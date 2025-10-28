Καιρός: Με ήλιο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας οι παρελάσεις - Πού αναμένονται βροχές

Ο καιρός την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Ο καιρός το Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Δυτικό ρεύμα με εντάσεις έως 6 μποφόρ θα επικρατήσει στον ΚορινθιακόΣτο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, στα δυτικά του νομού έως 5 μποφόρ και τοπικά στις δυτικές ακτές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23-24 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20-21 βαθμούς.Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους κυρίως στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 24 με 25 και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός. Από νωρίς το μεσημέρι και από τα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Στη δυτική Ελλάδα αυξημένες νεφώσεις και στο Ιόνιο τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.