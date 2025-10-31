Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Ληστεία σε κατάστημα ψιλικών τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη - Μια προσαγωγή
Ληστεία σε κατάστημα ψιλικών τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη - Μια προσαγωγή
Δύο οι δράστες που χτύπησαν στις 4 τα ξημερώματα - Απείλησαν τον υπάλληλο με μαχαίρι
Στόχος ληστών έγινε σήμερα τα ξημερώματα κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Κάτω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι δράστες που μπήκαν στο κατάστημα περίπου στις 4:00 ήταν δύο και απείλησαν τον υπάλληλο με μαχαίρι.
Αφού πήραν άγνωστο χρηματικό ποσό, οι δύο ληστές διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό τους, με αστυνομικούς να έχουν προχωρήσει σε μια προσαγωγή υπόπτου.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι δράστες που μπήκαν στο κατάστημα περίπου στις 4:00 ήταν δύο και απείλησαν τον υπάλληλο με μαχαίρι.
Αφού πήραν άγνωστο χρηματικό ποσό, οι δύο ληστές διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό τους, με αστυνομικούς να έχουν προχωρήσει σε μια προσαγωγή υπόπτου.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος «ξήλωσε» τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον απομάκρυνε από τη βασιλική κατοικία
«Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις» - Το βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα που έγινε viral
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος «ξήλωσε» τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον απομάκρυνε από τη βασιλική κατοικία
«Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις» - Το βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα που έγινε viral
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα