Φρίκη στις ΗΠΑ: 38χρονος τηλεφώνησε την αστυνομία και είπε «σκότωσα τα 4 παιδιά μου»
Ο Γουέλινγκτον Ντελάνο Ντίκενς είπε στους αστυνομικούς ότι η 6χρονη Λία Ντίκενς, η 9χρονη Ζόι Ντίκενς, 9 ετών, ο 10χρονος Ουέλλινγκτον Ντίκενς και 18χρονο Σον Μπράσφιλντ ήταν στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου στο γκαράζ του σπιτιού του
Στο δικαστήριο με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τα τέσσερα παιδιά του οδηγήθηκε ο 38χρονος Γουέλινγκτον Ντελάνο Ντίκενς στις ΗΠΑ μετά το τηλεφώνημα που έκανε στις αρχές της Βόρειας Καρολίνα για να ομολογήσει το φρικτό έγκλημά του.
Η σύλληψη του Ντίκενς έγινε το πρωί της Τρίτης αφού οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του μετά το τηλέφωνημα-ομολογία που είχε κάνει νωρίτερα.
Ο 38χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι τα τέσσερα παιδιά - η 6χρονη Λία Ντίκενς, η 9χρονη Ζόι Ντίκενς, 9 ετών, ο 10χρονος Ουέλλινγκτον Ντίκενς και 18χρονο Σον Μπράσφιλντ - ήταν νεκρά στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου στο γκαράζ.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών, οι σοροί των 4 παιδιών ήταν στο αυτοκίνητο για αρκετούς μήνες. Στη δικογραφία περιγράφεται ότι οι αρχές πιστεύουν ότι τα τέσσερα παιδιά ήταν νεκρά από την 1η Μαΐου.
Από τον 38χρονο γλίτωσε μόνο ο 3χρονος γιος του που βρέθηκε ζωντανός και αβλαβής μέσα στο σπίτι.
Ο Ντίκενς κατηγορείται για δολοφονία πρώτου βαθμού. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η σύζυγός του, Ρέι Τζόουνς Ντίκενς, είχε πεθάνει τον Απρίλιο του 2024
Θείος του Ντίκενς δήλωσε ότι ο βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ «φαίνονταν καλά» όταν τον είδε για τελευταία φορά πριν από περίπου ένα χρόνο: «Όπως όλοι, έμεινα σοκαρισμένος. Το ακούς, μιλάς για το ό.τι συμβαίνει σε άλλους ανθρώπους. Δεν θα σκεφτόσουν ποτέ ότι θα συμβεί σε κάποιον δικό σου» είπε, ωστόσο σημείωσε ότι ο 38χρονος δεν ήταν ο ίδιος μετά την υπηρεσία του στο στρατό λέγοντας «ξέρουμε ότι είχε ένα μικρό πρόβλημα από τότε που επέστρεψε».
Heartbroken over NC, Johnston County’s tragedy: Wellington Delano Dickens III confessed to murdering his four children—Leah (6), Zoe (9), Wellington (10), and stepson Sean (18)—and keeping their remains in his car trunk for months. He faces four counts of first-degree murder. A… pic.twitter.com/Dj3nL4XaoF— 𝐿𝒶𝒹𝓎 𝒱 🥀 (@V_Lady2024) October 29, 2025
