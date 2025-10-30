ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι - Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Η κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό, Σκαραμαγκά - Στο κόκκινο και το κέντρο
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Λεωφόρος Κηφισού Λεωφόρος Κηφισίας Αττική Οδός

Η κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό, Σκαραμαγκά - Στο κόκκινο και το κέντρο

Απελπιστική η κατάσταση στον Κηφισό, πάνω από 20΄ καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Η κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό, Σκαραμαγκά - Στο κόκκινο και το κέντρο
Αυξημένη είναι η κυκλοφορία δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων το πρωί της Πέμπτης (30/10).

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό από το ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης και μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού στο Αιγάλεω.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους



Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην λεωφόρο Αθηνών μέχρι τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά και κατά τόπου στην λεωφόρο Κηφισίας, όπως και στη Μεσογείων, στην λεωφόρο Καρέα, αλλά και στους δρόμους από και προς το λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση απο την ΕΛΑΣ, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη όπου νωρίτερα είχε διακοπεί από το ύψος της οδού Σταδίου έως την οδό Πανεπιστημίου λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.


Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:30
Η κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό, Σκαραμαγκά - Στο κόκκινο και το κέντρο



Σύμφωνα με την Τροχαία, προβλήματα αυτή τη στιγμή παρατηρούνται στους εξής οδικούς άξονες το Λεκανοπεδίου:

-Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

-Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

-Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

-Αλεξάνδρας

-Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

-Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

-Λ. Κηφισίας (άνοδος)

-Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

-Βασ. Σοφίας (άνοδος)

-Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

-Βασ. Κωνσταντίνου

-Σταδίου

-Βασ. Αμαλίας

-Φιλελλήνων

-Λ. Βουλιαγμένης

-Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου - ρεύμα προς Πειραιά)

-Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη

-Αττική Οδός




