Ληστεία σε κατάστημα ψιλικών τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη - Μια προσαγωγή
Ληστεία σε κατάστημα ψιλικών τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη - Μια προσαγωγή

Δύο οι δράστες που χτύπησαν στις 4 τα ξημερώματα - Απείλησαν τον υπάλληλο με μαχαίρι

Ληστεία σε κατάστημα ψιλικών τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη - Μια προσαγωγή
Στόχος ληστών έγινε σήμερα τα ξημερώματα κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Κάτω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι δράστες που μπήκαν στο κατάστημα περίπου στις 4:00 ήταν δύο και απείλησαν τον υπάλληλο με μαχαίρι.

Αφού πήραν άγνωστο χρηματικό ποσό, οι δύο ληστές διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό τους, με αστυνομικούς να έχουν προχωρήσει σε μια προσαγωγή υπόπτου.

