάνος, Δ Μάντζιος και Π. Χρηστίδης (ΠΑΣΟΚ) ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Μ. Καλογήρου ο εκπρ. Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κ Τσουκαλάς, ο πρ. αντιπρόεδρος της Βουλής καθηγητής Αλ. Μητρόπουλος, ανώτατοι δικαστικοί, καθηγητές πανεπιστημίου, δικηγόροι, κ.λπ.
Την εκδήλωση συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Παναγιώτης Στάθης και Κατερίνα Τσαμούρη.
