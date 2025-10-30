Φρίκη στις ΗΠΑ: 38χρονος τηλεφώνησε την αστυνομία και είπε «σκότωσα τα 4 παιδιά μου»
Φρίκη στις ΗΠΑ: 38χρονος τηλεφώνησε την αστυνομία και είπε «σκότωσα τα 4 παιδιά μου»

Στο δικαστήριο με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τα τέσσερα παιδιά του οδηγήθηκε ο 38χρονος Γουέλινγκτον Ντελάνο Ντίκενς στις ΗΠΑ μετά το τηλεφώνημα που έκανε στις αρχές της Βόρειας Καρολίνα για να ομολογήσει το φρικτό έγκλημά του.

Η σύλληψη του Ντίκενς έγινε το πρωί της Τρίτης αφού οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του μετά το τηλέφωνημα-ομολογία που είχε κάνει νωρίτερα.

Ο 38χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι τα τέσσερα παιδιά - η 6χρονη Λία Ντίκενς, η 9χρονη Ζόι Ντίκενς, 9 ετών, ο 10χρονος Ουέλλινγκτον Ντίκενς και 18χρονο Σον Μπράσφιλντ - ήταν νεκρά στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου στο γκαράζ.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών, οι σοροί των 4 παιδιών ήταν στο αυτοκίνητο για αρκετούς μήνες. Στη δικογραφία περιγράφεται ότι οι αρχές πιστεύουν ότι τα τέσσερα παιδιά ήταν νεκρά από την 1η Μαΐου.



Από τον 38χρονο γλίτωσε μόνο ο 3χρονος γιος του που βρέθηκε ζωντανός και αβλαβής μέσα στο σπίτι.

Ο Ντίκενς κατηγορείται για δολοφονία πρώτου βαθμού. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η σύζυγός του, Ρέι Τζόουνς Ντίκενς, είχε πεθάνει τον Απρίλιο του 2024

Θείος του Ντίκενς δήλωσε ότι ο βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ «φαίνονταν καλά» όταν τον είδε για τελευταία φορά πριν από περίπου ένα χρόνο: «Όπως όλοι, έμεινα σοκαρισμένος. Το ακούς, μιλάς για το ό.τι συμβαίνει σε άλλους ανθρώπους. Δεν θα σκεφτόσουν ποτέ ότι θα συμβεί σε κάποιον δικό σου» είπε, ωστόσο σημείωσε ότι ο 38χρονος δεν ήταν ο ίδιος μετά την υπηρεσία του στο στρατό λέγοντας «ξέρουμε ότι είχε ένα μικρό πρόβλημα από τότε που επέστρεψε».

