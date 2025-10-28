Υδρα: Βίντεο από την παρέλαση στο νησί για την 28η Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
Μετά την παρέλαση, βραβεύονται οι μαθητές που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σε εορταστικό κλίμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου βρίσκεται η Υδρα  :  Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 07:00 με κωδωνοκρουσίες και Θεία Λειτουργία, ενώ ακολούθησε η έπαρση της σημαίας και ρίψη κανονιοβολισμού. Αρκετός κόσμος βρέθηκε επίσης στη Δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό και την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων.

Λίγο μετά τις 11:00 ξεκίνησε η παρέλαση μαθητών και σπουδαστών μπροστά στις Αρχές, με συνοδεία του Μουσικού Συλλόγου Ύδρας. Παρήλασαν επίσης και σπουδαστές της Σχολής Εμποροπλοιάρχων.

Μετά την παρέλαση, βραβεύονται οι μαθητές που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με την υποστολή της σημαίας στις 17:29. Τελετάρχης θα είναι ο Εμμανουήλ Ε. Πούλος.

Δείτε βίντεο:
Παρέλαση στην Ύδρα

Παρέλαση στην Υδρα (1)
Παρέλαση στην Ύδρα (2)


