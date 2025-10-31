Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Έβαλε φωτιά και έκαψε τη μάνα και τον αδερφό του σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο, ο ένας ήταν με σακούλα στο κεφάλι - Ο δράστης πήδηξε από το μπαλκόνι
Έβαλε φωτιά και έκαψε τη μάνα και τον αδερφό του σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο, ο ένας ήταν με σακούλα στο κεφάλι - Ο δράστης πήδηξε από το μπαλκόνι
Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν άνδρα που στη συνέχεια ανέβηκε εκ νέου στον όροφο και πήδηξε από το μπαλκόνι - Δείτε βίντεο από το σημείο
Τραγωδία στην οδό Χαλέπα στον Μασταμπά, στο ΗράκλειοΚρήτης, με δύο ανθρώπους να απανθρακώνονται μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι.
Σύμφωνα με την αστυνομία ο άνδρας έβαλε τη φωτιά θέλοντας να κάψει τη μητέρα και τον αδερφό του που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι. Διερευνάται επίσης αν ο δράστης είχε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι απανθρακωμένες σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού και η μία είχε σακούλα στο κεφάλι.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη με 16 πυροσβέστες και 4 οχήματα να σπεύδουν στο σημείο. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον γιο, ο οποίος στη συνέχεια ανέβηκε εκ νέου στο κτίριο και έπεσε από το μπαλκόνι ενώ διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ.
Φωτογραφίες και βίντεο: Eurokinissi, cretalive.gr, cretapost.gr, creta24.gr, neakriti.gr
Σύμφωνα με την αστυνομία ο άνδρας έβαλε τη φωτιά θέλοντας να κάψει τη μητέρα και τον αδερφό του που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι. Διερευνάται επίσης αν ο δράστης είχε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι απανθρακωμένες σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού και η μία είχε σακούλα στο κεφάλι.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη με 16 πυροσβέστες και 4 οχήματα να σπεύδουν στο σημείο. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον γιο, ο οποίος στη συνέχεια ανέβηκε εκ νέου στο κτίριο και έπεσε από το μπαλκόνι ενώ διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ.
Φωτογραφίες και βίντεο: Eurokinissi, cretalive.gr, cretapost.gr, creta24.gr, neakriti.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τύμπανα πολέμου στην Καραϊβική - Όπλα από τον Πούτιν ζήτησε ο Μαδούρο, «δεν θα χτυπήσω στόχους στη Βενεζουέλα» λέει ο Τραμπ
Πώς συνέβη η τραγωδία με τη 10χρονη στο σχολείο του Ασπρόπυργου - Είδα ένα παιδάκι κάτω, έκλαιγαν, λέει αυτόπτης μάρτυρας
Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο: Ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό αποκαλύπτει το «στημένο» σκάνδαλο
Τύμπανα πολέμου στην Καραϊβική - Όπλα από τον Πούτιν ζήτησε ο Μαδούρο, «δεν θα χτυπήσω στόχους στη Βενεζουέλα» λέει ο Τραμπ
Πώς συνέβη η τραγωδία με τη 10χρονη στο σχολείο του Ασπρόπυργου - Είδα ένα παιδάκι κάτω, έκλαιγαν, λέει αυτόπτης μάρτυρας
Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο: Ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό αποκαλύπτει το «στημένο» σκάνδαλο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα