Καιρός: Με ήλιο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας οι παρελάσεις - Πού αναμένονται βροχές
Πάνω από 33 βαθμούς Κελσίου έδειξε χθες ο υδράργυρος στην Κρήτη, καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και το Σάββατο
Σε αντίθεση με την χθεσινή αστάθεια στη Θεσσαλονίκη όπου οι μαθητική παρέλαση έγινε υπό καταρρακτώδη βροχή, σήμερα οι εκδηλώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας για την 28η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν με καλές καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.
Όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης θα έχουμε λίγα φαινόμενα προς το ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο, μέχρι και νωρίς το μεσημέρι, όχι όμως κάτι αξιόλογο. Υψηλές θα είναι οι θερμοκρασίες, ειδικά σε νοτιοανατολική και νότια Ελλάδα, με τον υδράργυρο να δείχνει 25-27 βαθμούς Κελσίου.
Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του σημειώνει ότι ο καιρός θα σταθεί σύμμαχος των μαθητικών και στρατιωτικών παρελάσεων, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για την έξοδο των πολιτών από τις 12 το μεσημέρι μέχρις τις 15:00. Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 18 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Αθήνα, 20 στην Πάτρα, ενώ σε Ηράκλειο, Λάρισα και Βόλο ο υδράργυρος θα φτάσει έως και τους 23–24 βαθμούς Κελσίου. Μόνη πιο «δροσερή» εξαίρεση τα Ιωάννινα, όπου ο μετεωρολόγος προβλέπει μέγιστη θερμοκρασία 16°C. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια, χωρίς όμως να απειλούν τις εκδηλώσεις.
Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ο καιρός σήμερα βελτιώνεται σημαντικά σε όλη τη χώρα. Μόνο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ωστόσο, ο καιρός θα είναι αίθριος, με ήλιο και θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ίσως έχουμε κάποιες αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ.
Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25 °C σε 268 από τους 550 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό ~ 49%).
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 20-22, στη Θεσσαλία από 7 έως 24-26 βαθμούς, στην Ήπειρο από 7 έως 19-20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 22-24, στα Επτάνησα από 13 έως 21, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 11 έως 20 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.
Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ο καιρός σήμερα βελτιώνεται σημαντικά σε όλη τη χώρα. Μόνο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ωστόσο, ο καιρός θα είναι αίθριος, με ήλιο και θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ίσως έχουμε κάποιες αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ.
Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια Κρήτη τη Δευτέρα - Στους 33-34 °C ο υδράργυροςΠολύ υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη Βόρεια Κρήτη τη Δευτέρα 27/10/2025, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 33-34 °C. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.
Ο καιρός σήμεραΣτα δυτική και βόρεια χώρα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα, κυρίως στα δυτικά και στα Δωδεκάνησα. Από τις μεσημεριανές ώρες βροχές και πιθανώς καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Δυτικό ρεύμα με εντάσεις έως 6 μποφόρ θα επικρατήσει στον Κορινθιακό
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, στα δυτικά του νομού έως 5 μποφόρ και τοπικά στις δυτικές ακτές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23-24 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20-21 βαθμούς.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 24 με 25 και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Τετάρτη 29 ΟκτωβρίουΓενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους κυρίως στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 24 με 25 και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Πέμπτη 30 ΟκτωβρίουΓενικά αίθριος καιρός. Από νωρίς το μεσημέρι και από τα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Ο καιρός την Παρασκευή 31 ΟκτωβρίουΣτο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός το Σάββατο 1 ΝοεμβρίουΣτη δυτική Ελλάδα αυξημένες νεφώσεις και στο Ιόνιο τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.
Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
