Έβαλε φωτιά και έκαψε τη μάνα και τον αδερφό του σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο, ο ένας ήταν με σακούλα στο κεφάλι - Ο δράστης πήδηξε από το μπαλκόνι
Έβαλε φωτιά και έκαψε τη μάνα και τον αδερφό του σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο, ο ένας ήταν με σακούλα στο κεφάλι - Ο δράστης πήδηξε από το μπαλκόνι

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν άνδρα που στη συνέχεια ανέβηκε εκ νέου στον όροφο και πήδηξε από το μπαλκόνι - Δείτε βίντεο από το σημείο

Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Τραγωδία στην οδό Χαλέπα στον Μασταμπά, στο ΗράκλειοΚρήτης, με δύο ανθρώπους να απανθρακώνονται μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο άνδρας έβαλε τη φωτιά θέλοντας να κάψει τη μητέρα και τον αδερφό του που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι. Διερευνάται επίσης αν ο δράστης είχε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι απανθρακωμένες σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού και η μία είχε σακούλα στο κεφάλι.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη με 16 πυροσβέστες και 4 οχήματα να σπεύδουν στο σημείο. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον γιο, ο οποίος στη συνέχεια ανέβηκε εκ νέου στο κτίριο και έπεσε από το μπαλκόνι ενώ διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ. 

Τραγωδία με φωτιά και έγκλημα στο Ηράκλειο

Τραγωδία στον Μασταμπά - Δύο νεκροί από πυρκαγιά σε σπίτι

Φωτογραφίες και βίντεο: Eurokinissi, cretalive.gr, cretapost.gr, creta24.gr, neakriti.gr

Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
