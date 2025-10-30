Καιρός: Φθινοπωρινές θερμοκρασίες και υγρασία - Πού και πότε αναμένονται βροχές

Αρνητικές θερμοκρασίες σε Μακεδονία και Ήπειρο το πρωί της Τετάρτης

Ήπιες οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες με πιθανές βροχές - καταιγίδες το διήμερα Παρασκευή - Σάββατο προς τα δυτικά και νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα και τους βοριάδες να επικρατούν σταδιακά προς τη πλευρά του Αιγαίου, αναφέρει στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγοςΑπό την πλευρά του ο μετεωρολόγοςσε ανάρτησή του σημειώνει πως «η επίμονη παρουσία του αντικυκλώνα στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη, μέχρι στιγμής περιορίζει τις οργανωμένες βροχοπτώσεις στη χώρα μας. Ευελπιστούμε τα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία να αφήνουν ανοιχτό ένα «παράθυρο» ελπίδας για πιο ουσιαστικά φαινόμενα προς το τέλος του μήνα.»Σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤΠέμπτη και Παρασκευή θα αναπτυχθούν κάποιες αραιές νεφώσεις. Μόνο το Σάββατο ίσως στην Πελοπόννησο να βρέξει τοπικά. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Θα φτάνει το μεσημέρι τους 18 με 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν όλες τις ημέρες τα 5 μποφόρ. Με τα πρώτα στοιχεία δεν προβλέπονται άλλες βροχές στη χώρα τις επόμενες δέκα ημέρες.Χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 29/10, ιδιαίτερα σε τμήματα της Μακεδονίας και της Ηπείρου όπου ο υδράργυρος έπεσε κάτω από το 0.Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι περισσότερες, ενώ αναμένονται αυξημένες τιμές υγρασίας. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 5 έως 20 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 21-23, στα Επτάνησα από 10 έως 19-20, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 20 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 22-23 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια πελάγη 5 μποφόρ.