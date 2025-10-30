Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Η κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό, Σκαραμαγκά - Στο κόκκινο και το κέντρο
Απελπιστική η κατάσταση στον Κηφισό, πάνω από 20΄ καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Αυξημένη είναι η κυκλοφορία δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων το πρωί της Πέμπτης (30/10).
Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό από το ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης και μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού στο Αιγάλεω.
Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην λεωφόρο Αθηνών μέχρι τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά και κατά τόπου στην λεωφόρο Κηφισίας, όπως και στη Μεσογείων, στην λεωφόρο Καρέα, αλλά και στους δρόμους από και προς το λιμάνι του Πειραιά.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση απο την ΕΛΑΣ, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη όπου νωρίτερα είχε διακοπεί από το ύψος της οδού Σταδίου έως την οδό Πανεπιστημίου λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.
Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:30
Σύμφωνα με την Τροχαία, προβλήματα αυτή τη στιγμή παρατηρούνται στους εξής οδικούς άξονες το Λεκανοπεδίου:
-Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
-Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
-Λ. Κηφισού ( Ανοδος)
-Αλεξάνδρας
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
-Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
-Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)
-Λ. Κηφισίας (άνοδος)
-Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
-Βασ. Σοφίας (άνοδος)
-Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
-Βασ. Κωνσταντίνου
-Σταδίου
-Βασ. Αμαλίας
-Φιλελλήνων
-Λ. Βουλιαγμένης
-Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου - ρεύμα προς Πειραιά)
-Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη
-Αττική Οδός
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20'-25' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 30, 2025
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/GPUtKYk96r
